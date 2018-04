Sperimentazione guida autonoma a Torino è realtà, video auto più innovative e rivoluzionarie

Torino sperimenta, fra le prime città in Italia, i veicoli a guida autonoma e connessa. La Città ha firmato oggi un protocollo d’intesa con case automobilistiche, aziende enti di ricerca e atenei, associazioni di categoria, per fare del capoluogo piemontese un laboratorio che sia anche da esempio per lo sviluppo del futuro della mobilità. Il protocollo arriva a poche settimane dal decreto del Ministero dei Trasporti, a cui ora le case automobilistiche chiederanno di far partire il testing. Il Comune darà il nulla osta per la sperimentazione sul territorio cittadino e fornirà il supporto necessario in termini di infrastrutture tecnologiche e fisiche su cui saranno fatti ulteriori investimenti proprio grazie al decreto ministeriale. Fra i firmatari del protocollo Fca Group, Gm Global Propulsion Systems, Anfia e Unione Industriale, 5T, Politecnico e Università, Tim, Italdesign.

Per la sindaca Chiara Appendino nel progetto per la sperimentazione dell’auto a guida autonoma “si raccolgono le potenzialità e il know how del nostro territorio. È un’occasione unica – aggiunge – che può permettere al territorio e alle sue aziende di costruire una filiera che porterà grandi ricadute economiche, sociali e di mobilità. È una sfida – sottolinea – che si vince insieme e possiamo essere da esempio per lo sviluppo di questo settore”. Sul piano pratico, spiega l’assessore all’Innovazione del Comune di Torino, Paola Pisano, “le case automobilistiche ci diranno quali sono i parametri per il testing e noi dovremo condividere le infrastrutture sensoristiche e i dati di traffico”. Il protocollo è aperto all’ingresso di altri partner, aggiunge la Pisano, sottolineando che si tratta di un progetto che “valorizza le nostre infrastrutture tecnologiche, crea un nuovo modello di mobilità e un indotto nuovo. Come 200 anni fa si era creata la filiera dell’auto, oggi Torino può provare a ripetere quel ‘miracolo’ sviluppando un settore in crescita esponenziale e che può cambiare il nostro modo di vivere”.

Open Fiber partner progetto Torino

Open Fiber partecipa alla sperimentazione sulla guida autonoma e connessa, mettendo a disposizione della città di Torino la sua infrastruttura di rete a banda ultra larga. Tra i firmatari dell’intesa col Comune di Torino c’è anche l’azienda che arricchisce così il suo impegno verso l’innovazione tecnologica. Open Fiber, del resto, è già al lavoro nella realizzazione d’una rete in fibra ottica ultraveloce su tutto il territorio nazionale e nella sperimentazione del 5G nelle città di Prato e L’Aquila.

Adesso la tecnologia ci dice che va bene così, che abbiamo fatto il nostro tempo. D’ora in avanti non qualcuno ma qualcosa, un sistema intelligente, si occuperà di condurre le automobili e gli altri mezzi di trasporto su gomma. Non accadrà in maniera netta, bensì con una gradualità distribuita nel tempo. Perché l’automobile è un mezzo di trasporto di massa e tale deve restare. Dunque, ogni cambiamento deve muoversi dentro il limite di non perdersi nessuno per strada. Chiedere a tutti di fare i passeggeri con nessuno al volante sarebbe dirimente. Meglio procedere per tappe di avvicinamento, lungo un cammino che si chiama guida assistita. In pratica, il sistema ti sostituisce in una cosa alla volta. Con molto tatto, prima ti aiuta se ne hai bisogno, poi anche quando non lo chiedi, magari svegliandoti da un colpo di sonno o richiamando la tua attenzione, che avevi inopinatamente dedicato a uno schermo (dell’auto o dello smartphone fa poca differenza). In seguito ti inibirà atti contrari a quelli appropriati, prima dello stadio finale: la sostituzione piena alla guida. Questo ad oggi è il punto di arrivo del percorso.

Non è ancora chiaro quanto tempo impiegheremo. Qualcuno dice dieci o vent’anni, ma qualcuno prevede pure meno. Sappiamo anche che dovremo apportare sostanziali modifiche al sistema entro cui ci muoviamo, sia nelle infrastrutture sia nelle norme di regolamentazione. Salvo per qualche telecamera qua e là, le strade di oggi hanno più o meno la stessa tecnologia di duemila anni fa, con una segnaletica dedicata all’occhio umano come le pietre miliari dell’antica Via Appia. Resta da capire se lungo questo cammino che porta alla guida autonoma opteremo per costruire dei sistemi che ricalchino la guida umana – come sembra si stia facendo – in modo da poter circolare sulle strade attuali, oppure se si deciderà parallelamente di modificare le strade, creando delle vere e proprie piste digitali, che scambiano segnali con i mezzi di trasporto. Questo al momento non è il tema più appassionante né quello discriminante. La questione che attira le attenzioni è piuttosto quella legata alle norme. Quando non sarà più il guidatore a compiere le scelte, chi dovrà rispondere per queste?

Il costruttore del software o colui che l’ha progettato e scritto? Oppure il costruttore del veicolo, che l’ha installato e commercializzato? O ancora, chi ha eseguito la manutenzione, probabilmente da remoto? Siamo tutti consapevoli che le norme vigenti non sono in grado di accogliere automobili che non siano sotto il pieno controllo di un automobilista.

