Stesso prezzo, meno prodotto: il trucco del rincaro nascosto

ROMA – Il trucco c’è e, sforzando molto gli occhi, si vede: per nascondere l’aumento dei prezzi, molte aziende stanno introducendo nel mercato al dettaglio prodotti equivalenti con un peso o una capacità leggermente inferiori. Per esempio – lo si può notare negli autogrill – una bottiglietta di bibita gassata da mezzo litro, 50 cl, è sostituita al banco frigo da una bottiglietta da 45 cl

Difficile notare la differenza, a meno che le due bottigliette non siano esposte l’una accanto all’altra: in effetti, sempre negli autogrill, c’è esposto sul vetro del frigo bar un foglio un po’ burocratico che annuncia e avverte che una volta esaurite le scorte resterà solo l’ultima versione del prodotto. Quello che costa uguale anche se è un po’ di meno. Succede con i pacchetti di fazzoletti (9 invece che dieci), con i tubetti del dentifricio (75 ml di pasta invece che 100), con le merendine (meno cioccolato più zucchero).

Accadrà presto, perché non c’è dubbio che nel frattempo le mani dei clienti si protenderanno ancora verso le ultime rimanenze del prodotto più generoso nella quantità. Il prezzo rimane invariato e, si sa, nelle aree di servizio l’esborso non è cosa da poco, visto che la bibita frizzante si vende tra i 2,60 e i 2,70 euro, ma si vede anche di peggio.

È la conseguenza di un fenomeno perfettamente definito da un termine, ahimè, tutto inglese: shrinkflation, termine che (brexit insegna) mette insieme due concetti: la contrazione e l’inflazione. Due sigle nate nello stesso periodo. Che cosa è accaduto? Dopo il referendum per l’uscita dall’Unione e lo scivolone della sterlina, le aziende hanno elaborato un piano per recuperare i margini, lasciando però inalterato il prezzo unitario. Qualcuno ha persino ipotizzato ci sia stata una sorta di moral suasion sugli imprenditori da parte del governo, perché i sudditi di Sua Maestà vivessero nella maniera più soft la criticità commerciale.

Il gigante Unilever ha chiesto ai supermercati inglesi Tesco di aumentare i prezzi, ma la manovra è fallita: i consumi sono crollati. Allora si è fatto all’inverso: meno prodotto (in maniera possibilmente impercettibile) ma prezzi identici.

E in Italia? Il fenomeno è conosciuto anche dall’Istat ed è facile capire il perché: la modifica delle confezioni potrebbe anche influire sulla correttezza del calcolo dell’inflazione.A febbraio 2018, secondo le stime preliminari, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,9% di gennaio). La frenata dell’inflazione si deve quasi esclusivamente alle componenti più volatili e in particolare al calo dei prezzi degli Alimentari non lavorati (-3,2%, che invertono la tendenza da +0,4% di gennaio), cui si aggiunge il rallentamento della crescita dei prezzi dei Beni energetici, soprattutto di quelli regolamentati (+5,2% da +6,4%). Pertanto, l’”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi sale di un decimo di punto percentuale (+0,7% da +0,6% di gennaio) mentre quella al netto dei soli Beni energetici si dimezza e si attesta a +0,3% (dal +0,6% registrato nel mese precedente). Il leggero aumento su base mensile dell’indice generale è dovuto principalmente al rialzo, influenzato da fattori stagionali, dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+1,5%), in parte bilanciato dal ribasso dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (-0,7%) e di quelli dei Beni durevoli (-0,5%). Su base annua la crescita dei prezzi dei beni decelera (+0,5% da +1,3% di gennaio) mentre accelera, seppur di poco, quella dei servizi (+0,8% da +0,6%). Il differenziale inflazionistico tra servizi e beni torna quindi positivo dopo cinque mesi risultando pari a +0,3 punti percentuali (era -0,7 a gennaio). L’inflazione acquisita per il 2018 è pari a +0,5% per l’indice generale e +0,1% per la componente di fondo. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminuiscono dello 0,2% su base mensile e dello 0,1% su base annua (da +1,2% di gennaio). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto scendono dello 0,1% in termini congiunturali e crescono dello 0,5% in termini tendenziali (in attenuazione da +1,3% del mese precedente). Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,3% su base mensile e aumenta dello 0,7% su base annua (era +1,2% a gennaio).

Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) Le divisioni di spesa Nel mese di febbraio 2018, sono i Trasporti a far registrare il maggior incremento congiunturale dei prezzi (+0,8%). Rialzi congiunturali più contenuti si rilevano per quelli di Ricreazione, spettacoli e cultura, Servizi ricettivi e di ristorazione (entrambi +0,3%), Mobili, articoli e servizi per la casa, Altri beni e Servizi (entrambi +0,2%) e Servizi sanitari e spese per la salute (+0,1%) (Prospetto 1). Viceversa, si registra un sensibile calo congiunturale per i prezzi delle Comunicazioni (-1,3%), cui si accompagna quello, seppur di lieve entità, dei prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,3%) e di Abbigliamento e calzature (-0,2%). Le restanti divisioni di spesa non variano rispetto a gennaio. Su base annua, otto divisioni di spesa presentano prezzi in aumento e quattro in diminuzione. Tra le prime, gli incrementi maggiori riguardano l’Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+2,6%, in decelerazione da +3,1% di gennaio), i Trasporti (+1,7% da +1,6%) e gli Altri beni e servizi (+1,6%, come nel mese precedente). Seguono le divisioni di spesa Bevande alcoliche e tabacchi (+1,3%, come a gennaio), Ricreazione, spettacoli e cultura e Servizi ricettivi e di ristorazione (entrambe +1,2%, la prima stabile rispetto al mese precedente e la seconda in accelerazione di due decimi di punto percentuale). Variazioni più contenute riguardano i Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,3%) e l’Abbigliamento e calzature (+0,1%). Tra le divisioni di spesa i cui prezzi sono in calo tendenziale, si conferma il dato dell’Istruzione che, si attesta a -16,2% (come a gennaio). In diminuzione anche i prezzi delle Comunicazioni, che si riducono del 2,2% (accentuando la flessione di gennaio pari a -0,8%), dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,4%, che invertono la tendenza rispetto a +1,3% registrato nel mese precedente) e dei Servizi sanitari e spese per la salute (-0,3%, come a gennaio).Le tipologie di prodotto A febbraio 2018, la crescita dei prezzi dei beni decelera e si attesta a +0,5% (da +1,3% di gennaio) mentre accelera, seppur di poco, quella dei servizi (+0,8% da +0,6%) (Figura 1 e Prospetto 2). Pertanto, il differenziale inflazionistico tra i tassi di variazione tendenziale dei prezzi dei servizi e quelli dei beni torna positivo dopo cinque mesi risultando pari a +0,3 punti percentuali (da -0,7 di gennaio). Tra i beni, i prezzi degli Alimentari (incluse le bevande alcoliche) diminuiscono dello 0,3% sia su base mensile sia su base annua, segnando un’inversione di tendenza rispetto al mese precedente quando la crescita dei prezzi era risultata pari a +1,4%. La dinamica dei prezzi dei Beni alimentari risente dell’andamento di quelli dei prodotti non lavorati, che calano dello 0,7% in termini congiunturali con una netta inversione di segno in termini tendenziali (-3,2% da +0,4% del mese precedente). Viceversa, i prodotti lavorati non variano su base mensile e mostrano una crescita su base annua pari a +2,0% (da +2,1% di gennaio).I prezzi dei Beni energetici registrano una variazione nulla in termini congiunturali e aumentano del 3,6% su base tendenziale, rallentando la crescita rispetto al +4,5% registrato a gennaio. La dinamica dei prezzi dei Beni energetici è dovuta sia alla componente regolamentata i cui prezzi rimangono fermi rispetto al mese precedente (+5,2% su base annua, in decelerazione da +6,4% di gennaio) sia alla componente non regolamentata (+0,1% su base mensile; +2,1% su base annua in lieve attenuazione dal +2,5% del mese precedente). I prezzi dei Tabacchi registrano una calo dello 0,1% in termini congiunturali e aumentano dello 0,3% in termini tendenziali (da +0,5% di gennaio). Infine, i prezzi degli Altri beni (non energetici e non alimentari, esclusi i