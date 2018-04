Spiare i propri contatti su Whatsapp con l’app Chatwatch

Chatwatch raccoglie e sviluppa un test effettuato mesi fa dallo sviluppatore Robert Heaton, che attraverso poche informazioni trasmesse da WhatsApp rispetto alla nostra condizione (online/offline) aveva dimostrato di riuscire a dedurre una serie di informazioni come quelle di qui sopra.

In arrivo tante novità riguardanti WhatsApp e nello specifico sembra sia in arrivo una nuova applicazione che potrà rivoluzionare la vostra vita. Questa al momento sembra essere disponibile soltanto per iOS e pare che sia in grado di captare quelle che sono le nostre abitudini, analizzando gli status di collegamento nei nostri contatti su WhatsApp. Questa nuova applicazione sembra sia in grado di poter controllare ad esempio quante volte gli amici controllano la nostra applicazione ed anche a che ora vanno a letto. E’, dunque, è un’applicazione che spia non soltanto noi ma tutti i nostri contatti. In che modo? Come abbiamo detto, è in grado di scoprire se due utenti hanno effettuato una conversazione tra di loro nell’arco di una giornata. Ad ideare questa applicazione è stato Robert Hearton. Lo slogan di questa applicazione è “Fidati ma verifica” che pare sia in grado di sfruttare tutti i dati che i nostri cellulari quotidianamente inviano a WhatsApp circa il nostro status, dunque offline ed online. E’ possibile però evitare che questa applicazione possa spiarci. Come?

Sembra che per prevenire questo monitoraggio è sufficiente disattivare le opzioni relative alla nostra privacy nel menu ultimo accesso nelle impostazioni di WhatsApp. In questo modo eviteremo di poter comunicare agli alti il nostro status online/offline e dunque la possibilità che ChatWatch funzioni perfettamente e scopra, dunque, le nostre abitudini. Va detto, comunque, che l’applicazione non fa praticamente nulla di illegale visto che utilizza semplicemente le informazioni che ogni smartphone invia a Whatsapp ogni volta che si connette ai suoi server e che normalmente consente di poter visualizzare sotto il nome dell’utente dettagli come lo status e l’orario dell’ultima volta che ha consultato whatsapp.

Importanti novità sono in arrivo con la versione 2.18.93 di WhatsApp ovvero il nuovo aggiornamento che porta tre nuove funzioni che pare andranno ad implementare alcune già esistenti. Ma di cosa si tratta? Una riguarderà le note vocali, l’altra le gif e l’ultima le catene di Sant’Antonio. Sembra proprio che l’algoritmo di WhatsApp adesso possa essere in grado di raggruppare messaggi uguali tra loro e condivisi spesso dagli utenti per poi selezionare e bandire i messaggi uguali tra loro e condivisi molto spesso dagli utenti, per poi selezionare ed eliminare i messaggi non graditi o considerati pericolosi.

Dunque, l’applicazione sembra diventerà anti spam. Per le altre due funzioni siano piuttosto affidabili e come abbiamo già detto una riguarda le gif mentre l’altra Le note vocali. Sarà possibile ascoltare con attenzione quello che abbiamo registrato in modo da non fare delle figuracce e questo riguarderà Dunque le note vocali. Riguardo le gif non ci sarà più la selezione Random Ma si potranno individuare più facilmente quelle più divertente che ci interessano.

Si sa su WhatsApp ormai circolano oltre ai messaggi, fotografie e video, anche tanti spam, catene di Sant’Antonio, frodi e fake news. Chi di voi non ne ha mai ricevuto in questi anni? Ben presto però potrete dire addio a tutto questo genere di contenuti perché potrebbe arrivare un aggiornamento della chat per risolvere questi problemi grazie ad avviso su alcuni messaggi. L’indiscrezione è stata lanciata poco tempo fa da un noto sito di che si occupa di tecnologia e applicazioni in generale. La funzionalità per evitare la diffusione di messaggi spam, con link non verificati dovrebbe Dunque arrivare a breve attraverso un nuovo aggiornamento. Sembra proprio che l’applicazione di messaggistica istantanea stia testando al momento la funzionalità su alcuni account e si tratterebbe di un sistema di notifiche per poter avvertire l’utente del rischio di ricevere un determinato contenuto inoltrato più volte ad altri contatti.

