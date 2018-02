Stanze della flebo: “flebo lounge” l’ultima moda per il dopo-sbornia e il jet lag

Riprendersi rapidamente dopo una serata ad alto tasso alcolico o superare prima il jet-lag. E’ la promessa delle ‘flebo lounge‘ che stanno spuntando un po’ ovunque negli Stati Uniti, locali ‘a tutto benessere’ che promettono un recupero lampo dopo una sbornia, un lungo viaggio aereo o piccoli malanni. A segnalare la nuova moda è la ‘Cbs News’, che sottolinea però come il trend – che avrebbe conquistato star del calibro di Rihanna e Cindy Crawford – sia stato ‘bocciato’ dai medici come una perdita di tempo e denaro, potenzialmente pericolosa.

“L’intera cosa è priva di senso – sostiene Stanley Goldfarb, docente di medicina dell’University of Pennsylvania – E’ solo un modo per venire incontro al desiderio delle persone di prendersi cura della propria salute“. Ai clienti delle flebo lounge viene offerta una varietà di fluidi diversi – da assumere endovena – con una miscela di soluzioni saline, vitamine e minerali mirati ai singoli bisogni. Ad esempio, il kit studiato per il dopo sbornia contiene medicinali anti-nausea.

I trattamenti non sono proprio a buon mercato: vanno dagli 80 agli 875 dollari. E la pratica non è sottoposta a regole precise, tanto che la comunità medica ha sollevato preoccupazioni sui rischi per la salute dei clienti. Fra i trattamenti più in voga del momento c’è, non a caso, l’immunity boosting a base di vitamine contro l’influenza. Solo nella sua Hydration Lounge di Tucson Elaine Wozniak, un’infermiera, ha raccontato di aver ‘trattato’ circa 40 persone influenzate nelle ultime due settimane, alcune delle quali mandate dal medico di famiglia.

Per Goldfarb, comunque, i benefici sperimentati da alcuni pazienti sarebbero dovuti solo all’effetto placebo. “Queste persone pagano 100 bigliettoni per sentirsi meglio, e dopo averli spesi certamente si sentono meglio“, spiega. Un’interpretazione condivisa da Noah Rosen dell’Headache Center a Northwell Health’s Neuroscience Institute di Manhasset (N.Y.). “Francamente – assicura – più spendi, maggiore è l’effetto placebo. I placebo di lusso funzionano meglio di quelli da due soldi“. Inoltre non tutti i centri sono gestiti da operatori preparati, sostengono i medici. I fluidi contengono molti sali, che potrebbero avere un effetto negativo in cardiopatici o ipertesi, e l’inserimento improprio delle flebo potrebbe causare problemi vascolari o esporre a infezioni. Inoltre anche la velocità di somministrazione dei fluidi dovrebbe essere bilanciata per non creare problemi alla salute. Ecco perché i medici auspicano misure ad hoc per regolare il fenomeno e informare la popolazione.

COS’E’?L’ALCOL? L’alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena e capace di indurre dipendenza (alcol-dipendenza) superiore rispetto alle sostanze o droghe illegali più conosciute. I giovani (al di sotto dei 16 anni), le donne e gli anziani sono in genere più vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche a causa di una ridotta capacità dell’organismo a metabolizzare l’alcol. L’alcol, pur apportando circa 7 Kcalorie per grammo, non è un nutriente (come le proteine, i carboidrati o i grassi alimentari) e il suo consumo non è utile all’organismo o alle sue funzioni; risulta invece fonte di danno diretto delle cellule di molti organi tra cui i più vulnerabili sono il fegato e il sistema nervoso centrale.