Questa delle responsabilità appare una sfida enorme, eppure non è la più difficile. Il vero tema che si cela dietro un sistema intelligente è proprio la sua intelligenza. Intelligere significa esattamente capire e discernere. Saper comprendere in ogni situazione, per quanto simile ad altre possa presentarsi, quale decisione adottare, quale scelta compiere. Spesso è facile, perché la scelta è tra il bene e il male, tra prudenza e imprudenza. Non c’è dubbio che in quei casi – e sono tantissimi – una guida meno umana e più artificiale garantirebbe il crollo verticale degli accadimenti negativi. Sarà interessante vedere quando e quanto saremo in grado di farci sostituire nelle fattispecie in cui si dovrà scegliere il male minore. O peggio ancora, quando l’unico modo per evitare un danno causato da altri sarà di causarne uno a nostra volta, di entità minore (o presunta tale). Sembrano discorsi lontani, ma calati nella realtà prendono la forma, ad esempio, di un bambino che colpevolmente sbuca in mezzo alla strada: salvarlo potrebbe implicare andare a tamponare un’altra vettura. Ossia, perseguire un fine superiore passando dalla ragione al torto.

Poi ci sono – e continueranno ad esserci – tutti quei piccoli comportamenti che oggi adottiamo, che stanno al limite delle norme e spesso ben oltre esso, come fermarsi in doppia fila per far salire un passeggero. Molti hanno un giudizio preciso e netto su queste vicende. Se siano da tollerare oppure no. Quello che nessuno davvero può affermare è se il saldo complessivo di tutti questi gesti umani alla guida sia positivo o negativo, alias se rimuovendoli in blocco la circolazione e la produttività che ne deriva aumenterebbero o diminuirebbero.

Gli uomini e le donne non sono perfetti, ma restano al momento e da alcuni milioni di anni il cervello più sofisticato mai apparso sul pianeta. Sostituirlo è probabilmente possibile. Che sia facile è tutto da dimostrare.

Alla fine degli anni ‘70, Internet e Google non esistevano, e il personal computer era ancora raro negli uffici. I centri di studio e gli ingegneri erano però già al lavoro su progetti di auto che si muovevano più o meno senza l’intervento dell’uomo. Nel 1977 il Laboratorio di Ingegneria Meccanica di Tsukuba in Giappone sviluppa un primo veicolo autonomo, dotato di visione artificiale, che può raggiungere i 30 km/h.

È in Europa, tuttavia, che iniziano i primi test negli anni ‘80, sotto la guida del costruttore Mercedes. La casa produttrice diventa partner, partecipando al programma di ricerca Prometheus europeo (*), del professor Ernst Dieter Dickmanns dell’Università militare di Monaco, ex alunno di Princeton e con trascorsi alla NASA, e pioniere del veicolo autonomo. Trasforma un’utilitaria Vario del marchio a stella con telecamere e sensori e installa un gruppo di computer. Il veicolo pesa 5 tonnellate; può accelerare, frenare e girare il volante robotizzato su una strada chiusa al traffico. Il suo nome è VaMoRs e può raggiungere quasi i 100 km/h.

Con lo stesso partner, Mercedes successivamente farà un prototipo molto simile al suo futuro modello di berlina Classe S. Questo veicolo robotizzato è il primo veicolo al mondo a guidare percorrendo la distanza tra Monaco e Copenaghen, compreso il ritorno, (vale a dire 1678 km) nel 1995. è in grado di eseguire automaticamente il sorpasso con picchi fino a 180 km/h. Ricordiamo che, a quel tempo, il GPS è rudimentale e non c’erano le moderne mappe digitali. È solo utilizzando una visione artificiale (catturata dalle 4 telecamere) e con il riconoscimento di ostacoli a 3D, che Mercedes riesce a far muovere i veicoli per il 95% del tempo senza intervento umano. Una autentica prodezza per quegli anni.

Anni 2000 : Il coinvolgimento del Pentagono

II caso di Mercedes non è isolato. Dall’altro lato dell’Atlantico, si dimostra molto interessata al veicolo autonomo anche la General Motors, che già alla fine degli anni ‘30 aveva immaginato dei veicoli in grado di muoversi e di parcheggiare autonomamente, basati su un sistema di guida a morsetti magnetici incorporati in carreggiata. Nell’agosto del 1997 a San Diego, grazie all’aiuto di un consorzio (Automated Highway Consorzio Nazionale System), diversi veicoli di GM viaggiano in convoglio, praticamente collegati virtualmente a pochi metri di distanza. In questa occasione un’infrastruttura speciale con magneti per la guida viene implementata appositamente in alcune tratte autostradali.

Le università si interessano a loro volta all’automazione della vettura. Nel 1995, un team di esperti nel campo della robotica della Carnegie Mellon University riesce ad attraversare l’America da Pittsburgh a Los Angeles a bordo della NavLab 5, una Pontiac Trans Sport modificata. L’operazione prese il nome di “No Hands Across America”.

Convogli nel deserto

Tuttavia, è il Pentagono che fa un reale scatto in avanti lavorando su diversi progetti. Dalla metà degli anni 80′, una delle sue agenzie, DARPA (*), sta cercando di sviluppare dei veicoli autonomi per muoversi in zone di conflitto senza rischiare la vita dei suoi soldati. Essa ha finanziato il programma VLT (veicolo terrestre autonomo), prima di creare la “Grande Sfida” nel 2004, spingendo i ricercatori a mostrare le loro abilità. Durante la prima edizione, lungo 150 miglia nel deserto del Mojave, nessuno dei 15 veicoli in fila riesce a raggiungere il traguardo. Il migliore, della Carnegie Mellon University, si ferma a 7 miglia, bloccato in una duna.