tabacchi) scendono dello 0,2% su base mensile e dello 0,1% su base annua. Tra i servizi si segnala l’aumento congiunturale dei prezzi Servizi relativi ai trasporti (+1,5%; +1,8% la variazione annua, in accelerazione dal +1,3% registrato a gennaio), cui si accompagna quello dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,3% la variazione mensile; +1,2% la variazione annua, in lieve accelerazione da +1,1% del mese precedente). Non variano invece su base mensile i Servizi relativi all’abitazione, che in termini tendenziali fanno segnare una crescita pari a +0,5% come nel mese precedente. All’interno delle principali tipologie e a un maggiore livello di dettaglio, a febbraio 2018 sono da segnalare le seguenti dinamiche di prezzo: Beni alimentari – la diminuzione congiunturale dei prezzi degli Alimentari non lavorati è dovuta principalmente ai Vegetali freschi (-4,8%; -21,6% la variazione annua, che accentua la flessione del 7,4% registrata a gennaio, risentendo del confronto con febbraio 2017 quando i prezzi dei vegetali freschi fecero registrare un consistente rialzo congiunturale pari a +12,5%). Risultano invece in aumento i prezzi della Frutta fresca (+0,6% il congiunturale; +2,8% la variazione annua da +4,4% registrato nel mese precedente). Beni energetici – nel comparto regolamentato sia i prezzi dell’Energia elettrica sia quelli del Gas naturale non variano su base mensile mentre su base annua i primi crescono dell’8,0% (come a gennaio) e i secondi del 2,8% (in attenuazione da +5,2%). Nel comparto non regolamentato si segnalano cali congiunturali dei prezzi degli Altri carburanti, che scendono dello 0,9% – per effetto del ribasso del Gpl – mostrando su base annua un’attenuazione della crescita (+5,2% da +9,9%) e del Gasolio per riscaldamento (-0,8%; +1,0% in termini tendenziali, in decelerazione dal +2,2% del mese precedente). Viceversa, salgono, seppur di poco, i prezzi della Benzina (+0,2%; +1,3% la variazione tendenziale da +1,5% di gennaio) e del Gasolio per mezzi di trasporto (+0,3%; +2,8% su base annua, in lieve accelerazione da +2,6%). Altri beni – nell’ambito dei Beni durevoli si segnala la diminuzione mensile dei prezzi degli Apparecchi per la telefonia mobile (-5,8%; -10,4% la variazione tendenziale) mentre per i Beni non durevoli il calo congiunturale di quelli dei Prodotti farmaceutici (-0,1%; -3,2% su base annua). Servizi – il rialzo su base mensile dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti – che dipende prevalentemente da fattori di natura stagionale – è dovuto in particolare all’aumento di quelli del Trasporto aereo passeggeri (+15,1%; +11,3% rispetto a febbraio 2017, in accelerazione dal +5,5% del mese precedente), seguito dall’incremento più contenuto dei prezzi del Trasporto ferroviario passeggeri (+0,4%), che invece si riducono su base annua mostrando un’inversione di tendenza rispetto al mese precedente (-0,7% da +1,7%) e di quelli del Trasporto marittimo (+0,3%; +1,7% il tendenziale, da +1,4%). Al contempo, si segnala un aumento congiunturale, seppur lieve, dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,3%), imputabile ai rialzi di quelli dei Pacchetti vacanza nazionali (+4,2%; -0,5% la variazione annua) e degli Alberghi, motel, pensioni e simili (+1,5%; +1,1% rispetto a febbraio 2017). I prezzi dei Servizi vari, in aumento dello 0,2% su base mensile, diminuiscono dello 0,4% su base annua come nel mese precedente a causa del dato dell’Istruzione universitaria, che si conferma a -39,3% come a gennaio.I prodotti per frequenza di acquisto A febbraio 2018, i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza scendono dello 0,1% su base mensile – per effetto principalmente del decremento dei prezzi dei vegetali freschi e degli altri carburanti (Gpl in particolare) – e aumentano dello 0,5% su base annua (era +1,3% il mese precedente) (Prospetto 3 e Figura 2). I prezzi dei prodotti a media frequenza di acquisto segnano un aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente e mostrano una crescita dello 0,9% nei confronti di febbraio 2017 (era +0,8% a gennaio); a questa dinamica contribuiscono soprattutto gli andamenti dei prezzi dei Servizi di trasporto e di quelli turistici. Infine, i prezzi dei prodotti a bassa frequenza di acquisto registrano un calo dello 0,1% su base mensile e un rialzo dello 0,3% su base annua (in decelerazione da +0,5% del mese precedente).Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) Le divisioni di spesa A febbraio, si registra il ribasso congiunturale dei prezzi dell’Abbigliamento e calzature (-4,0%) in larga parte dovuto agli ulteriori sconti praticati in questo mese nell’ambito dei saldi invernali, seguito da quello dei prezzi delle Comunicazioni (-1,3%), dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,7%), di Bevande alcoliche e tabacchi (-0,2%) e di Mobili, articoli e servizi per la casa (-0,1%) (Prospetto 4). Viceversa, si registra un aumento in termini congiunturali dei prezzi delle divisioni di spesa Trasporti (+0,8%), Ricreazione, spettacoli e cultura, Servizi ricettivi e di ristorazione (entrambi +0,3%), Servizi sanitari e spese per la salute (+0,2%) e Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,1%). I prezzi delle restanti divisioni di spesa non variano su base mensile. In termini tendenziali nove divisioni di spesa presentano prezzi in aumento e tre in diminuzione. A far registrare la crescita più ampia sono i prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | 6 (+2,6%, in decelerazione da +3,0% di gennaio), seguiti da quelli di Trasporti (+1,7% da +1,6%), Ricreazione, spettacoli e cultura, Altri beni e servizi (+1,6% per entrambe le divisioni, che rallentano, rispetto a gennaio, da +1,8% la prima e da +1,7% la seconda) e di Abbigliamento e calzature (+1,5%, in accelerazione da +1,0% del mese precedente). Appena più distanziate le divisioni di spesa Servizi ricettivi e di ristorazione (+1,2% da +1,1%), Bevande alcoliche e tabacchi (+0,9% da +1,1%), Servizi sanitari e spese per la salute (+ 0,5% da +0,4%) e Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,3%, come nel mese precedente). Tra le divisioni di spesa i cui prezzi sono in diminuzione su base annua, si evidenzia il calo di quelli dell’Istruzione (-16,1%, da -16,0% di gennaio), cui segue quello dei prezzi delle Comunicazioni, che si riducono del 2,2% (accelerando la flessione da -0,8% del mese precedente) e dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,7%, che invertono la tendenza da +1,3% registrato a gennaio).Gli aggregati speciali Considerando i principali aggregati speciali dell’IPCA, a febbraio 2018 i prezzi dei Beni alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi diminuiscono dello 0,7% in termini congiunturali e dello 0,5% su base annua, invertendo la tendenza dal +1,3% registrato a gennaio (Prospetto 5). I prezzi dell’Energia non variano su base mensile e rallentano la crescita su base annua attestandosi a +3,6% (in attenuazione da +4,5 del mese precedente). I prezzi dei Beni industriali non energetici scendono dell’1,1% su base congiunturale e aumentano dell’1,1% in termini tendenziali (da +0,9% di gennaio). Infine, i prezzi dei Servizi mostrano un rialzo mensile dello 0,4% e la relativa crescita tendenziale si attesta a +0,6% (da +0,5% del mese precedente). A febbraio sia la componente di fondo, calcolata al netto dell’energia e degli alimentari freschi (+0,8%) sia quella calcolata al netto dell’energia, degli alimentari (incluse bevande alcoliche) e dei tabacchi (+0,7%) si attestano sugli stessi valori del mese precedente mentre l’inflazione al netto dei soli beni energetici (+0,5%) risulta in decelerazione di tre decimi di punto percentuale (era +0,8% a gennaio).

