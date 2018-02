Steelco, nuove assunzioni nel 2018: richieste circa 60 figure tra diplomati e laureati

La steelco ovvero l’azienda di Riese Pio decimo leader mondiale nel settore delle apparecchiature medicali per il lavaggio e la sterilizzazione di ferri chirurgici nelle centrali di sterilizzazione pare continui a crescere. A riferirlo è lo stesso fondatore e CEO Ottorino Casonato il quale ha riferito che l’azienda ha chiuso il 2017 con una crescita del fatturato del 21,7% su base annua toccando i 90 milioni di ricavi soltanto dopo 16 anni dalla costituzione dell’azienda. Il prossimo obiettivo sarà quello di raggiungere i 160 milioni di euro per il 2020. Si tratta di un dato che ha avuto un riscontro positivo anche nel settore delle occupazioni visto che nei prossimi tre anni sono previste 100 assunzioni, le quali si sono concretizzate soltanto lo scorso anno. Al momento i collaboratori di Steelco in tutto il mondo sono circa 500 tra cui 330 e operano a Riese e 130 a Zoppola.

“Il Gruppo Mièle, nel quale ci siamo integrati nei mesi scorsi sta trasferendo in Italia parte della produzione del nostro settore, precedentemente realizzata in Germania e Austria. Come Steelco continueremo a crescere anche nel 2018, sia negli spazi produttivi e nella forza lavoro. L’integrazione con Mièle ci consente di espanderci nel mondo (esportiamo più del 90%) e di ottimizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo, fondamentali per il nostro mercato”, è questo quanto rivelato da Ottorino Casonato.

Ovviamente Se l’azienda va bene i riscontri positivi sono per tutti, in primis per la società stessa ma anche per i lavoratori dello stabilimento di Riese e di quello Bordolese di Zoppola ma anche per lo stesso tessuto sociale perché Si prevedono nuove assunzioni e dunque nuove possibilità di lavoro per gli italiani . Oltre 60 assunzioni sono già programmate per il 2018 e nello specifico si ricercano diplomati e laureati con formazione tecnica ed ingegneristica. Ricordiamo che Steelco è tra i principali produttori mondiali di apparati e sistemi per il lavaggio disinfezione e sterilizzazione nell’ambito medico sanitario nonché nel settore della Ricerca Scientifica e nell’industria farmaceutica e non è presente soltanto in Italia ma anche a Kuala Lumpur per l’Asia, a Miami per il Nord America, in Ungheria per i mercati dell’Est, oltre che in Russia, Messico, India, Germania, Francia, Spagna, Benelux e Danimarca.

Una volta assunti i lavoratori saranno anche inseriti in un percorso di crescita di formazione visto che l’azienda ha allestito una scuola per poter offrire dei corsi di lingua gratuiti. Non ci sono dubbi sul fatto che stiamo parlando di un’azienda che ha fatto dell’Innovazione uno dei propri punti di forza ed è stato anche dimostrato tutto ciò dal progetto di realizzazione di una palestra di 150 metri quadri all’interno dello stabilimento. Dunque la Steelco è considerata una eccellenza ma non soltanto per il territorio italiano ma anche all’estero.