Questa funzione funzione potrebbe anche avvertire l’utente quando il messaggio è stato effettivamente ricevuto. Come abbiamo avuto modo di capire, si tratta però di un test e ancora non è chiaro se e quando WhatsApp introdurrà a questa funzionalità. Purtroppo la maggior parte delle volte in cui si ricevono catene di messaggi, spesso queste contengono delle notizie falsi che sono capaci di propagarsi con grande velocità. È il caso delle presunte ricariche telefoniche o dei buoni per poter effettuare acquisti in caso di diffusione di messaggi senza però dimenticare la novità che WhatsApp sarà a pagamento, una bufala che praticamente viene condivisa Anno dopo anno e che nonostante tutto fa capitolare ancora tante persone.

Queste fastidiose catene di Sant’Antonio non sempre sono innocue E infatti in alcuni casi di notizie false diffuse proprio tramite WhatsApp hanno portato a feriti e morti in India. Anche in Italia pare siano avvenuti i casi di persone definite pedofile minacciate di morte e danneggiate senza però che questi avessero alcuna volta. Dunque, sembra proprio che contenere il fenomeno delle catene sia importante in termini di sicurezza perché se queste classiche catene non danno fastidio in generale, alcune però possono rivelarsi è molto pericolose.

Questa novità riguardante Appunto la funzione contro spam e le fake news, non sembra però essere l’unica indiscrezione arrivata nelle ultime ore. Sembra infatti che WhatsApp o meglio gli sviluppatori della chat starebbero testando una funzione molto simile a quella già presentata tempo fa su telegram che permetterebbe di rintracciare velocemente tra i messaggi di un gruppo soltanto quelli che riguardano l’utente perché hai menzionato direttamente. In questo modo Dunque Coloro che sono iscritti ai gruppi e non hanno voglia di leggere tutti i messaggi potranno individuare soltanto quelli che lo interessano.

WhatsApp fenomenale: adesso può svelare quando vai a letto e quando ti svegli

WhatsApp pare abbia presentato una vulnerabilità che permette di scoprire le abitudini di una persona, come andare a dormire o a che ora si alza al mattino. Più che di vulnerabilità si potrebbe definire una debolezza dell’applicazione che permette di violare la privacy delle persone Sembra che uno dei difetti dell’applicazione di messaggistica istantanea di Facebook sia quello d consentire di verificare quando un utente è online e quando è stata l’ultima volta che ha avuto accesso all’applicazione. Sostanzialmente si tratta di funzionalità che permettono di capire quando una persona utilizza l’applicazione di messaggistica istantanea. Per Whatsaapp però la situazione è diversa, perchè non permette di nascondere la propria presenza online o meno. Se da una parte questi dati potrebbero risultare innocui, dall’altra parte non lo sono perché permettono di capire e conoscere le abitudini di una persona e nello specifico quanto tempo trascorrono sull’app, a che ora vanno a letto ed a che ora si alzano.

E’ questo l’allarme lanciato da Rob Heaton, un esperto di sicurezza, il quale per poter dimostrare come questi dati possano essere utilizzati per violare la privacy delle persone, ha ipotizzato la realizzazione di una semplice estensione per il browser Chrome, seguendo e registrando le attività dei propri contatti attraverso WhatsApp Web. Dai dati è stato possibile conoscere parte delle abitudini delle giornate delle persone.Il ricercatore, ha inoltre aggiunto che questi dati potrebbero poi essere venduti ad aziende esterne a scopi pubblicitari. Non si tratta di una debolezza tipica di WhatsApp ma anche altri social network sembra presentino questa debolezza.