Altri beni: comprendono i beni di consumo ad esclusione dei beni alimentari, dei beni energetici e dei tabacchi. Altri beni regolamentati: comprendono l’acqua potabile e i medicinali. Beni alimentari: comprendono oltre ai generi alimentari (come, ad esempio, il pane, la carne, i formaggi), le bevande analcoliche e quelle alcoliche. Si definiscono lavorati i beni alimentari destinati al consumo finale che sono il risultato di un processo di trasformazione industriale (come ad esempio i succhi di frutta, gli insaccati, i prodotti surgelati). Si dicono non lavorati i beni alimentari non trasformati (come la carne fresca, il pesce fresco, la frutta e la verdura fresca). Beni alimentari, per la cura della casa e della persona: includono, oltre ai beni alimentari, i beni per la pulizia e la manutenzione ordinaria della casa e i beni per l’igiene personale e prodotti di bellezza. Beni durevoli: includono le autovetture, gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici. Beni non durevoli: comprendono i detergenti per la pulizia della casa, i prodotti per la cura della persona, i medicinali. Beni semidurevoli: comprendono i capi di abbigliamento, le calzature, i libri. Beni energetici regolamentati: includono le tariffe per l’energia elettrica e il gas di rete per uso domestico. Beni energetici non regolamentati: comprendono i carburanti per gli autoveicoli, i lubrificanti e i combustibili per uso domestico non regolamentati. Beni regolamentati: includono i beni energetici regolamentati e gli altri beni regolamentati. COICOP: classificazione dei consumi individuali secondo l’utilizzo finale. Componente di fondo: viene calcolata escludendo i beni alimentari non lavorati e i beni energetici. Contributo alla variazione tendenziale dell’indice generale: permette di valutare l’incidenza delle variazioni di prezzo delle singole componenti sull’aumento o sulla diminuzione dell’indice aggregato. A tal fine, il tasso di variazione tendenziale dell’indice generale viene scomposto nella somma degli effetti attribuibili a ciascuna delle variazioni delle sue componenti. Poiché si tratta di un indice concatenato, il contributo della componente i-esima alla variazione dell’indice generale è funzione della dinamica di prezzo di tale componente e della modifica del suo peso relativo nei due anni a confronto. I contributi alla variazione tendenziale dell’indice generale sono calcolati a partire dagli indici elementari di prezzo dei prodotti del paniere di riferimento. Per effetto degli arrotondamenti, la loro somma può differire dalla variazione dell’indice generale. ECOICOP: classificazione europea dei consumi individuali secondo l’utilizzo finale, che prevede un livello di dettaglio (le sottoclassi) maggiore rispetto alla COICOP. FOI: indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Inflazione acquisita: rappresenta la variazione media dell’indice nell’anno indicato, che si avrebbe ipotizzando che l’indice stesso rimanga al medesimo livello dell’ultimo dato mensile disponibile nella restante parte dell’anno. IPCA: indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell’Unione europea. IPCA-AS: indici armonizzati dei prezzi al consumo per aggregati speciali. Sono indicatori costruiti secondo uno schema classificatorio alternativo alla ECOICOP-IPCA e diverso da quello utilizzato per gli indici NIC per tipologia di prodotto.