L’anno successivo, la DARPA decide di motivare i ricercatori con un premio di 2 milioni di dollari. Questa volta, il livello della sfida si alza e sono 23 le squadre a partecipare. L’edizione 2005 è stata vinta dalla Stanford University con Stanley, un autonomo Volkswagen Touareg che copre il percorso in meno di 7 ore. Ironia della sorte, la squadra vincente ha nei suoi ranghi il futuro Direttore del progetto di ricerca per Google. Nel 2007, l’evento diventa più complesso, perché il percorso si trova nelle aree urbane. Si iscrivono 89 squadre, ma solo 11 vengono selezionate per la partenza, tra cui la Carnegie Mellon che raccoglie la vittoria con una Chevrolet Tahoe chiamata Boss.

La sfida incoraggia comunque le università e i produttori in tutto il mondo a lavorare di più insieme. In Italia, un team dell’Università di Parma nel 2010 organizza il VisLab (*) Intercontinental Autonomous Challenge. Progetta una spedizione con un convoglio di 4 veicoli ad alimentazione elettrica e a guida autonoma che percorre 16.000 km fino a Shangai. Lo stesso anno Audi raggiunge un’altra impresa sul suolo americano. Un’autonoma Audi TT gestisce la salita solitaria di Pikes Peak, una montagna che sale a oltre 4300 m, in Colorado. Il veicolo ha impiegato 27 minuti per percorrere i 20 km del tracciato che conta non meno di 156 giri. L’Audi TT è stata preparata dalla Stanford University e dagli esperti di Volkswagen.

Anno 2010 : L’anno di Google

Ma nonostante questi autentici exploit, un annuncio rivoluzionerà il piccolo mondo che gira intorno al veicolo autonomo. Google ha presentato nel 2010 la sua “Self-Driving Car”, che ha iniziato di fatto i test l’anno precedente. Il gigante di Internet ha dotato una flotta di Toyota Prius e Lexus RX450h con telecamere e un enorme telemetro laser sul tetto, che mette alla prova la prima volta in California. I veicoli utilizzano i dati forniti da Street View per orientarsi.

Pubblicato il video su YouTube, la società di Mountain View attira l’interesse globale intorno al veicolo autonomo, fino al punto di convincere una grande parte dell’opinione pubblica ad essere stata la prima ad aver inventato il concetto di auto autonoma. Successivamente Google ha innovato chiedendo e ottenendo il permesso per testare i propri veicoli su strade pubbliche in alcuni Stati degli Stati Uniti (Nevada, Florida e California) con una licenza speciale, accumulando di fatto il chilometraggio e l’esperienza.

L’arrivo del pilota automatico

Grazie alla sua “self-Driving Car” Google si è posta come Benchmark per i vari produttori e fornitori del settore, con il rischio di farli sembrare eterni ritardatari di fronte al gigante di Internet. Al contrario, gli specialisti di automobili hanno spesso implementato progetti su larga scala, il cui punto di partenza era precedente agli annunci di Google. Questo è il caso del progetto Volkswagen HAVEit (*), lanciato nel 2008, che ha permesso di sviluppare la prima generazione di “pilota automatico” in grado di prendere il controllo della strada a 130 chilometri all’ora e arrestare e riavviare l’auto nel traffico.

Dal 2009, BMW ha anche iniziato i suoi primi giri in modalità autonoma al Nurburging; il produttore ha sviluppato anche alcune innovazioni, come ad esempio un assistente in grado, in caso di malessere del conducente, di accostare l’auto sul ciglio della strada ed effettuare una chiamata di emergenza. Da parte sua, Volvo ha creato l’evento con il progetto SARTRE (*), che ha avuto inizio nel 2009 e che si è protratto fino al 2012. Si trattava di far circolare in convoglio dei veicoli automatizzati con un camion in testa, portando nella sua scia tre vetture completamente autonome, viaggiando alla velocità massima 90 km/h, rispettando una distanza adeguata di 6 metri tra i veicoli.

Anno 2013 : I costruttori e la sfida dell’automazione

Dobbiamo aspettare fino al 2013 per fare il passo successivo nel campo dell’automazione. Quell’anno, l’Alleanza Renault-Nissan ha deciso di rafforzare la propria presenza nella Silicon Valley. I due partner, che avevano già aperto un ufficio a Mountain View, due anni prima, decidono di aprire un nuovo centro di ricerca avanzata, con sede a Sunnyvale, specializzata in guida autonoma e auto connesse. Nel cuore dell’estate Nissan svela la Leaf autonoma, dotata di uno scanner laser e di una macchina fotografica. L’auto fa scalpore, perché è in grado di gestire le situazioni di guida reali complesse, illustrate attraverso tre scenari concreti mai rivelati prima: il controllo della distanza laterale, le precedenze ai bivi e il sorpasso monitorando i veicoli in avvicinamento.

Per il prossimo futuro il capo dell’Alleanza, Carlos Ghosn, promette l’arrivo dei veicoli autonomi sul mercato entro il 2020. L’Alleanza Renault-Nissan si impegna ad offrire i primi sistemi di assistenza alla guida nel traffico entro la fine del 2016. Nel 2018, la tecnologia permetterà di cambiare fila in modo autonomo, per arrivare poi alla fine del decennio a gestire il passaggio agli incroci, senza intervento del conducente.

Sempre nel 2013, Mercedes presenta al Salone di Francoforte la S500 ad azionamento intelligente. Un prototipo che concentra tutte le innovazioni accumulate dal costruttore negli anni: dal DISTRONIC (*) che regola le distanze di sicurezza a seconda del traffico, attraverso il sistema Pre-Safe (frenata automatica in caso di probabile incidente), lo stop & Go (arresto e riavvio automatico nel traffico), il DISTRONIC PLUS (con controllo direzionale) o il Magic Body Control, che riconosce tramite una telecamera le irregolarità del fondo stradale e regola di conseguenza le sospensioni. Alcuni mesi prima questo prototipo aveva realizzato l’impresa 125 anni dopo il primo percorso a lunga distanza fatta tra Mannheim e Pforzheim (un centinaio di chilometri), questa volta in modo autonomo. Il costruttore aveva chiesto agli specialisti della cartografia HERE (della quale ha poi preso il controllo con BMW e Audi) di mappare il percorso con una precisione di un centimetro.

