Formidabile intervento: stomaco al posto dell’esofago per 2 fratellini

Due fratellini sono stati salvati dalla città della salute di Torino attraverso un intervento risultato davvero prodigioso. Da quanto emerso, Pare che i due fratellini avessero ingerito della soda caustica bruciandosi praticamente l’esofago e da lì sarebbe iniziato il calvario per la bambina di quasi 4 anni e il fratellino di 5. A salutare la piccola e il suo fratellino è stata l’equipe del professor Renato Romagnoli di chirurgia generale 2 universitaria che pare abbia rimosso in entrambi l’esofago malato, rimpiazzandolo con lo stomaco asportato all’altezza del collo. Si tratta di una tecnica davvero innovativa che non era stata mai utilizzata su pazienti così piccoli, ma i chirurghi hanno ritenuto necessario intervenire e lo hanno fatto in diversi punti ovvero dal torace dall’addome, dal collo spostando lo stomaco e rimodellando questo fino al collo.

Poi hanno provveduto a suturare tra l’esofago sotto la gola e l’apice dello stomaco, ed è stato così ristabilita la continuità del tubo digerente. L’intervento è stato subito tra la fine del 2017 e 2018 e pare sia perfettamente riuscito, così come ha stabilito anche l’ultimo controllo effettuato nella giornata di martedì e che ha decretato sostanzialmente la buona salute dei bambini che potranno finalmente tornare ad alimentarsi in modo corretto. Grazie a questo intervento che ricordiamo è stato eseguito dall’equipe del professor Renato Romagnoli della chirurgia generale II universitaria della Città della salute di Torino diretta dal professor Mauro Salizzoni, i bambini sono finalmente tornati alla loro vita normale.

In seguito all’intervento, i bambini sono stati alimentati con una sonda e sono stati seguiti per tutto il tempo dall’equipe di gastroenterologi pediatri guidati dal dottor Pierluigi Calvo. Il Calvario durato quasi un anno nell’attesa che si stabilizzassero i fenomeni infiammatori degli organi vitali proprio intorno all’ esofago, Ovvero della trachea -bronchi e dell’aorta toracica e che soprattutto entrambi i bambini potessero essere sottoposti ad un altro delicato intervento chirurgico con una finalità salvavita.

Fortunatamente il loro decorso in terapia intensiva e chirurgia ad alta intensità dell’ ospedale infantile Regina Margherita è stata priva di complicazioni e così Trascorsi un paio di mesi dall’intervento, i due bambini sono tornati a nutrirsi di cibo solido attraverso la loro bocca e non si prevede alcun rischio sulla qualità della vita e sulla durata. Si tratta di una tecnica del tutto innovativa, applicata per la prima volta su pazienti così tanto piccoli e debilitati. “Non è stato possibile operare i bambini subito perché abbiamo dovuto attendere la stabilizzazione dei fenomeni infiammatori degli organi intorno all’esofago come trachea, bronchi, aorta toracica”, spiega il professor Renato Romagnoli, che si occupa di chirurgia dell’esofago da 25 anni, responsabile della struttura di Gestione e Coordinamento Trapianti epatici pediatrici e Trapianti combinati, presso la Città della Salute e della Scienza di Torino.

Definizione di “Detergente” I termini “detergente”, “detersivo” e “preparato per lavare” sono tra loro sinonimi.

I detergenti sono prodotti essenziali di uso frequente nella nostra vita quotidiana. Grazie alla loro capacità di rimuovere lo sporco dalle superfici, contribuiscono al mantenimento di una buona igiene personale, riducono la presenza di germi, consentono la buona durata di abiti, tovaglie, lenzuola, oggetti per la casa e mobilia e rendono la casa e gli ambienti di lavoro più gradevoli. Tali prodotti sono composti a base di tensioattivi e sostanze complementari. Usati in un bagno di lavaggio, essi facilitano la rimozione della sporcizia dai tessuti, dalle stoviglie, dalle varie superfici da lavare, diminuendo le forze che tengono unito lo “sporco” alle superfici ed aumentando le forze di attrazione tra lo “sporco” e il bagno di lavaggio. Queste forze sono dette tensioni superficiali e le sostanze, contenute nei detersivi, che modificano queste forze sono dette tensioattivi. I detergenti si trovano sotto varie forme (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo, ecc) e possono essere utilizzati a livello domestico e/o istituzionale e/o industriale. Essi si dividono in: • Saponi (tensioattivi naturali) • Detergenti sintetici (tensioattivi sintetici) I detergenti, prima di essere messi in commercio, sono valutati per quanto riguarda la loro sicurezza per il consumatore e per l’ambiente. Pertanto, con pochissime eccezioni, rappresentano un rischio molto limitato, se utilizzati secondo le istruzioni del produttore. In ogni caso però, è bene che gli utilizzatori seguano le normali precauzioni che sono appropriate per tutti i prodotti che teniamo in casa. È opportuno che essi vengano tenuti lontani dalla portata dei bambini, che non vengano travasati in contenitori “neutri” (tipo bottiglie di acqua minerale)”, che non vengano miscelati tra loro (a meno che ciò non sia raccomandato dal produttore) e che vengano utilizzati secondo quanto raccomandato in etichetta. Quindi, la “regola N. 1” è quella di leggere sempre con attenzione le etichette!

