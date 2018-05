Spifferata bomba: perché la Clerici molla la Prova del cuoco. Sembrava che la conduzione di un programma il sabato sera fosse una “promozione” ma le cose stanno in modo decisamente diverso. I motivi dell’addio di Antonella che fanno disperare la Rai

Antonella Clerici lascia “La prova del cuoco” e questo, ormai, lo sappiamo tutti. Ma perché? Cosa è successo tra Antonella e la Rai? Perché la rimpiazzano con Elisa Isoardi? La verità è diversa da come ci è stata posta… Sì, perché è stata la Clerici a mollare. È da tanto tempo che la Clerici fa sapere di voler ridurre i suoi impegni lavorativi per dedicarsi di più e meglio al compagno e alla figlia. L’unico modo per ridurre gli impegni lavorativi, per la mitica Clerici, era dire addio a La prova del cuoco, programma che la impegna molto essendo un day time che va in onda ogni giorno. Ha sentito questa esigenza di dedicarsi alla famiglia e ha fatto bene a seguire il suo cuore.

Ma è ovvio che tutti noi sentiremo la sua mancanza. E, ne siamo certi, anche lei sentirà la mancanza del suo pubblico e di quella trasmissione che per anni è stata solo e soltanto la sua trasmissione. Ma Antonella Clerici non lascia definitivamente la televisione: da metà ottobre la rivedremo su Rai1, il sabato sera, a Portobello, lo storico programma di Enzo Tortora. Sembrava quasi fosse una “promozione” questo passaggio al sabato sera in prima serata.

E invece non è così: la rivelazione clamorosa è che questa conduzione è una “seconda scelta”. Come riporta Tvblog, non c’è stato alcun dissapore tra Antonella e la Rai. Anzi, pare che la televisione pubblica abbia fatto di tutto per convincere Antonella a rimanere. Gira voce che la Rai avesse deciso di spostare La Prova del cuoco negli studi di via Verdi del Centro di produzione Rai di Torino, proprio per venire incontro alle esigenze private di Antonella. La Clerici infatti andrà a vivere ad Arquata Scrivia in provincia di Alessandria dove si trova la Tenuta Basini che è di proprietà dell’imprenditore Vittorio Garrone, suo compagno. La proposta allettante della Rai non è servita a nulla.

Antonella è stata irremovibile nel dire addio al programma che ha lanciato nel 2000. “Prima nella mia vita pensavo sempre al lavoro” aveva detto tempo fa in un’intervista. “Sono sempre andata a mille, ora è tempo di rallentare. Adesso la priorità ce l’ha la mia vita personale, con mia figlia e il mio compagno, che merita di avere tanto tempo da trascorrere insieme”. Capito, quindi, come sono andate le cose? La Isoardi che sostituirà la Clerici, comunque, conosce bene “l’argomento”. Certo, non è la Clerici ma diamole una chance… Intanto godiamoci Antonellina finché c’è (cioè il primo giugno).