Obiettivo « zero vittime »

Impossibile parlare di automazione della macchina senza menzionare Volvo. Il produttore di origine svedese condivide un obiettivo comune con la Mercedes e la Toyota, quello di “zero vittime” a bordo dei suoi modelli. Un impegno che si protrae in vista del 2020. Il suo coinvolgimento nella sicurezza stradale non è una novità, sia riguardo alla di sicurezza passiva (airbag, protezione contro gli impatti laterali) che per la sicurezza attiva (frenata, rilevamento automatico di pedoni e ciclisti). Come la maggior parte dei marchi di fascia alta, è stato fatto uno sforzo considerevole per rendere di serie tutti i dispositivi di aiuto alla guida. Nel 2013 il marchio aveva presentato in Svezia una dimostrazione di parcheggio automatico, con una V60 con trollato a distanza da uno smartphone e in grado di cercare un posto in un parcheggio e parcheggiare, prestando attenzione durante il suo percorso all’eventuale presenza di pedoni e di altri veicoli che cercavano di manovrare.

Altri produttori stanno cercando una risposta diretta alla Google car, con dei prototipi specifici. Questo è il caso della Lexus e la sua AARSV (Advanced Active Safety Research Vehicle). La gamma comprende le seguenti attrezzature: un sensore laser montato sul tetto con tecnologia LIDAR 360 (*), che rileva i pedoni a 70 metri; antenne GPS anche sul tetto; tre telecamere ad alta definizione, tra cui una centrale per monitorare il traffico e i semafori fino a 150 m e per rilevare veicoli ai lati; radar per monitorare le intersezioni; misure basate sull’inerzia per misurare l’accelerazione e l’angolo di spostamento; un sistema di misura della distanza e della velocità. Per Lexus, l’obiettivo non era quello di muovere una macchina da sola, ma piuttosto dare la massima assistenza al conducente per aiutarlo a prendere le giuste decisioni e quindi guidare meglio.

Sfruttando l’esperienza del gruppo Volkswagen, anche Audi esplora molti settori di assistenza alla guida (assistenza nel traffico, seguire le traiettorie, controllo delle distanze autostradali, parcheggio completamente automatico) facendo molto scalpore nel mese di ottobre 2014, con le sue RS 7 “Piloted driving”. Sul circuito di Hockenheim, questo veicolo ha completato un giro in poco più di 2 minuti, senza conducente e con precisione centimetrica, spingendo fino a 240 km/h. Gli ingegneri hanno usato segnali GPS appositamente modificati, che sono stati trasmessi al veicolo da collegamenti wireless (via Wi-Fi e radio ad alta frequenza) per muovere la RS 7 autonomamente sul circuito. In parallelo, le telecamere 3D in macchina filmavano il circuito e un programma per computer confrontava le immagini della fotocamera con i dati conservati a bordo. La RS7 Piloted driving è ora in grado di andare più veloce dei piloti umani. Va detto che la nuova versione del RS7 Piloted driving, chiamata “Robby” pesa 400 kg in meno rispetto alla generazione precedente e ha sfruttato i dati delle versioni precedenti per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Anno 2015 : L’inizio dei test su strada

L’anno appena concluso ha segnato un punto di svolta. I prototipi del veicolo autonomo non si accontentano più semplicemente dei circuiti chiusi ed i loro progettisti non esitano a provarli concretamente su strada. Con la sua licenza in Nevada, Audi ha organizzato nel 2015 un viaggio di 900 km in modalità autonoma tra Silicon Valley e Las Vegas, a bordo di una A7 Sportback. Anche Delphi, fornitore di soluzioni per l’automotive, ha viaggiato migliaia di chilometri nello stesso anno attraverso gli Stati Uniti. In California, diversi marchi hanno ottenuto il diritto di testare le loro tecnologie su strada, come ad esempio BMW, Honda, Nissan, Mercedes e Tesla, oltre a Google.

I test non si sono svolti solo in suolo americano, anche la Germania ha acconsentito ad effettuare i test per un breve tratto dell’autostrada A9 vicino a Monaco. Gli effetti di questa scelta hanno influito positivamente registrando un continuo incremento dei veicoli testati dal 2013 in poi. BMW ha scelto di ampliare la propria flotta di veicoli autonomi sulle strade, come altre marche (Audi) e produttori (Bosch, Continental). In Francia, invece, è stata concessa una deroga specifica per la regione di Bordeaux al Congresso Mondiale sulla Intelligent Transportation (ITS), tenutasi nel mese di ottobre del 2015.

I test al grande pubblico

Le autorità hanno anche dato la loro approvazione per esperimenti a Parigi, così, PSA Peugeot Citroen, il primo produttore francese a ricevere tale autorizzazione, è stato in grado di far muovere la sua Picasso autonoma fuori pista al centro di prova di La Ferte- Vidame (Eure-et-Loire) per testare la tecnologia nel traffico intorno Vélizy (Yvelines). In tutta Europa (Spagna, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera) e in molte parti del mondo (Giappone, Australia), le leggi nazionali sono state modificate per autorizzare questo tipo di sperimentazione.

Nel 2017, la Svezia ospiterà una prima mondiale: il progetto Drive Me sviluppato da Volvo nel 2014, prevede di assegnare 100 veicoli autonomi a dei clienti su strade selezionate intorno a Goteborg. Questi veicoli saranno testati dal pubblico, in condizioni reali di traffico. Il produttore di origine svedese ha sviluppato una soluzione completa per determinare con precisione la posizione esatta della vettura e l’ambiente circostante, attraverso un sistema di visione a 360° ottenuto da una combinazione di radar, telecamere e sensori laser.