Tipi di detergente e loro caratteristiche I detergenti possono essere distinti in base alla funzione che devono svolgere (pulizia del bucato, delle stoviglie, delle superfici, ecc.). Di seguito riassumiamo le categorie principali di prodotti comunemente usati per il lavaggio del bucato e la pulizia della casa. • Detersivi per il bucato in lavatrice: in polvere, liquidi, gel e tavolette. All’interno di questa categoria si possono trovare prodotti che possono essere usati a tutte le temperature di lavaggio ed altri per usi più specifici: ad esempio per il lavaggio a temperature particolarmente basse o per i capi colorati e/o sintetici. • Detersivi per capi delicati: in polvere, liquidi e gel, sono formulati specificatamente per le fibre più delicate, che richiedono anche basse temperature. • Detersivi per il bucato a mano: in polvere, liquidi e gel. Servono a rimuovere lo sporco quando l’uso della lavatrice non è possibile o non è raccomandato. • Coadiuvanti di lavaggio: servono a migliorare le prestazioni dei detersivi o a dare benefici particolari. Ne esistono diverse categorie, ognuna con una funzione ben precisa.

Gli ammorbidenti aiutano le fibre a distendersi e a riprendere la morbidezza originale. Riducono la carica elettrostatica, facilitano la stiratura e profumano il bucato. ♦ Gli additivi contro le macchie aumentano il potere smacchiante del detersivo. Appartengono a questa categoria le candeggine a base di ipoclorito e gli sbiancanti a base di ossigeno che per l’azione più delicata possono essere utilizzati sui tessuti delicati e/o colorati. ♦ Gli additivi dolcificanti dell’acqua proteggono le lavatrici da incrostazioni calcaree. • Detersivi per il lavaggio delle stoviglie a mano: ormai tali prodotti sono quasi tutti liquidi. • Detersivi per il lavaggio delle stoviglie nelle macchine lavastoviglie: in polvere, liquidi, gel e pastiglie. • Detersivi per la pulizia della casa: in questa categoria si trova la maggiore varietà di prodotti. Infatti le superfici da pulire ed i tipi di sporco che devono essere rimossi sono di categorie molto diverse. In alcuni casi è sufficiente un singolo prodotto in grado di rimuovere lo sporco dalle superfici dure di diversi ambienti domestici come le pareti ed i pavimenti di bagno e cucina, i pavimenti di casa e terrazzi, alcune superfici della cucina. In altri casi sono necessari dei prodotti specializzati formulati specificatamente per la pulizia dei sanitari, la pulizia del WC, la pulizia dei vetri, la pulizia del forno, la rimozione del cal care, la pulizia di moquette e tappeti o come i disgorganti. Per quanto riguarda la “pericolosità” di questi prodotti, vale la pena richiamare l’attenzione sul fatto che tutti i detersivi venduti al pubblico sono sottoposti ad una normativa, che ne richiede la classificazione e l’etichettatura in funzione delle caratteristiche tossicologiche intrinseche della formula. È quindi importante che il consumatore legga bene le etichette e segua le istruzioni per l’uso. Inoltre è necessario che il consumatore non misceli mai due prodotti diversi tra loro, a meno che ciò non sia consigliato dal produttore. Infatti, in casi di prodotti quali la candeggina, l’ammoniaca e i vari prodotti anticalcare, una loro miscelazione genera vapori molto tossici che possono addirittura arrivare ad avere effetti letali. Nella stragrande maggioranza dei casi, i prodotti elencati nelle categorie sopradescritte sono a basso rischio per il consumatore, se utilizzati in modo appropriato. Solo all’interno della tipologia per la pulizia della casa, se ne possono trovare alcuni (ad es. alcuni disgorganti) che potrebbero presentare un maggiore livello di rischio per la salute. Per tali prodotti è, pertanto, particolarmente importante utilizzarli con cautela e seguire attentamente le indicazioni in etichetta.

