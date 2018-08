Sposo eroe durante le nozze si getta in mare e salva un ragazzo dall’annegamento

La notizia è di un eroe, che durante la sua celebrazione per le nozze avrebbe interrotto per salvare un ragazzo dall’annegamento. Il 37enne si è tuffato con l’abito da sposa in acqua ed ha salvato un diciottenne che era in difficoltà, per poi tornare in riva completamente fradicio. Aveva appena pronunciato il suo Sì durante la cerimonia di nozze, organizzato in spiaggia, quando insieme ad altri si è accorto che in mare c’era un ragazzo in difficoltà che stavo annegando. L’uomo senza pensarci due volte con tutto il vestito da sposo Si è tuffato in acqua, riuscendo a salvare il diciottenne dall’annegamento.

Così Zack Edwards ha rischiato la propria vita nel giorno del suo matrimonio per salvare quella di un ragazzo che si stava facendo il bagno. Il tutto è accaduto nei giorni scorsi sulle spiagge di Sheel Beach nel Gulf State Park dello Stato dell’Alabama sito negli Stati Uniti. L’uomo era in posa per le foto con la sua donna, la 32enne Cindy Edwards, quando gli ospiti in preda al panico avevano avvistato l’adolescente che si agitava nell’acqua chiedendo aiuto.

L’uomo Si è tuffato subito e dopo aver nuotato per una cinquantina di metri, avrebbe trascinato via il diciottenne in evidente difficoltà per le correnti marina. L’uomo è così ritornato a riva sulla spiaggia, al suo ricevimento di nozze, inzuppato e coperto di sabbia.

“Quando mi sono buttato in acqua no ho avuto nemmeno il tempo di togliermi i vestiti ma ho detto ad alcuni bambini di tornare in spiaggia e ho preso un loro tavola e sono così felice di averlo fatto altrimenti non sarei stato in grado di portare il 18enne a riva”, ha detto Zac, concludendo: “Non ho capito la gravità della situazione fino a quando non mi sono sdraiato quella notte, poi le mie mani hanno iniziato a tremare”.