Quando la guida autonoma non sarà disponibile, a causa di condizioni climatiche eccezionali, guasti tecnici o fine percorso, al guidatore sarà richiesto dal sistema tramite dei comandi specifici posti sul volante di riprendere il controllo del mezzo. E se per qualche motivo non sarà in grado di farlo, l’auto si parcheggerà da sola in un luogo sicuro.

Nuovi marchi generalisti stanno facendo degli ulteriori sforzi per incrementare le loro ambizioni. L’ultimo produttore in ordine di tempo per il lancio è Kia. Il marchio legato al gruppo Hyundai annuncia un investimento di 2 miliardi di dollari entro il 2018 per lo sviluppo dell’assistenza alla guida. Kia prevede di dotare la propria gamma di diverse tecnologie di guida parzialmente autonoma entro il Solo raramente c’è stata una tale convergenza di vedute intorno alle macchina sia in fatto di date che di tecnologia. Questo non accadde, ad esempio, quando vennero lanciate le prime auto elettriche.

Il veicolo autonomo nell’immaginario americano

General Motors già nel 1939 in una mostra intitolata “Futurama” vedeva nel futuro la presenza di veicoli automatici. È però alla fine degli anni ‘50 che questi modelli prendono forma agli occhi della popolazione. Una pubblicità apparsa nel Saturday Evening Post nel 1950 accelera le cose. Essa mostra una famiglia giocare a Scarabeo in una macchina il cui abitacolo è completamente in vetro, con l’autista voltato di spalle rispetto alla guida e il gomito appoggiato sulla portiera. Il veicolo sfreccia su una delle autostrade americane. La pubblicità precisa che “un domani l’elettronica sostituirà l’autista”. Le vetture saranno guidate nel loro cammino per mezzo di sistemi elettronici integrati nella carreggiata, che eviteranno ingorghi, incidenti e, naturalmente, la stanchezza del guidatore. Nel 1958, la stessa General Motors testò su strada il prototipo Firebird III, dotato di un pilota automatico in grado di seguire un cavo situato sotto la carreggiata.

Per far avanzare i progetti, diversi attori hanno svolto un ruolo chiave oltre oceano. La Silicon Valley è naturalmente parte di tutto ciò. Numerosi sono i produttori (BMW, Daimler, Ford, Gruppo Volkswagen, GM, Renault-Nissan) che in California hanno un contatto all’interno di nomi come Google o Apple. Si tratta di una posizione strategica per percepire le tendenze e trovare competenze nel campo del software e dell’intelligenza artificiale

Questo è ciò che è avvenuto ad esempio per la ricerca di Volkswagen con ERL (Electronic Research Lab). Più recentemente, Toyota ha aperto un centro per la ricerca e sviluppo a Palo Alto, vicino alla Stanford University. Si chiamerà Istituto di ricerca Toyota (TRI), con un budget di un miliardo di dollari e impiegherà 200 dipendenti. La casa automobilistica giapponese prevede un secondo centro sulla costa orientale degli Stati Uniti, vicino al Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Cambridge.

Una città artificiale

La NASA sta anche sviluppando un vettore di accelerazione per il veicolo autonomo. L’agenzia spaziale degli Stati Uniti e Nissan hanno di recente siglato una partnership della durata di cinque anni per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di guida autonoma. I ricercatori di Nissan nella Silicon Valley e il Centro di Ricerca Ames della NASA di base a Moffett Field (California) si concentreranno sulle soluzioni interfaccia uomo-macchina, le applicazioni di rete, le analisi e verifiche software. Tutte queste tecnologie comportano l’uso di hardware e software utilizzati nello spazio e nella ricerca automobilistica. I ricercatori di entrambe le organizzazioni metteranno alla prova queste tecnologie su una flotta di veicoli elettrici autonomi, per controllare in condizioni reali la fattibilità di operazioni a distanza.

Una città artificiale è appena stata ricreata ad Ann Arbor, in un campus facente parte dell’Università del Michigan e del suo reparto MTC (Mobility Processing Center). Su una superficie di 13 ettari, MCity si propone di riprodurre tutti i possibili modelli di caos urbano che un veicolo autonomo dovrà affrontare nel traffico reale: autostrada a quattro corsie con rampe di accesso e di uscita, segnali stradali coperti di graffiti, segnali cancellati, rotatorie, incrocio con semaforo dove i pedoni attraversano, piste ciclabili, barriere di costruzione e binari ferroviari. È stato costruito anche un tunnel per interferire con la trasmissione dei dati satellitari. A M-City, ci sono anche alberi la cui ombra complica la lettura della segnaletica orizzontale. Questo strumento unico ha richiesto un investimento di 10 milioni di dollari, finanziato dalla University of Michigan e il Dipartimento federale dei trasporti. è aperto a qualsiasi organizzazione, ma l’accesso sarà prioritario per i partner della MTC, compresi i costruttori (Ford, GM, Honda, Nissan e Toyota), fornitori (Bosch, Denso) e aziende di telecomunicazioni (Verizon, Qualcomm). L’obiettivo è chiaro: non lasciare che siano le aziende della West Coast (per esempio Google e Tesla) a condurre la gara. Lo Stato del Michigan, per cui l’auto è l’industria principale, con 375 centri di ricerca, si propone di mantenere la leadership. Una vera sfida da affrontare sarà mettere alla prova i sensori con la neve in inverno, una criticità che non si affronta sulle strade assolate dei competitors della California. Ford è la prima casa automobilistica a testare un veicolo autonomo lì, vale a dire la Fusion Hybrid che incorpora 4 LIDAR una fotocamera frontale, radar e sensori a ultrasuoni.