Formulazione dei più comuni detergenti Le formulazioni dei detergenti sono assai complesse e diversificate, a seconda dello scopo specifico a cui è destinato quel particolare prodotto. Per quanto riguarda i detersivi per il bucato, essi devono essere in grado di svolgere il loro compito in condizioni di temperatura, durezza dell’acqua e su macchie e tessuti estremamente diversi fra loro. Per questi motivi il semplice sapone non è più sufficiente e la formulazione dei detergenti comprende vari ingredienti, ognuno dei quali svolge un compito ben preciso. Tra i vari componenti principali, possiamo dire che i tensioattivi ed i sequestranti di durezza (builder) sono la “colonna dorsale” di tutti i detergenti. Accanto a queste due famiglie funzionali, i detersivi contengono una serie di “coadiuvanti” che apportano benefici specifici e che differenziano le varie formulazioni tra loro. Analogamente alle altre categorie di detersivi (per le stoviglie, superfici, ecc.), vi sono elementi funzionali comuni, tra i quali possiamo dire che i tensioattivi sono praticamente “onnipresenti”. • I tensioattivi servono a rimuovere lo sporco e lo fanno con tre azioni: aiutano l’acqua a bagnare lo sporco (diminuendo la tensione superficiale), aiutano a rimuovere lo sporco dal capo o dalle superfici (piatti, pavimenti, ecc.), mantengono lo sporco in sospensione nella soluzione di lavaggio evitando che, una volta rimosso, si ridepositi sui tessuti o sulle superfici in generale. Esistono vari tipi di tensioattivi: ❑ Anionici: hanno una carica elettrostatica negativa. Sono i più diffusi. Sono usati nei prodotti per il bucato, per il lavaggio delle stoviglie a mano e per la pulizia della casa. Hanno un alto potere schiumogeno e un elevato potere pulente su tutti i tipi di sporco. Fanno parte di questa classe composti come gli alchilbenzensolfonati, gli alchilsolfati, gli alchiletossisolfati e gli alcoletossisolfati.

Non ionici: non hanno carica elettrostatica, quindi sono meno sensibili alla durezza dell’acqua. Vengono usati nei prodotti per il bucato, per il lavaggio delle stoviglie in macchina e nei coadiuvanti di lavaggio. Rimuovono la maggior parte dei tipi di sporco con un’azione particolarmente forte sugli sporchi di natura grassa. Fanno parte di questa classe composti come gli alcoli etossilati e gli ossidi di alchilamina. ❑ Cationici: hanno una carica elettrostatica positiva. Sono stati utilizzati principalmente negli ammorbidenti, ma sono ora presenti anche in alcuni detersivi per bucato. Fanno parte di questa classe composti come i sali di ammonio quaternari e gli esteri quaternari. ❑ Anfoteri: sono in grado di prendere una carica elettrostatica diversa a seconda del tipo di soluzione nella quale si trovano. Sono utilizzati nei prodotti per la pulizia dei piatti per la loro delicatezza, potere schiumogeno e stabilità. Per ora hanno ancora un uso limitato. Fanno parte di questa classe composti come le betaine e gli alchilammino-ossidi. • I sequestranti di durezza (builder) sono presenti principalmente nei detersivi per il bucato, ma possono essere usati anche in altre categorie. Tali ingredienti hanno la funzione di favorire le prestazioni dei tensioattivi, diminuendo la durezza dell’acqua e aiutando a trattenere lo sporco in soluzione. Un ingrediente “storico” di questa categoria sono i polifosfati. A seguito di episodi di crescita abnorme di alghe (eutrofizzazione) nel mare Adriatico negli anni Settanta, l’uso di tali ingredienti è stato fortemente limitato ed i polifosfati non sono praticamente più usati in Italia nei detersivi per il bucato da alcuni decenni e sono stati sostituiti dalle zeoliti. Per quanto riguarda gli altri ingredienti presenti in un detersivo, le differenze sono notevoli (sia qualitativamente che quantitativamente) a seconda delle funzioni che il prodotto deve svolgere. La tabella seguente ne indica alcuni.

