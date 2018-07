Sospetta che i tre figli siano frutto di tradimento della moglie. Li uccide nel sonno

La notizia riportata ha davvero dell’assurdo ed ha come protagonista un uomo il quale sospettando che i tre figlioletti siano frutto di un tradimento della moglie, li ha uccisi nel sonno. Sembra che il 43enne si sia scagliato prima contro la moglie, ma quando questa è riuscita a fuggire si è accanito sui piccoli di 2, 6 e 7 anni uccidendoli nel sonno. L’uomo sospettava che la moglie lo avesse tradito durante il matrimonio e che i suoi tre figli fossero frutto dell’infedeltà coniugale della donna.

Per questo avrebbe dapprima aggredito la consorte che è riuscita a scappare e poi si è accanito sui piccoli uccidendoli tutti nel sonno. Un terribile dramma familiare che vede come protagonista un uomo sudafricano di 43 anni ora arrestato dalla polizia locale con l‘accusa di omicidio plurimo.

L’episodio è avvenuto nelle prime ore del 28 luglio in un villaggio della provincia settentrionale dalle Limpopo, secondo le forze dell’ordine. L’uomo avrebbe affrontato la moglie in casa e dopo che la stessa era riuscita a scappare, l’avrebbe rincorsa per strada armato di un grosso coltello con l’ intenzione di ucciderla.

Quando poi ha capito che non avrebbe potuto raggiungere la donna, ha trovato riparo da alcuni vicini. L‘uomo è tornato indietro e si è accanito sui figli di appena 2, 6 e 7 anni uccidendoli a coltellate. “Siamo ancora sconvolti, increduli e sotto shock per il brutale modo in cui i tre bambini sono stati uccisi”, lo avrebbero dichiarato gli agenti della polizia locale Che poco dopo sono arrivati sul posto, trovandosi di fronte ad una scena agghiacciante. L’uomo sembra sia stato subito arrestato e condotto in cella. Pare non avesse nemmeno provato ad allontanarsi. Questa terribile vicenda ha davvero scosso tutti, soprattutto per la morte di questi tre piccoli innocenti, vittime della furia omicida del padre.