“Per gli utenti più assidui l’ultimo e il primo orario di collegamento all’app sono una buona approssimazione dell’ora a cui vanno a letto o si alzano”, è questo quanto scritto dall’esperto sul suo blog. Dunque, questo sembra essere un problema comune a buona parte delle piattaforme social/instant messaging che non si può correggere con una patch.L’analisi dell’ingegnere si basa sullo stato dell’utente bersaglio e nello specifico l’estensione per il browser che ha facilmente programmato ne registra ogni 10 secondi la situazione annotando se risulti o meno online e ricavano degli schermi, piuttosto semplici da utilizzare che comunicheranno le proprie abitudini.

Incrociando questi dati con quelli di altri utenti si potrebbe risalire alle persone con cui si parla e saper anche per quanto tempo si ci è parlato, tracciando un allineamento fra le diverse abitudini d’uso dell’applicazione. Whatsapp che è applicazione di messaggistica più famosa e disponibile sia per Android che per iOS da anni ha ormai sostituti gli sms ed è pronta a lanciare settimanalmente degli aggiornamenti. Sapete sicuramente come bloccare un utente ma, sapete se a vostra volta siete stati bloccati? Ecco come capirlo. Innanzitutto quando un utente vi ha bloccato, non vedete più se è online o meno e non vedete nemmeno più la foto profilo, ed ancora i messaggi inviati a questa persona avranno soltanto una spunta invece di due.

SPIARE LE CONVERSAZIONI DI WHATSAPP: TRUCCHI

I nostri negozi virtuali, i playstore, sono colmi di applicazioni di tutte le specie e per gli usi più svariati e, tra l’altro, la maggior parte di queste app sono gratuite. dobbiamo solo cercarle, scaricarle e sul nostro dispositivo potremmo disporre di un dizionario virtuale, la nostra mail, il collegamento diretto ai nostri social network preferiti, il meteo che ci avvisa se uscire con l’ombrello o meno e tante altre cose. Tra queste, cari e care mie, ci anche sono applicazioni che ci permettono di spiare le chat di WhatsApp da un altro telefono. Noi ve le vogliamo suggerire ribadendovi, però, che è una cosa che non si fa! E piuttosto che fare queste cose di nascosto, provate a chiedere alla persona interessata se c’è qualcosa che non va, il dialogo è alla base di tutto. Se col dialogo non risolverete nulla, a mali estremi estremi rimedi: ecco le applicazioni che fanno al caso vostro.

Loading...

COME SPIARE WHATSAPPA DA UN ALTRO TELEFONO: LE APP MIGLIORI

Come promesso, ecco le applicazioni che vi toglieranno qualche dubbio e, se decideste di usarle per spiare qualcuno, noi vi auguriamo di trovare #solocosebelle:

Mspy: è probabilmente l’applicazione migliore che c’è in quanto è stata ideata per controllare i propri figli, i propri dipendenti; è bravissima a intercettare messaggi e tracciare le telefonate.

Flexyspy: tramite l’installazione possiamo essere in grado di sapere qualsiasi cosa si stia facendo da quel telefono. Terminata l’installazione il programma permette di registrare, in segreto, tutte le azioni svolte da quel telefono, dalle mail, ai messaggi, all’accesso ai social network.

Spyrix: quest’ultima applicazione risulta efficace in ambito professionale; è in grado di agire sulla tastiera, sui social network e, ovviamente, su Whatsapp.

Per poter spiare di nascosto le conversazioni di WhatsApp, il malintenzionato deve riuscire a mettere le mani su telefonino della vittima per qualche minuto. Il viaggio si tempo di installare configurare Cerbus, un’applicazione grata come antifurto ma che può essere sfruttata anche per spiare lo smartphone di qualcuno. Per mettere in atto il suo scopo, malintenzionato deve essere certo che telefonino ad anche i permessi di root: in caso contrario provvede ad ottenere utilizzando un apposito tool. Dopo aver configurato l’applicazione, la spia riconsegna telefonino alla vittima che non sospetterà nulla perché l’applicazione sarà invisibile non comparirà insieme alle altre. Quando la vittima inizia una conversazione su WhatsApp è, la spia se ne accorge perché il suo stato di ventola nel e provvede a catturare dalle modo uno screenshot della chat con i messaggi scambiati. Gli screenshot verranno inviati dall’applicazione viene il all’indirizzo di posta specificata dalla spia.

