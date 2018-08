Spende 150 mila euro al Billionaire di Flavio Briatore. Offre champagne a tutto il locale

Sta facendo parecchio discutere quanto accaduto nel famoso locale di Flavio Briatore. Il protagonista della vicenda è un magnate americano, il quale pare si sia fatto prendere la mano ed avrebbe speso € 150.000 nel locale di Flavio Briatore a Porto Cervo in Champagne dandone da bere a tutto il locale. L’uomo avrebbe speso €150.000 al Billionaire. È successo lo scorso week-end al Billionaire, il celebre locale fondato da Flavio Briatore a Porto Cervo ha catturato l’attenzione di tutti.

La notizia sta tenendo banco già da diversi giorni. Tutto ciò che è successo dentro il locale di Flavio Briatore. Come riporta La nuova Sardegna, il Magnate sarebbe andato nella discoteca dell’imprenditore per passare una tranquilla serata con i suoi amici, ma una volta arrivato al Billionaire, gli è scappata la mano e pure i soldi. Il Milionario Infatti avrebbe speso € 150. 000 di cui 2 pezzi per bottiglie di champagne. Il magnate americano scrive il quotidiano locale, avrebbe iniziato facendosi portare al suo tavolo una bottiglia di Matusalemme di Crystal di 6 litri dal costo di € 30.000.

Poi finita questa bottiglia preziosa, al suo tavolo sono arrivate due portantine a piramide da 50 bottiglie l’una di Dom Pérignon. L’arrivo delle bottiglie, spiega sempre la nuova Sardegna, è stato accompagnato Come da tradizione del Billionaire dal sottofondo della colonna sonora del film di Rocky.

Ma non è finita qui perché infatti il magnate americano avrebbe voluto condividere la sua serata tranquilla anche con gli altri presenti al locale e così avrebbe iniziato ad offrire champagne a tutti, ma il prezioso vino era talmente tanto che è stato consumato nel giro di due serate. La tranquilla serata non si è fermata qui, visto che Il Milionario si è fatto prendere la mano e ha infilato ancora la mano nel suo portafoglio per acquistare una giacca in coccodrillo nella Boutique del locale. Il conto totale ammonta alla cifra di € 150.000.