Lo schema di classificazione e il metodo di calcolo sono comuni a quelli utilizzati da Eurostat. IPCA-TC: indice armonizzato dei prezzi al consumo a tassazione costante per i Paesi dell’Unione europea. NIC: indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività.Prodotti ad alta frequenza di acquisto: includono, oltre ai generi alimentari, le bevande alcoliche e analcoliche, i tabacchi, le spese per l’affitto, i beni non durevoli per la casa, i servizi per la pulizia e manutenzione della casa, i carburanti, i trasporti urbani, i giornali e i periodici, i servizi di ristorazione, le spese di assistenza. Prodotti a media frequenza di acquisto: comprendono, tra gli altri, le spese di abbigliamento, le tariffe elettriche e quelle relative all’acqua potabile e lo smaltimento dei rifiuti, i medicinali, i servizi medici e quelli dentistici, i trasporti stradali, ferroviari marittimi e aerei, i servizi postali e telefonici, i servizi ricreativi e culturali, i pacchetti vacanze, i libri, gli alberghi e gli altri servizi di alloggio. Prodotti a bassa frequenza di acquisto: comprendono gli elettrodomestici, i servizi ospedalieri, l’acquisto dei mezzi di trasporto, i servizi di trasloco, gli apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, gli articoli sportivi. Servizi regolamentati: tipologie di servizio i cui prezzi sono stabiliti da amministrazioni nazionali o locali e da servizi di pubblica utilità soggetti a regolamentazione da parte di specifiche Agenzie (Authority). Comprendono i certificati anagrafici, il passaporto, la tariffa per i rifiuti solidi, la tariffa per la raccolta di acque reflue, l’istruzione secondaria, le mense scolastiche, i trasporti urbani unimodali e multimodali (biglietti e abbonamenti), il trasporto extra-urbano su bus e quello extraurbano multimodale, i taxi, i trasporti ferroviari regionali, i pedaggi autostradali, i concorsi pronostici, il canone tv, i servizi di telefonia fissa, la revisione auto, le tasse per il trasferimento della proprietà delle autovetture e dei motoveicoli e alcuni servizi postali. Servizi relativi all’abitazione: comprendono i servizi di riparazione, la pulizia e la manutenzione della casa, la tariffa per i rifiuti solidi, la tariffa per la raccolta acque reflue, il canone d’affitto, le spese condominiali. Servizi relativi alle comunicazioni: comprendono i servizi di telefonia e i servizi postali. Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona: comprendono i pacchetti vacanza, i servizi di alloggio, i ristoranti, bar e simili, le mense, la riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, i servizi per l’abbigliamento, i servizi per l’igiene personale, i servizi ricreativi e culturali vari, i concorsi e le lotterie. Servizi relativi ai trasporti: comprendono i trasporti aerei, marittimi, ferroviari, e stradali, i servizi di manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto, i trasferimenti di proprietà, le assicurazioni sui mezzi di trasporto. Servizi vari: comprendono l’istruzione, i servizi medici, i servizi per l’assistenza, i servizi finanziari; professioni liberali; servizio funebre; assicurazioni sugli infortuni. Tasso di inflazione “ereditato” nell’anno t dall’anno t-1: variazione percentuale misurata tra il mese di dicembre dell’anno t-1 e la media dell’anno t-1. Tasso di inflazione “proprio” dell’anno t: variazione percentuale misurata tra la media dell’anno t e il dicembre dell’anno t-1. Tipologie di prodotti: Aggregazione di prodotti, classificati secondo la COICOP-NIC, definita dall’ISTAT per l’elaborazione e l’analisi dell’inflazione nazionale (NIC). Trascinamento all’anno t+1: variazione percentuale misurata tra il mese di dicembre dell’anno t e la media dell’anno t Variazione congiunturale: variazione rispetto al periodo precedente. Variazione tendenziale: variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Che cosa rappresentano i prezzi per un bar? Sono la misura più immediata dei suoi guadagni, ma non solo! Nella cifra che i clienti pagano per un prodotto c’è molto di più di una semplice transazione economica: quell’importo rappresenta il valore della merce che essi stanno acquistando. I prezzi infatti sono anche un potente mezzo di comunicazione. Ecco perché in questo ambito una buona politica ha sempre un doppio valore: da una parte è un’arma per gli affari, dall’altra funziona come uno specchio dell’immagine del locale. Come si decide allora il prezzo di un prodotto? Con la calcolatrice. Partite da un calcolo delle spese e dei ricavi e applicate questa semplice regola: l’importo di ogni singola merce dovrà essere sufficiente a coprire il suo costo e in più a garantire un margine di guadagno.

