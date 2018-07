Stipendio durante la malattia, chi paga e cosa succede se si è assenti alle visite fiscali

A tutti i dipendenti viene riconosciuta l‘ assenza retribuita nei giorni in cui la capacità lavorativa è ridotta, a causa dell’insorgenza di un infortunio oppure di una malattia. Essenzialmente per salvaguardare il diritto alla salute. Durante la malattia sembra che il dipendente non percepisca il normale stipendio, ma un’ indennità sostitutiva che per la maggior parte del periodo è corrisposta direttamente dall’INPS. Sembra essere Dunque il datore di lavoro ad anticipare pagando in busta paga, ma poi l’INPS rimborsa facendosi carico non soltanto dell’indennità, ma anche dell’ accredito dei contributi figurativi. L’indennità sembra essere ridotta rispetto allo stipendio normale ed infatti per il periodo che generalmente va dal quarto al ventesimo giorno è riconosciuto circa il 50% della retribuzione, mentre dal ventunesimo al 180 giorno di assenza di sale al 66,66%.

In seguito al 180esimo giorno il dipendente non percepirà più alcuna indennità dall’INPS, che infatti pare si faccia carico soltanto dell’indennità di malattia per il periodo che va dal 4 al 180 giorno. Chi è Dunque che paga il dipendente nei primi tre giorni di assenza? Quello che è definito il periodo di carenza è totalmente a carico del datore di lavoro mentre sarà il CCNL di riferimento a stabilire la percentuale di retribuzione che dovrà essere corrisposta nei confronti del dipendente.

Bisogna anche dire che comunque l’importo dell’indennità della malattia potrà essere ridotto in caso di assenza alle visite fiscali e nello specifico il dipendente potrebbe essere sanzionato con la decurtazione del 100% dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia e del 50% per il periodo successivo. Chi non si fa trovare a casa per la visita fiscale rischia davvero tanto perché sono obbligati ad essere reperibile negli orari delle visite.

I lavoratori non soltanto del pubblico ma anche del privato dovranno farsi trovare al domicilio indicato nel certificato negli orari previsti in modo da essere a disposizione del medico che viene inviato dall’istituto per accertarsi dello stato di malattia e non c’è alcuna differenza tra i festivi e i feriali. Nello specifico il dipendente che non si fa trovare a casa per la visita fiscale andrà in contro alla perdita del diritto all’indennità di malattia per i primi 10 giorni di assenza, mentre dal decimo giorno in poi questa viene dimezzata.