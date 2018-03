Stazione spaziale cinese in caduta verso l’Italia: ecco dove

La stazione spaziale cinese Tiangong 1 sembra essere in caduta libera nello spazio e per questo motivo la protezione civile ha lanciato l’allarme visto che alcuni frammenti potrebbero cadere in Italia proprio a Pasqua e nello specifico tra il 28 marzo e il 4 di aprile. Ebbene sì, il rientro incontrollato della Stazione Spaziale cinese potrebbe interessare anche il nostro paese e l’eventuale caduta dei frammenti Come già detto potrebbe venire proprio nei giorni di Pasqua e potrebbe riguardare le regioni a sud dell’Emilia Romagna e dunque le regioni del centro meridione. E’ questo sostanzialmente quanto si legge in una circolare che è stata diffusa nella giornata di venerdì Dalla Protezione Civile a tutti i ministeri e anche alle regioni. Più nello specifico si legge nel documento che la finestra temporale e le traiettorie di impatto al suolo potranno essere definite con Maggiore precisione nelle 36 ore precedenti il rientro. La Protezione civile, sottolinea come però il monitoraggio come l’interpretazione dei dati sia compito dell’Agenzia spaziale Italia che cercherà di curare in tutta la fase di organizzazione e la filtrazione dei dati cercando di avvalersi anche del supporto di altri enti sia nazionali che internazionali.

La Protezione civile Inoltre ha anche aggiunto che è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro che è generalmente previsto in queste circostanze, al quale stanno partecipando il consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei Ministri di interno, difesa, destri, enac, Enav, Ispra e la commissione speciale di Protezione Civile. L’allarme sembra essere stato lanciato soltanto per precauzione anche se effettivamente le probabilità che i frammenti non bruciatevi nell’atmosfera possono cadere sul nostro territorio, è abbastanza basso.

A parlarne è stato l’ingegnere Claudio Portelli responsabile dell’agenzia spaziale italiana per lo studio dei detriti spaziali e il controllo degli Asteroidi che in un’intervista rilasciata alcune ore fa, ha precisato che questo modulo dell’agenzia spaziale della Repubblica Popolare Cinese è l’oggetto più tracciato dagli organi di sorveglianza dello spazio e che quindi la massa dell’oggetto genera un po’ di attenzione. L’ingegnere ha fatto sapere che si tratta di un modulo lungo 10 metri, 4 di diametro e che pare ci siano anche dei pannelli solari. All’interno del volume sono stati fatti anche degli elementi che difficilmente possono bruciare e nel caso in cui anche se il 66% dei preferiti che non bruciano in cielo di solito cadono in acqua, rimane il 34% che possono cadere sulla superficie terrestre.

“Nel caso in cui frammenti di dimensioni importanti dovessero sopravvivere all’impatto distruttivo con l’atmosfera, “le probabilità che possano cadere sull’Italia sono bassissime”, è questo quanto hanno fatto sapere dall’ Agenzia Spaziale cinese. Si tratta della prima stazione spaziale cinese lanciata nel centro del Jiuquan il 30 settembre del 2011 e che sta rientrando poco a poco nell’atmosfera. Il ritorno sarebbe dovuta avvenire nell’oceano Pacifico ma nel 2016 pare sia iniziata una progressiva e lenta discesa della stazione in modo del tutto incontrollato.

Occorrerà trovargli un nome, a queste notizie-evento, a queste fashion news, questi immaginifici ballon d’essai, un po’ come il grande caldo o il grande freddo annuali (coi consigli dell’esperto) o le eclissi di sole, quelle che è obbligatorio guardare con gli occhialetti, oppure il passaggio di una cometa, del sottomarino Toti a Milano, insomma, notizie grandemente sopravvalutate che generano psicosi ma anche divertimento. Ora tocca alla stazione spaziale cinese “Tiangong 1” la cui caduta nell’atmosfera «potrebbe interessare il territorio nazionale, e l’eventuale caduta di frammenti potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, tra il 28 marzo e il 4 aprile, e riguardare le Regioni a sud dell’Emilia-Romagna». Aprite gli ombrelli, anzi no, non basta, allertate il governo, la Nasa, Beppe Grillo: e fa niente se gli esperti dell’Agenzia spaziale italiana hanno già definito «al limite dell’improbabile» danni seri a cose e persone: la notizia piace e intimorisce, ha un che di epico, di imprescindibile, ci accomuna tutti, sa di film, di profezia maja, di millenarismo 2.0.