La piattaforma MCity, che mette alla prova anche la comunicazione tra veicoli (V2V) e le infrastrutture (V2I), prepara il terreno per la sperimentazione su larga scala: l’introduzione di massa di veicoli collegati nella zona di Ann Arbor in collaborazione con le autorità e tutte le parti coinvolte (infrastrutture, comunicazioni, informatica incorporata, assicurazioni). Dopo una prima prova con 3.000 veicoli, la fase successiva sarà quella di distribuirne 9.000 entro il 2021, di cui 2.000 veicoli automatizzati (usati come un servizio di mobilità).

La Francia gioca la multidisciplinarità

In Europa, la Francia studia la guida autonoma da lungo tempo. All’inizio degli anni ‘90, un prototipo venne presentato dallo specialista della difesa Sagem (ora ribattezzato Safran). Soprannominato REMI (Robot Evaluator for Mobile Investigations), era in grado di intervenire solo per eseguire operazioni ripetitive o pericolose sulle strade.

Allo stesso tempo, INRIA (Istituto Nazionale per la Ricerca in Informatica e Automazione) ha sviluppato il primo sistema di parcheggio automatico. Ma le case automobilistiche francesi non mostrarono alcun interesse per questa tecnologia, che sarà successivamente dalla Toyota per la sua Prius. Molto tempo prima di Google, intorno al 1995, INRIA sviluppò anche un piccolo veicolo autonomo senza volante o pedali. Il sistema era controllato tramite uno schermo a bordo e si chiama Cycab.

Nelle versioni successive il sistema venne connesso (un vero primato per quel tempo) e fu dotato di un sensore laser e una telecamera per interfacciarsi con il fondo stradale. Un computer di bordo analizzava le situazioni e decideva di accelerare, girare o frenare per evitare gli ostacoli. E INRIA va ancora oltre collegando virtualmente i veicoli tra di loro, per formare un convoglio automatizzato.

Le città svolgono un ruolo chiave nella diffusione dei veicoli del futuro. Questo è il caso di La Rochelle, che, dal 2008, è una città prova nel contesto del progetto europeo CityMobil. Nel maggio 2011, una seconda prova di tre mesi su veicoli automatici, è stata effettuata con un veicolo elettrico automatizzato senza conducente, che ha viaggiato in un ambiente urbano aperta a pedoni, ciclisti e basso traffico locale. Quasi il 95% di coloro che hanno testato il veicolo lo hanno giudicato adatto per la città e probabilmente diffondibile a medio termine.

Il piano « veicolo autonomo »

Dei 34 progetti della “Nuova Francia Industriale” avviati da Arnauld Montebourg, Ministro del Rinnovamento Industriale nel 2014, uno è dedicato specificamente all’autopilota: un campo nel quale alcuni produttori nazionali hanno una riconosciuta conoscenza. Per il ministro “questi veicoli rivoluzioneranno il trasporto individuale, dedicando il tempo previsto per la guida ad altre attività e consentendo alle persone con disabilità o anziani di riguadagnare l’uso di un veicolo personale”. L’ambizione di questo piano industriale era quella di rendere l’industria automobilistica francese avanguardista nel campo dell’automazione, offrendo una fornitura competitiva di componenti automobilistici, sensori e software per fornire, entro il 2020, veicoli automatizzati a prezzi «accessibili». Ora a capo di questo piano, Carlos Ghosn, CEO di Renault-Nissan. Questo programma è ora rinominato “Industria del Futuro” con un tema “mobilità ecologica”, che si estende su progetti legati alla riduzione dei consumi di carburante del veicolo (2 litri ogni 100 km), al veicolo elettrico (con propulsione da una cella a idrogeno) alle infrastrutture di carico, così come all’autopilota.

Google : un lupo nel gregge dei costruttori?

L’arrivo previsto di Google nel settore auto genera molta fantasia. Un fenomeno autoalimentato dalla rete stessa. Il famoso motore di ricerca ha a sua disposizione tutti i canali per far conoscere i suoi innovativi progetti con un browser Internet (Chrome), i video di YouTube e un sistema operativo (Android) nella telefonia mobile. Inoltre, l’azienda di Mountain View non è alla sua prima sfida. Sia attraverso i propri programmi di ricerca (occhiali connessi, l’intelligenza artificiale) sia attraverso la partecipazione al capitale (tramite Google Ventures), investe molto in innovazione, dimostrandone l’audacia. Questa è la firma della Silicon Valley, dove nulla sembra fuori dalla portata delle tecnologie avanzate. Discernendo dai temi di ricerca assegnati al famoso laboratorio segreto Google X: droni per la consegna, carne artificiale o teletrasporto, era abbastanza logico che Google guardasse al settore automobilistico.

Tutto è iniziato nel 2009, quando gli esperti che hanno partecipato alla DARPA Challenge si uniscono al gigante di Internet per avviare il progetto “Self Driving Car”. Il progetto era guidato a suo tempo da Sebastian Thrun, un informatico tedesco specializzato e rinomato per il suo lavoro sulla robotica.

La prima fase del progetto consiste nell’equi- paggiare le Toyota Prius che vengono fatte circolare per la prima volta in California. Sono in grado di vedere con un LIDAR (telemetro laser posto sul tetto marca Velodyne) e sensori video, e sono collegate a Google Maps per localizzarsi. Riescono ad attraversare il Golden Bridge di San Francisco, visitare la Silicon Valley e il Lake Tahoe. La flotta comprende anche un’Audi TT e nel 2012 nella stessa è entrata anche la Lexus. In parallelo, i veicoli si avventurano in città per affrontare un ambiente un po’ più complesso. In qualsiasi momento, c’è una persona autorizzata al volante e pronta a prendere il controllo se necessario.

