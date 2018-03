Stefano De Martino, tutto quello che c’è da sapere sull’Isola dei Famosi

Stefano de Martino, svela i segreti rivelanti le quinte dell’isola dei famosi, rilascia un’intervista al settimanale Chi raccontando la sua esperienza sull’isola in Honduras.

Giorni fa, il giovane partecipante al reality aveva anticipato ai suoi follower la stesura di un suo diario di viaggio, nel quale racconta la sua esperienza di inviato nella famosa isola. Il giovane racconta che ha iniziato a mettere insieme immagini e parole descrivendo anche i suoi stati d’animo e la sua esperienza passata come partecipante al reality. “Un piccolo racconto per condividere, Con chi ne avrà la voglia, qualche fotogramma della mia vita”. Aveva così evidenziato il ballerino che si è dichiarato in un’intervista speciale al noto settimanale Chi.

De Martino racconta “il vantaggio di stare per tanto tempo in un luogo e poter abbandonare il punto di vista esterno da turista e assaporare concretamente gli usi e costumi del paese in cui stai vivendo” inoltre aggiunge che la piccolissima isoletta di Chachahuate è abitata da famiglie di pescatori ed è uno di sui posti preferiti.

Afferma anche, che desidera in maniera gioiosa passare tempo con i bambini abitanti su quell’isola, che secondo il suo punto di vista, non hanno tante cose ma sono comunque piuttosto felici. Ritiene che questa sia la cosa più importante e bella che ha imparato da queste persone. “La felicità e nella condivisione” spiega Stefano per il quale l’esperienza vissuta a Honduras è molto di più di una situazione lavorativa.