I TIMORI

Tutto combacia: la stazione cinese è fuori controllo dal 2016, si distruggerà quasi tutta nell’impatto con l’atmosfera e i trascurabili timori riguardano residui metallici o di propellente, ma la Protezione civile certo non vuol correre rischi di omesso allarme da disastro aerospaziale, visti certi precedenti: dunque si avverte che «le traiettorie di impatto potranno essere definite nelle 36 ore precedenti il rientro» ma il raggio di 100 chilometri entro il quale avverrà l’impatto potrà essere definito solo 40 minuti prima dell’arrivo delle scorie. E insomma: suspense, ma niente paura, l’Agenzia spaziale italiana monitorerà la situazione assieme ad altri enti nazionali e internazionalì. Sono già tutti seriamente al lavoro, anche il consigliere militare della Presidenza del Consiglio, e i ministeri di Interno e Difesa e Esteri, Enac, Enav, Ispra, e la commissione speciale di Protezione civile. E voi, dico voi, che state facendo? Siete ancora lì a leggere il giornale? Ancora badate alle presidenze di Camera e Senato? E se, proprio ora, un reattore cogli occhi a mandorla stesse per schiantarsi sulla vostra Punto?

IN MARE

Nell’era della globalizzazione delle notizie, e quindi anche delle cazzate, dovrebbero saperlo tutti che la stragrande maggioranza dei frammenti di stazioni spaziali finisce in mare, che non si sono mai registrate vittime, che le probabilità di essere colpiti sono 1 su un numero infinito di milioni di volte. Fa niente: lasciateci divertire, fateci chiacchierare di qualcosa che non sia Fico o la Casellati, fateci leggere il sito della Protezione Civile dove «si consiglia di stare lontani da finestre e porte vetrate», «sono più sicuri i piani bassi degli edifici», anzi, più sicuri ancora «sono le volte dei piani inferiori e i vani delle porte inserite nei muri portanti». E non dimenticate soprattutto il vostro dovere civico: «Chi avvistasse un frammento si mantenga a una distanza di almeno 20 metri e lo segnali immediatamente alle autorità competetenti». Le famose autorità competenti in pezzi di satelliti cinesi: che varcano l’atmosfera senza permesso di soggiorno, potete giurar

Su siti, giornali e telegiornali intanto compaiono vademecum e interviste che sono identiche a cento altre già vanamente pubblicate negli ultimi vent’anni: chi viene intervistato dice mediamente che non sa, che non può sapere, anzi: che da sapere c’è pochissimo. Perché solo nelle ultime ore si potrà indicare in quale parte di una vasta parte del Mondo cadranno i frammenti. In che giorno? Boh, da oggi a due settimane. L’Italia è solo una frazione minuscola della potenziale fascia di caduta che va dal 43° parellelo nord al 43° parallelo sud. Il fisico Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia spaziale italiana, ripete sempre che secondo la Nasa, sulla Terra, cade almeno un frammento al giorno da oltre 50 anni: e intanto siamo diventati 7 miliardi, ma solo due volte qualcuno è stato colpito da un frammento. Ma se stavolta toccasse a te, caro lettore?

No, non roviniamo questa bella psicosi con la verità e la ragionevolezza. Divertiamoci, piuttosto, a fare calcoli su peso, velocità, angolo di caduta, creditori sul cui cranio l’intera stazione potrebbe fantasticamente crollare. La maggior parte dei frammenti si polverizza nell’atmosfera? Sciocchezze, lo dicono per tenerci buoni. Quando cadde lo Skylab, molti anni fa, pesava 74 tonnellate contro le 7,5 della Tiangong cinese, e non accadde nulla da nessuna parte. Ma noi teniamo alta la guardia. Occhi al cielo. E occhio al portafoglio.