Recentemente, WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento sull’Apple App Store, portando la versione dell’app alla numero 2.17.60 e tutti i dettagli inerenti le modifiche in questo aggiornamento, compatibile con iOS 11, sono specificati al seguente link. Le due possono quindi convivere fianco a fianco, in modo da separare sfera lavorativa e privata.

Fatta eccezione per quesa novità, esteticamente è pressoché uguale se non si conta la barra del titolo in alto che è targata WhatsApp Business e l’ icona principale che ha la B bianca al centro. Nello specifico, seguendo ciò che di buono è stato visto con alcuni dei più diretti avversari, tra cui citiamo Viber, Telegram, e WeChat, anche la chat mobile per eccellenza sembra orientata verso il rilascio di un’opzione che darà la possibilità di eliminare definitivamente un messaggio inoltrato, prima che lo stesso venga letto dal destinatario di turno.

Dal punto di vista dei clienti, contattando un profilo business ci sarà una piccola finestra di spiegazione che si tratta di un profilo business appunto, e se questo è stato o meno già verificato. QUANTO ci farebbe comodo qualcuno che rispondesse per noi ai messaggi che riceviamo incessantemente su WhatsApp. Oltre a partner gelosi questi dati potrebbero essere raccolti e rivenduti a compagnie di terze parti, che potrebbero utilizzarli per scopi commerciali, anche se le uniche compagnie interessate saranno quelle che producono sonniferi.

La prima cosa importante da dire è che WhatsApp Business è un’app stand alone e non collegata in nessun modo a WhatsApp.

Come potete vedere dall’immagine qui sotto in galleria, i pacchetti di adesivi sono presi in prestito direttamente da FacebookMessenger ed è probabile che, in un primo momento, verranno inclusi solamente i più basilari.

Per poter spiare di nascosto le conversazioni di WhatsApp, il malintenzionato deve riuscire a mettere le mani su telefonino della vittima per qualche minuto. Il viaggio si tempo di installare configurare Cerbus, un’applicazione grata come antifurto ma che può essere sfruttata anche per spiare lo smartphone di qualcuno. Per mettere in atto il suo scopo, malintenzionato deve essere certo che telefonino ad anche i permessi di root: in caso contrario provvede ad ottenere utilizzando un apposito tool. Dopo aver configurato l’applicazione, la spia riconsegna telefonino alla vittima che non sospetterà nulla perché l’applicazione sarà invisibile non comparirà insieme alle altre. Quando la vittima inizia una conversazione su WhatsApp è, la spia se ne accorge perché il suo stato di ventola nel e provvede a catturare dalle modo uno screenshot della chat con i messaggi scambiati. Gli screenshot verranno inviati dall’applicazione viene il all’indirizzo di posta specificata dalla spia.

COSÌ LA CIA CI SPIA

La conferma di tutto questo arriva da WikiLeaks che lo scorso marzo ha rilasciato in rete una corposa documentazione chiamata Vault 7 contenente un archivio segreto di documenti riservati in cui sono descritte le tecniche di intrusione e gli exploit usati dall’intelligence americana per penetrare i vari sistemi informatici. Questo corposo archivio contiene oltre 8.761 documenti, pari a 16.000 pagine, e 943 allegati. Una montagna di informazioni che vanno dalle intercettazioni nelle abitazioni tramite televisori hackerati, al sabotaggio tecnologico di automobili e aerei, senza tralasciare lo spionaggio di smartphone e computer.

Attraverso Vault 7 si scopre che la CIA possiede tutti gli strumenti per raggirare la cifratura delle conversazioni di tutti i messenger più diffusi (Signal, Telegram, WhatsApp…) e ascoltare le conversazioni che vengono svolte davanti alle TV dotate di microfono.