Nel 2014, Google ha svelato un nuovo prototipo che sembrava provenire direttamente dall’universo di Cars (il film d’animazione della Pixar), una strana macchina a due posti e limitata a 40 km/h è il primo veicolo autonomo sviluppato partendo da un foglio bianco. Non ha né il volante né i pedali. I primi esemplari sono stati costruiti pochi mesi dopo e diffusi nel campus di Google a Mountain View e nel traffico (con comandi di emergenza e sempre qualcuno al volante). La flotta Google è attualmente composta da 48 veicoli (23 Lexus e 25 prototipi di nuova generazione).

Il gigante della rete ha accumulato ad oggi quasi 3 milioni di chilometri dei quali più di 1,5 milioni in modalità al 100% autonoma, che è un record mondiale e i test continuano al ritmo di 10.000/15.000 miglia a settimana. A cui bisogna aggiungere ore e ore di simulazione, con programmi che permettono di provare virtualmente l’attraversamento dei pedoni di differente corporatura e delle casistiche di traffico improbabili, ma veritiere: come quella di donna su una sedia a rotelle elettrica che parte all’inseguimento di una papera in strada!

Gli osservatori sottolineano che Google non corre rischi eccessivi testando i suoi veicoli in modo discreto nelle città americane. Tuttavia, coloro che hanno visto la Google Car muoversi lungo Lombard Street a San Francisco con i suoi tornanti e sono stati in grado di salire a bordo, hanno dovuto riconoscerne un certo livello tecnico. D’altra parte, la società di Mountain View dopo oltre 3 milioni di chilometri percorsi è stata coinvolta in appena 17 incidenti e, solamente in un caso, la colpa dell’incidente è stata da imputare alla Google Car. Si tratta di un incidente di lievissima entità verificato nel 2016. Infatti lo scontro è avvenuto tra un autobus che andava a 25 km/h e la Google Car che andava a 3 km/h. Il veicolo ha trovato un ostacolo nella strada e ha proceduto a superarlo passando attraverso la corsia opposta. Probabilmente l’algoritmo che muove la macchina aveva previsto la frenata del mezzo proveniente dalla corsia opposta, fatto che non si è verificato. Gli altri incidenti in cui la macchina è stata coinvolta sono da imputare, invece, ad errori umani.

Un partner chiave

Per giustificare questo programma di investimenti i fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, sottolineano la loro volontà di «aiutare le persone a risolvere i problemi attraverso la tecnologia». Per quanto riguarda l’auto, è «per evitare incidenti, liberare tempo per la mente e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra». Un altro argomento è messo in rilievo: il tempo risparmiato grazie alla guida autonoma. Infatti, mentre l’elettronica gestisce la guida, il conducente può fare molte altre cose, come usare i servizi online offerti dai partner selezionati dalla società di Mountain View.

Dall’altro canto ai detrattori di Google, non mancano gli argomenti per evidenziare il pericolo rappresentato da questa intrusione per le case automobilistiche tradizionali. Questa è la tesi di Franck Cazenave, responsabile dello sviluppo presso Bosch Francia, che, a titolo personale, ha pubblicato nel 2014 “Stop Google!”, edito da Pearson Publishing. Egli mette in discussione l’egemonia di Google, che, non soddisfatto di invadere i nostri computer e smartphone, si appresta ad entrare anche nell’abitacolo delle auto. Già presente nei servizi connessi all’interno delle auto sui cui è presente la ricerca locale di Google, la società statunitense entrerà dalla porta principale con la sua auto di serie Android, sostenuta dalla Open Automotive Alliance che 25 marche hanno adottato. Con questa interfaccia, i clienti si trovano sullo schermo di bordo i servizi a loro familiari, compresa la musica e la navigazione in Google Maps (con i punti di interesse che ci saranno suggeriti in base al nostro profilo).

Ed è un vero e proprio pericolo per i marchi automobilistici, che rischiano di vedere Google aver accesso ai dati sui loro clienti. Con la sua esperienza e numerosi brevetti che sono stati depositati, Google potrebbe diventare inevitabilmente temibile. Ciò che Franck Cazenave sottolinea è che il gigante di Internet può diventare un fornitore di software per il controllo embedded dei sistemi di mappatura dinamica (un super 3D Google Maps con una precisione di un millimetro). In definitiva, è lo stesso modello della casa automobilistica che potrebbe essere minacciato, piuttosto che essere proprietari delle loro auto, i conducenti potranno approfittare dei veicoli autonomi, proposti come VTC da aziende come Uber (di cui Google è azionista). Tutte le operazioni saranno accessibili attraverso il proprio smarthphone, Android naturalmente.

In ogni caso, Google persiste e va avanti con la data 2020 nel mirino. Le dicerie intorno al gigante di Internet non sono destinate a smorzarsi tanto presto. Una nuova voce è circolata negli ultimi giorni del 2015. Quella di una joint venture con Ford per la produzione della prossima generazione della vettura di Google. Un riavvicinamento senza precedenti tra la vecchia e la nuova economia, che però non sarebbe esclusivo. Ford conta infatti di testare delle Fusion ibride in California nei prossimi mesi e ha annunciato all’inizio di quest’anno di voler triplicare la sua flotta di veicoli autonomi per eseguire questi test.

I produttori di automobili hanno ampiamente risposto all’offensiva di Google (e altri giganti di Internet) durante l’ultimo CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas. Qual è la posta di questa guerra di comunicazione? La padronanza del sistema operativo (OS) del pannello touch screen che si trova nelle auto.

