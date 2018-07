Sposa il suo amore Emilio in ospedale, dopo poche ore muore. La storia di Claudia

La storia che stiamo per raccontarvi è davvero molto commovente e arriva dal nostro paese e più nello specifico da Empoli. La storia ha come protagonista una giovane donna di nome Claudia, la quale ha sposato il suo grande amore in ospedale poche ore prima di morire. Claudia si era innamorata di Emilio grazie ad un gioco online e nonostante il brutto male che aveva colpito la giovane donna e Entrambi, hanno fatto il possibile per potersi sposare e giurarsi amore eterno. Effettivamente le nozze si sono celebrate in ospedale e organizzate in poche ore a San Giuseppe di Empoli Grazie anche all’aiuto di tutto il personale medico e sanitario e degli amici della coppia.

“Ciao carissima guerriera, è stato un privilegio conoscerti e anche se la vita è stata crudele con te, non hai mai mollato, anzi hai aiutato chi ti stava intorno”, e questo è uno dei tanti messaggi che sono apparsi negli ultimi giorni sulla bacheca Facebook di Claudia Quartieri la donna di 41 anni morta all’ospedale San Giuseppe di Empoli, dopo aver combattuto contro una brutta malattia. Claudia pare abbia sofferto davvero tanto, ma non si è mai arresa ed ha sempre affrontato il suo male con tanto coraggio un coraggio che è stato anche di aiuto e d’insegnamento per tutte le persone che le stavano accanto.

Prima di morire però Claudia è riuscita a coronare il suo sogno, ovvero sposarsi con Emilio Folco l’uomo che tanto amava. I due si erano conosciuti nel 2011, grazie ad un gioco online e lui è un ferroviere con la passione dei videogames, mentre lei viveva con la sua famiglia a Sovigliana e lavorava in un’azienda di gioielli ad Empoli e pare giocasse online per potersi distrarre da quel tumore che tanto le aveva stravolto la vita. Così si sono conosciuti e incontrarti per la prima volta a Firenze e via via si sono innamorati decidendo di sposarsi 17 febbraio del 2019, ovvero il giorno del loro anniversario ma purtroppo le condizioni di salute di Claudia sono peggiorate Ed entrambi hanno capito che effettivamente non avevano più molto tempo a disposizione.

Così hanno fissato una nuova data, 29 luglio 2018 Ma già una decina di giorni prima del grande giorno i medici avevano capito che ormai Claudia avesse poche ore di vita ed effettivamente è stato anticipato tutto, anche l’addio al nubilato fatto in camera dell’ospedale insieme alle sue amiche. Nonostante Claudia fosse davvero stremata, ha trovato la forza di poter realizzare anche un video messaggio da far recapitare al suo amore per dargli la forza di andare avanti e quello è stato il suo regalo di nozze. Nella stanza dell’ospedale è arrivato il Sì da parte di entrambi e il giorno dopo Claudia è deceduta. Lunedì ci sono stati i funerali presso la chiesa di Sovigliana e Claudia indossava l’abito da sposa. “Grazie di cuore a tutti, avete donato l’ultimo sorriso a una donna coraggiosa”, dice lo sposo.