FALLE NASCOSTE

Per portare a termine i loro attacchi informatici, i servizi di intelligence sfruttano gli exploit “zero-day”, ovvero exploit relativi a falle che non sono ancora state rese pubbliche: i servizi di intelligence studiano i principali software (ma anche firmware e driver) in circolazione alla ricerca di punti deboli che possono essere sfruttati per impossessarsi di dati personali di possibili terroristi. Quando trovano una vulnerabilità, a differenza degli esperti di sicurezza, non lo comunicano pubblicamente: in questo modo il produttore non verrà a sapere del bug nel suo prodotto e dunque non potrà correggerlo.

CRITTOGRAFIA AGGIRATA

Attraverso i documenti rivelati dall’organizzazione di Julian Assange si scopre che la CIA è interessata in particolar modo alla messaggistica istantanea poiché viene usata per trasmettere una mole enorme di informazioni. Terroristi, ladri e altri criminali si organizzano e comunicano tra loro proprio usando smartphone e app di messaggistica criptate. Molte di queste, tra cui anche WhatsApp, impiegano un sistema di crittografica end-to-end che garantisce l’invio crittografato dei messaggi, così chi dovesse riuscire ad intercettarli non sarebbe comunque in grado di leggerli. Sebbene questo sia vero, la CIA ha capito che per leggere i messaggi serviva un metodo diverso: raggirare la crittografia andando a leggere direttamente i contenuti sul dispositivo della vittima. In altre parole, la crittografia protegge i messaggi dallo smartphone del mittente a quello del destinatario, ma sui due dispositivi i messaggi appaio in chiaro, perfettamente leggibili sullo schermo.

Se si riesce a prendere il controllo del dispositivo di una persona, allora sarà possibile leggerne i messaggi e qualsiasi altra informazione venga visualizzata sul suo schermo, sia esso uno smartphone che un PC.

SIAMO TUTTI A RISCHIO

La CIA non ha confermato l’autenticità dei documenti, e anzi è partita all’attacco di WikiLeaks accusandola di voler mettere in pericolo con le sue rivelazioni la sicurezza nazionale. L’operazione Vault 7, però, non ha diffuso gli strumenti di attacco usati dagli agenti segreti americani, ma solo i documenti correlati contenenti centinaia di milioni di righe di codice. Inoltre il gruppo di Julian Assange ha promesso di fornire assistenza e provvedere a fornire ai vari produttori utili informazioni tecniche sui punti deboli dei software e delle periferiche hardware affinché i dispositivi possano essere aggiornati e messi in sicurezza. Anche per questo motivo i redattori di WikiLeaks hanno reso illeggibili interi paragrafi dei documenti riservati ritenuti particolarmente pericolosi. Di fatto comunque, queste rivelazioni dimostrano come chiunque di noi sia a rischio intercettazioni.

LA SPIA POTREBBE ESSERE CHIUNQUE

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Come svelato da Vault 7, per aggirare i sistemi di crittografia presenti sulle app di messaggi-stica basta poter accedere al dispositivo della vittima, cosa che anche uno smanettone potrebbe fare usando strumenti reperibili facilmente ovunque. Sfruttando un’applicazione antifurto come Cerberus, ad esempio, un malintenzionato può catturare da remoto le schermate delle conversazioni fatte sull’app di mes-saggistica di Facebook e farsele inviare via email senza che la vittima si accorga di nulla. Cerberus è un’app sviluppata per mettere al sicuro un dispositivo mobile da eventuali furti (quindi perfettamente legale), ma che può essere anche usata con l’inganno per altri scopi. Tutto quello che deve fare il malintenzionato è riuscire a mettere le mani per qualche minuto sul telefonino della persona che vuole spiare per poter installare e configurare Cerberus. Dopo averlo fatto, l’applicazione sarà attiva in background e la vittima non si accorgerà della sua presenza. Proprio per mostrare come sia semplice spiare i messaggi di WhatsApp attraverso Cerberus, abbiamo testato il tutto nei nostri laboratori servendoci di uno smartphone Android Nexus 5X. Il nostro unico scopo è quello di mostrare la pericolosità di certi strumenti e di come sia fondamentale non lasciare che altri possano mettere le mani sul nostro telefonino o sul nostro computer senza la nostra esplicita autorizzazione.