Apple : bluff o progetto reale?

Si tratta di una vera e propria bomba lanciata lo scorso settembre dal Wall Street Journal.

II quotidiano finanziario americano ha annunciato che Apple starebbe seriamente prendendo in considerazione la progettazione di una macchina elettrica e, probabilmente, automatizzata. Sotto il nome in codice “Titan”, quasi 700 persone sarebbero state mobilitate in un laboratorio segreto situato fuori sede. Ed è anche stata fissata una data di uscita: 11 2019.

A dare sostanza a questa voce sono anche le cause che sono state depositate contro il creatore di iPhone per concorrenza sleale. Il sito web 9to5Mac ha anche pubblicato una lista di ingegneri coinvolti provenienti da A123Systems (batteria al litio-fosfato di ferro), Autolitiv, Ford, General Motors, Tesla, ma anche di Blackberry (per la parte QNX).

Senza confermare i suoi progetti nel settore, il capo di Apple, Tim Cook, dice al Wall Street Journal che un cambiamento enorme sta per arrivare nel settore dell’automobile. Non solo un’evoluzione, ma una rivoluzione. Il CEO di Apple mette in evidenza l’importanza crescente del software nei veicoli e l’ascesa della guida automatica. Per lui, tali condizioni favoriranno l’emergere di nuovi concorrenti in questo business. Il fatto è che Apple ha chiesto informazioni circa la possibilità di fare i test nella stazione GoMentum, una ex base navale della Marina degli Stati Uniti (che Mercedes e Honda stanno già utilizzando).

Se si sovrappongono le informazioni, è chiaro che Apple vuole andare oltre la semplice integrazione del suo sistema di navigazione CarPlay nel veicolo. È un modo per concretizzare il progetto iCar, tanto caro a Steve Jobs, il fondatore del marchio, che era stato oggetto di discussioni con l’ex amministratore delegato del Gruppo Volkswagen, Martin Winterkorn. Apple ha i mezzi per finanziare un progetto del genere ed è in grado di sostenere nel tempo lo sforzo di ricerca anche in sedi distaccate. Tuttavia, ci si chiede come la casa di Cupertino potrebbe fare un investimento redditizio. Oggi il mercato delle auto elettriche è ancora altalenante e progettare una macchina richiede abilità per affrontare le complessità che ne contraddistinguono lo sviluppo.

Uber, Faraday, Baidu : facinorosi o concorrenti reali?

Nel panorama dei nuovi concorrenti del mercato automobilistico autonomo non si possono ignorare gli sviluppi e i diversi players, più o meno vicini al mondo automobilistico, che hanno delle ambizioni in questo settore.Con i suoi autisti privati su richiesta, Uber esplora applicazioni mobile per connettere gli utenti con i driver. La società guidata da Travis Kalanick è presente in oltre 50 paesi e 250 città in tutto il mondo. Uber è interessata al veicolo autonomo (i pettegolezzi dicono che si appresti a sviluppare i propri veicoli), che permetterebbe potenzialmente di fare a meno del driver e ottimizzare il trasporto. Ecco perché Uber avrebbe cercato di rafforzarsi nella mappatura, con l’acquisto di parte di Bing Maps di Microsoft, interessandosi a HERE (acquisito alla fine da Nokia per Audi, BMW e Mercedes). Più di recente, ha fatto un accordo con TomTom per equipaggiare la sua applicazione mobile con i servizi di mappatura

Una misteriosa start-up americana, che risponde al nome di Faraday Future, sta facendo molto parlare di sé negli Stati Uniti. Ha annunciato per il 2017 l’uscita di una gamma di veicoli elettrici, intelligenti e connessi, debuttando con un modello di alta gamma. Il team comprende oltre 400 ingegneri, tra cui ex dipendenti provenienti da Tesla (progettazione, produzione, acquisto) e un ex designer di BMW. I dipendenti provengono da ambienti diversi come quello aerospaziale, energetico, biomedicale e del design. La società sta attualmente reclutando in diverse aree, dai test HMI (*), passando per i motori elettrici e il software. La scopo è quello di sviluppare veicoli elettrici al 100%, con un approccio centrato sull’utente e una tecnologia che permetta di interagire con gli oggetti connessi che lo circondano.

All’ultimo CES di Las Vegas, che si è tenuto all’inizio di gennaio, il gruppo ha presentato il suo prototipo, la FFZero1, direttamente ispirata alla Batmobile di Batman. Un con- cept che può sviluppare 1.000 cavalli, con una velocità di 321 km/h. Future Faraday promette anche la guida autonoma. Il capitale è importante, con un budget di oltre un miliardo di dollari per costruire un impianto in Nevada ultra-moderno. Un miliardario cinese di 42 anni, Jia Yueting, fondatore di Leshi Television (la Netflix cinese) è alla base di questa avventura. Si è presentato come lo “Steve Jobs cinese” e ha anche lanciato una linea di smartphone prendendo il controllo di Yidao Yong che è un concorrente di Uber. È quindi un nuovo competitor da prendere in considerazione.

L’alter ego di Google in Cina, chiamato Baidu, è interessato alla guida autonoma. Ha già avviato una cooperazione con BMW sul tema e ha recentemente annunciato di aver fatto girare due modelli su strada e autostrada senza conducente, eseguendo un’inversione a U ed anche un cambio di corsia. Il suo approccio non è di robotizzare completamente il veicolo, ma di inserire la sua tecnologia in modelli realizzati da altri. Baidu è strettamente sorvegliato da altri concorrenti nel settore automobilistico, come Audi con cui ha stipulato una joint venture per integrare la sua interfaccia CarLife nell’auto del futuro, oltre al sistema di Apple (CarPlay) e Google (Android Auto).