Facendo le giuste proporzioni. La faccenda si complica quando invece di riferirci al singolo prodotto pensiamo all’offerta complessiva del bar. Proprio sul mix dei prezzi, infatti, potete giocare per garantirvi guadagni migliori. C’è una regola matematica che può aiutarvi a capire meglio questo tipo di strategia; si chiama teorema di Pareto e dimostra come tutte le attività tendano a funzionare allo stesso modo, a produrre cioè l’80% del loro risultato attraverso il 20% dei fattori che concorrono a realizzarlo. Potete verificarlo voi stessi: analizzate i ricavi del vostro bar e scoprirete come il 20% dei prodotti che vendete produca circa l’80% del fatturato. Vi basterà pensarci un attimo per individuare queste categorie “super vendenti” (le chiamiamo alto-rotanti, perché le loro scorte “girano” molto velocemente in magazzino): soprattutto la caffetteria, le brioche e i succhi di frutta. Avrete così identificato una gamma di prodotti molto sensibili al prezzo: · queste merci non sopportano importi troppo alti, né rialzi “pesanti”; · potete aumentare i prezzi delle categorie basso-rotanti, ma tenete sempre relativamente bassi quelli delle merci alto-rotanti. Le prime vi garantiranno un aumento dei margini, le seconde un fatturato solido e costante. Gli altri quanto lo fanno pagare? Un’altra regola importante per attribuire un prezzo è quella di avere un riferimento. Soprattutto quando parliamo di categorie alto-rotanti, lo standard della concorrenza è un criterio fondamentale. Non sentitevi però obbligati ad allinearvi agli altri locali, o peggio a essere più economici di loro. Come abbiamo già detto, i prezzi sono uno strumento di comunicazione; distinguendovi da quelli della concorrenza suggerirete ai clienti che anche la qualità del prodotto che proponete è diversa.

È importante che lo ricordiate sempre: qualsiasi guerra dei prezzi al ribasso, anche quelle che danno buoni risultati nel breve periodo, è destinata a concludersi con una sconfitta per chi la intraprende. Tutelate sempre la qualità! Con le promozioni giuste al momento giusto. Anche nelle attività promozionali, la qualità viene prima di tutto. Evitate di giocare direttamente sui prezzi e puntate invece su iniziative che: · enfatizzino l’offerta, per esempio offrendo percorsi di degustazione; · premino la fedeltà dei clienti, con diverse formule di abbonamento. L’importante è che abbiate sempre ben chiaro il pubblico di riferimento: se la vostra clientela è costituita soprattutto da impiegati, per esempio, potete promuovere un happy hour dopo l’orario di chiusura degli uffici. E quando serve… con qualche ritocco. Le ultime accortezze sono per i momenti critici in cui dovete ritoccare i prezzi: · non fatelo mai più di due volte all’anno; · modificateli solo se è necessario per tutelare il conto economico (se aumentano i costi, insomma); · cercate di lavorare d’astuzia e “condite” i rialzi con un cambio dell’offerta, un nuovo menu o attività particolari di fidelizzazione, sempre naturalmente enfatizzando il valore della vostra proposta. Insomma, quando decidete la vostra politica dei prezzi non abbiate dubbi: puntate a diventare leader di qualità!