Etichettatura dei detergenti Tutti i prodotti che vengono messi in commercio, con l’eccezione dei prodotti alimentari venduti sfusi, devono avere per legge un confezionamento, cioè devono essere “imballati” in un contenitore. La funzione dell’imballaggio è non solo quella di contenere, proteggere e mantenere il prodotto intatto fino al momento in cui questo raggiunge il consumatore, ma anche quella di fornire informazioni importanti sulla natura del prodotto e su come utilizzarlo per garantire i migliori risultati d’uso. Queste informazioni vengono fornite seguendo uno schema che è stabilito per legge e che dipende dal tipo di prodotto. Per quanto riguarda i prodotti detergenti, le informazioni obbligatorie che devono essere riportate sugli imballaggi comprendono: • il nome commerciale del prodotto • la tipologia del prodotto (ad esempio se il prodotto è un detersivo per i piatti o per il bucato) • la quantità di prodotto contenuto nella confezione (in Kg o in Litri) • i dati del produttore o di chi commercializza il prodotto (ad es. indirizzo e/o numero telefonico) • la composizione del prodotto • le istruzioni per l’uso • eventuali frasi di rischio ed indicazioni di sicurezza per i prodotti classificati come “pericolosi”. Le informazioni relative al nome del prodotto, alla sua tipologia ed alla quantità per confezionamento sono di immediata comprensione. Infatti, esse permettono di riconoscere il prodotto e di decidere quale prodotto è più conveniente, in poche parole sono quelle che permettono di effettuare l’acquisto.

Una volta effettuato l’acquisto, a casa diventano invece fondamentali le informazioni relative al modo d’uso e alle eventuali precauzioni che devono essere osservate per la tutela della salute, per ottenere i migliori risultati, per limitare lo spreco di prodotto, il consumo di acqua e corrente e l’inquinamento dell’ambiente. In alcuni casi, poi, il produttore aggiunge particolari indicazioni che servono a distinguere quei prodotti che richiedono alcune precauzioni per l’uso, la conservazione e la tutela della salute. L’elenco degli ingredienti sicuramente rimane la parte meno semplice dell’etichetta. Infatti gli ingredienti sono indicati con i loro nomi chimici. Inoltre dalla composizione non si potrà risalire alla “performance” cioè ai risultati che un prodotto può offrire. È, però, molto importante avere sempre a disposizione questa lista quando si conserva il prodotto a casa e, in seguito, vedremo per quali ragioni. Quindi, in definitiva, cosa dobbiamo preoccuparci di leggere su una confezione?

Dal rivenditore Dobbiamo innanzitutto controllare che quello che stiamo comprando sia effettivamente il prodotto di cui abbiamo bisogno. Non vorremo acquistare un prodotto per pavimenti se abbiamo bisogno di un prodotto per lavare i piatti! Una volta scelto il prodotto e la marca che preferiamo, dobbiamo essere sicuri che anche la quantità che compriamo sia in linea con quello che volevamo. Confezioni troppo piccole possono non essere sufficienti ed obbligarci ad acquisti ripetuti in tempi brevi, così come confezioni troppo grandi possono essere ingombranti ed, una volta aperte, esporre il prodotto ad invecchiamento. Normalmente le quantità sono espresse in Kg. o in litri. Sulle confezioni di detersivi per bucato in lavatrice si può trovare quasi sempre anche il numero di “misurini” che possono essere prelevati da quel determinato pacchetto. Questo numero è uguale al numero di lavaggi effettuabili in condizioni di sporco normale e con una durezza dell’acqua media. Questo ci permette di paragonare anche il costo per lavaggio tra i vari prodotti e le varie confezioni.

Una volta a casa Istruzioni per il dosaggio: servono per permettere un utilizzo corretto ed economico del prodotto. La quantità di prodotto da usare viene normalmente raccomandata in funzione del tipo di prodotto e dello scopo per cui verrà utilizzato. Per i prodotti che vengono utilizzati “per il lavaggio a mano”, sia per il bucato che per le stoviglie che per le superfici (pavimenti, mattonelle, bagni) il dosaggio non è sempre fissato e molto dipende dalle condizioni di uso. Ad esempio la concentrazione a cui va usato un detersivo dipende soprattutto dalla quantità di sporco da rimuovere. In questi casi è sempre opportuno cominciare con poco prodotto ed eventualmente aumentare le dosi se i risultati ottenuti non sono soddisfacenti. Per i prodotti da utilizzare nelle macchine lavatrici e lavastoviglie, le dosi sono più precise. In particolare, per i prodotti per il bucato in lavatrice, la dose da utilizzare per lavaggio è generalmente espressa in misurini (mezzo misurino, un misurino ecc.) il cui numero dipende dal livello di sporco e dalla durezza dell’acqua. È molto importante dosare secondo le istruzioni fornite dal produttore del detersivo, in quanto la quantità suggerita è quella che serve per ottenere i migliori risultati di pulizia ed evitare possibili inconvenienti. Infatti i detersivi contengono ingredienti miscelati opportunamente per ottenere i risultati ottimali, se dosati in modo appropriato. Se si usa troppo poco detersivo, la quantità di questi ingredienti nell’acqua di lavaggio è insufficiente e di conseguenza il risultato del bucato non è quello atteso.