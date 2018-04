Stazione spaziale cinese, slitta al 2 aprile il rientro in Italia: le regioni a rischio

“Il satellite ha rallentato la corsa nelle ultime ore, abbiamo avuto la previsione di rientro in atmosfera per il 1 aprile alle 22,34 utc (Universal time) ovvero alle 00,34 del 2 aprile ora italiana. C’è una finestra di incertezza che va da 5 a 10 ore”, è questo quanto spiegato dal capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli riguardo la stazione spaziale cinese tiangong 1 proprio nel corso di una conferenza stampa, presso il Dipartimento della Protezione Civile a Roma. Per chi non lo sapesse, la stazione spaziale tiangong 1 altro non è che il primo modulo sperimentale cinese ed è stata lanciata nel 2011 dal centro spaziale di Jiuquan nel Deserto di Gobi fino a raggiungere una inclinazione orbitale di 42.78 gradi sull’equatore e un’altezza di apogeo, ovvero il punto più distante dalla terra, di 344 km ed una di Perigeo di 197 km.

Esattamente dal mese di marzo del 2016, la stazione spaziale cinese pare abbia iniziato una lenta e anche progressiva discesa verso la Terra e già nelle scorse settimane si era detto che questa potesse rientrare in atmosfera e cadere Addirittura in alcune aree dell’Italia, proprio il giorno di Pasqua.

Proprio come spiegato dal capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli sembra che il satellite abbia rallentato la corsa nelle ultime ore. Le orbite che sono previste sull’Italia prevedono bene 4 finestre ovvero una prima opportunità di passaggio tra le 4:25 e le 4:55 del 2 aprile ore italiana la seconda finestra invece prevede una seconda opportunità di passaggio tra le ore 5:58 e le 6:28 del 2 aprile. La terza invece Si colloca tra le ore 7:30 e le ore 8:00 ed infine la quarta tra le 9:02 e le 9:32 su diverse porzioni del territorio italiano. Stando ai dati, è possibile capire che la Liguria e l’Emilia Romagna non siano interessate dal rientro di questa stazione spaziale ed è stato ridotto a 100 km il buffer dello dello spazio della traiettoria ovvero di caduta dei detriti.

“Al momento non è ancora possibile escludere la remota possibilità che uno più frammenti dal satellite possono cadere sul nostro territorio“, è questo quanto affermato l’Asi in una nota. In quest’ultima ancora si legge che le regioni potenzialmente interessate potrebbero essere l’emilia-romagna, la Liguria, la Toscana, le Marche e l’Umbria, l’Abruzzo, il Molise e la Campania, la Puglia e la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. L’Asi Ha inoltre precisato che la possibilità che uno più frammenti della stazione spaziale possono apparire sul territorio italiano corrisponde ad una probabilità stimabile intorno allo 0,2% e che le previsioni di rientro sono soggette comunque ad aggiornamenti perché legate al comportamento della Stazione Spaziale stessa rispetto all’orientamento che assumerà nello spazio e agli effetti che la densità atmosferica in prima gli oggetti in caduta nonché a quelli legati all’attività solare.