Sospetta Leishmaniosi, 30enne ricoverata in gravi condizioni

Risultano molto gravi le condizioni di una donna di 30 anni, la quale si trova ricoverata presso il reparto di malattie infettive del Santissima Trinità di Cagliari per sospetta lesmaniosi. Si tratterebbe, dunque, di una donna di 30 anni la quale sarebbe arrivata due giorni fa all’ospedale Brotzu con dei sintomi ben specifici. “Aveva dei sintomi che facevano pensare alla Leishmaniosi. Abbiamo subito effettuato gli accertamenti, ma dall’esame sul midollo non arrivano indicazioni che si tratti di un caso di Leishmaniosi viscerale. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare l’esatta patologia prima di utilizzare farmaci specifici”, spiega Sandro Piga, responsabile dell’Unità operativa malattie infettive dell’ospedale di Is Mirrionis.

Secondo quanto riferito dai medici, non ci sarebbero dubbi ovvero sarebbe risultata fatale una puntura di insetto più che altro un pappatacio infetto che avrebbe trasmesso alla donna la malattia, che generalmente risulta fatale per i nostri amici a quattro zampe. Al momento dall’ospedale trapelano soltanto delle poche informazioni, ma sembra che i medici stanno facendo ancora tutta una serie di accertamenti e approfondimenti e il quadro clinico risulta essere sul posto riservato.

Ci sarebbe anche la conferma dell’ impossibilità dell’utilizzo del farmaco, che viene previsto per questi casi perché sembra che la donna pare sia affetta anche da una seria insufficienza renale. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione circa l’identità della donna e ciò che invece si sa è che ci si rimane in attesa di alcuni esami per riuscire a capire se effettivamente si tratta di Leishmaniosi e quale potrebbe essere la terapia che possa aiutare la donna a sopravvivere.

Come già abbiamo detto, la donna presenta una lieve insufficienza renale ed a quanto detto dal dottore sembra che le sue condizioni siano discrete e per questo motivo i medici Sono moderatamente ottimisti. Ad ogni modo bisognerà attendere il prossimo venerdì per capire se effettivamente la giovane sia affetta da Leishmaniosi che come sappiamo è una malattia che colpisce perlopiù i cani.

