Stella Frizzi compie 5 anni: il regalo di Carlo Conti in diretta tv – VIDEO

Primo compleanno senza papà per la piccola Stella, la figlia che Fabrizio Frizzi ha avuto dalla moglie Carlotta Mantovan. Il 3 maggio ha spento 5 candeline. Frizzi se ne è andato per sempre poco più di un mese fa, il 26 marzo scorso, per via di un brutto male contro cui ha lottato senza tregua. Aveva 60 anni e ha lasciato un vuoto incolmabile in televisione. Amici, colleghi e telespettatori non dimenticheranno la sua professionalità e quel suo modo gentile di entrare nelle case degli italiani, ma non hanno nemmeno dimenticato di far sentire il loro affetto alla famiglia del conduttore. E così, anche nel giorno del quinto compleanno di Stella, i messaggi di auguri e di vicinanza sono arrivati a pioggia.

La moglie di Frizzi non aggiorna il suo profilo Instagram dal 20 marzo scorso ed è lì, sotto al suo ultimo post, che gli utenti le hanno fatto sentire il proprio calore nel giorno del compleanno della bambina: ”Ciao Carlotta, lo so che tutti dicono che il tempo guarisce le ferite e si va avanti io ti dico che il tempo non rimargina quelle ferite …ma guardando la tua piccola Stella crescere sorriderai di nuovo perché lui la persona che hai tanto amato starà sempre accanto ….ciao Fabrizio non ci sono parole per descriverlo che persona speciale che eri”.

Loading...

E ancora, si legge sempre su Instagram: “Auguri di cuore alla piccola Stella …sono sicura che Fabrizio e li con Voi!!! Una carezza speciale a tua figlia…che il cielo vegli su di lei è un grande, forza e coraggio a te. Ciao Stella tantissimi auguri di buon compleanno, un abbraccio a te e alla tua mamma”. In serata, poi, sono arrivati altri auguri speciali per Stella. In diretta tv. Ci ha pensato Carlo Conti, amico fraterno di Fabrizio e ora conduttore de L’Eredità, il programma preserale in onda su Raiuno dove Frizzi era di casa, a celebrare i cinque anni di Stella. Ha guardato dritto in camera e, rivolgendosi alla bambina, ha detto queste parole: “Questa sarà una puntata speciale che voglio dedicare interamente a una bambina meravigliosa, brava e che si chiama Stella. Auguri di buon compleanno da babbo Carlo e da parte di tutto lo studio de l’Eredità”.

Conti era legatissimo a Frizzi e non solo professionalmente. I due avevano un rapporto di profonda amicizia e nel giorno del primo compleanno di Stella senza papà è arrivato questo bellissimo gesto da parte sua. Per Fabrizio Stella era tutto. Lei e la moglie Carlotta avevano reso completa la sua vita e anche ultimamente, quando lottava con coraggio contro la malattia, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il conduttore disse apertamente che l’amore che provava per la figlia lo aiutava a trovare l’energia necessaria per affrontare quanto stava accadendo nella sua vita. Il desiderio di vederla crescere, lo spingeva a vivere ogni nuovo giorno con coraggio e determinazione. E sempre in quell’intervista, Frizzi assicurò anche che l’idea che Stella sarebbe rimasta con Carlotta lo rassicurava circa il futuro della sua bambina. Che ora, come si è visto, può contare anche sull’affetto e la vicinanza di tutti coloro che hanno voluto bene al suo papà.