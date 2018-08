Stefano Bettarini: L’ex calciatore sara nel cast del reality prodotto da Maria De Filippi

Una vacanza in famiglia dopo la grande paura. Stefano Bettarini tiene vicino a sé gli affetti più cari dopo un inizio estate che poteva essere tragico. Il figlio Niccolò porta ancora sulla pelle i segni dell’aggressione che nella notte del 1° luglio ha rischiato di costargli la vita: fuori da una nota discoteca milanese quattro balordi l’hanno aggredito e accoltellato undici volte.

Al mare si sta rimettendo in forze

Il braccio destro è ancora fasciato per il tendine reciso e ricostruito. Ma le giornate al mare con il fratello Giacomo detto Jack, e papà Stefano sono una cura eccezionale, fatta di risate, abbracci e relax. «In ospedale ho visto mio padre piangere per la prima volta», ha detto il giovane.

La madre del ragazzo, Si- mona Ventura, è in Sardegna con il compagno Gerò Carrara e si prepara per condurre lo show Temptation island vip. Archiviati i rancori per il divorzio, dopo dieci anni di nozze, Simona e Stefano sono u- niti nell’educazione dei figli.

Hanno archiviato i vecchi rancori

«La nostra famiglia allargata è sempre più unita», ha detto SuperSimo. Tanto che Bettarini parteciperà come concorrente alla prima edizione del reality vip di Canale 5 condotto proprio dalla Ventura, insieme alla fidanzata Nicoletta Larini, che ha ventidue anni meno di lui. Per Stefano è una storia seria – dopo tanti flirt – e lo ha portato alla convivenza a Viareggio, nella sua casa. Niente nozze né figli, ha detto il Betta. Ma un programma insieme sì, con la benedizione dei due ragazzi, che in Nicoletta hanno trovato un’amica.

Ora che i tre quarti della famiglia occupano il piccolo schermo, quando toccherà a Niccolò e a Jack debuttare in tivù? Giacomo compirà 18 anni a novembre e studia a Londra, quindi può ancora godersi la vita. Il primogenito, invece, è già corteggiato per partecipare a qualche reality, ma i suoi genitori sono stati categorici: «Per ora no», hanno detto. Dopo l’assalto che ha subito, forse adesso in casa cambieranno idea: ci sono posti più pericolosi della Tv.

Loading...