N.B.: Sulle etichette di qualsiasi bevanda alcolica è riportato il contenuto di alcol, ma è espresso in gradi, cioè in volume su 100 ml. Per ottenere i grammi di alcol in 100 ml bisogna moltiplicare tale valore per 0.8. L’apporto calorico è riferito alla quantità riportata in tabella e tiene conto anche di eventuali calorie apportate da altri componenti, principalmente zucchero. Assorbimento ed eliminazione dell’alcol L’alcol viene assorbito per il 20% dallo stomaco e per il restante 80% dalla prima parte dell’intestino. Se lo stomaco è vuoto, l’assorbimento sarà più rapido. L’alcol assorbito passa nel sangue e dal sangue al fegato, che ha il compito di metabolizzarlo. Finché il fegato non ha completato la digestione enzimatica attraverso l’alcoldeidrogenasi, l’alcol continua a circolare diffondendosi nei vari organi. Circa il 90%-98% dell’alcol ingerito viene rimosso dal fegato e torna in circolo attraverso la circolazione del sangue. Il restante 2-10% viene eliminato attraverso l’urina, le feci, il respiro, il latte materno, le lacrime, il sudore, la traspirazione. Le quantità di alcol che vengono metabolizzate dall’organismo variano da 60 a 200 mg/kg/ora. Questo significa che un soggetto di 70 kg può metabolizzare circa 7 g di alcol ogni ora. In alcuni individui, in alcuni gruppi etnici negli adolescenti e nei giovani in genere, negli anziani e nelle donne l’efficienza di questo sistema è molto ridotta: queste persone sono quindi più vulnerabili all’alcol. A causa dei citati tempi fisiologici di metabolismo dell’alcol è raccomandabile non concentrare in breve tempo il consumo di bevande alcoliche onde evitare di “saturare” il sistema di rimozione dell’alcol dal sangue determinando la libera diffusione dell’alcol immodificato negli organi e nei tessuti dell’organismo; tali conseguenze sono evitabili a fronte di un modifica delle abitudini e dello stile di consumo.

L’inquadramento diagnostico Cosa sono i problemi e le patologie alcol-correlati (PPAC)? Tutte le situazioni di disturbo riconducibili all’uso episodico e/o protratto di bevande alcoliche. Cos’è l’ubriachezza? Uno stato di intossicazione acuta. Cos’è l’alcolismo? Un disturbo a genesi multifattoriale (bio-psico-sociale) associato all’assunzione (episodica e cronica) di bevande alcoliche, con presenza o meno di dipendenza, capace di provocare una sofferenza multidimensionale che si manifesta in maniera diversa da individuo a individuo. L’alcolismo è definito dalla contemporanea presenza di: a) perdita di controllo del consumo di alcolici evidenziabile dal “fenomeno del primo bicchiere”, dai tentativi inefficaci di controllo, dalla continuazione del potus nonostante le gravi conseguenze legate a tale consumo b) modificazione del modello di consumo con comparsa di desiderio compulsivo di assumere alcolici anche in assenza di intossicazione in atto (craving) c) dipendenza incapacità di rinunciare all’assunzione di alcol e conseguente sforzo per procurarselo, dovuto all’irresistibile desiderio legato al piacere dell’assunzione ( dipendenza psichica ), con tendenza ad aumentare la dose per mantenere il medesimo effetto ( tolleranza ) e al timore dell’insorgenza della sintomatologia organica di privazione o astinenza (dipendenza fisica) d) cambiamento dello stile di vita caratterizzato dalla tendenza all’isolamento, dal deterioramento fino alla perdita delle abituali relazioni sociali. e) problemi familiari, o comunque della rete sociale personale, di diversa entità, che possono giungere alla disgregazione del tessuto familiare e alla comparsa di franche manifestazioni di sofferenza psichica, emozionale e relazionale nel partner e negli altri conviventi.

Identificare correttamente i problemi e le patologie alcol-correlate e la dipendenza può essere difficoltoso perché i portatori di tali problemi: • non sono facili al dialogo • generalmente non ammettono di avere un problema con l’alcol • tendono a non riferire in modo corretto i dati anamnestici o non ne attribuiscono una relazione con l’alcol • I problemi alcol-correlati sono spesso minimizzati dalla famiglia e dagli amici. Sono soggetti che spesso negano o minimizzano • con negazione si intende un atteggiamento di non riconoscimento di quanto è evidenziato dal dato di realtà ( “non è vero che…” ) • con minimizzazione si intende un atteggiamento simile ma più blando e che tende a giustificare ( “ è vero, ma…”/ “ posso fare da solo/non è così grave/da domani cambio senza problemi…” ) Per questo motivo è importante raccogliere quanti più elementi diretti e indiretti da tutte le fonti a disposizione: • soggetto • familiari • altri referenti significativi: amici, compagni di lavoro • medico di medicina generale • assistente sociale • pediatra • figure significative della comunità locale • cartelle cliniche • agenzie sanitarie, territoriali, del privato sociale Si ricordi che sono elementi indiretti anche: • incidenti stradali e traumatismi in genere • incidenti domestici • licenziamenti e frequenti cambi di lavoro • ripetuto utilizzo del pronto soccorso (stati ansiosi, stati confusivi) • lesioni/percosse ai familiari • ritiro patente • problemi legali (arresti per oltraggio, risse, abusi sessuali.. ) • comportamenti aggressivi • violenza su minori