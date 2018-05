Storica mendicante muore, la polizia fa una scoperta choc e viene fuori l’incredibile retroscena

Era soltanto una mendicante, una donna piuttosto riservata e molto conosciuta in città tanto da essere diventata una vera e propria istituzione. La donna era anche disabile e le persone residenti nella stessa città le hanno fatto una donazione In diverse occasioni, ma sono rimasti completamente scioccati nello scoprire che la donna Aveva quasi 1000000 di euro in banca. Questa notizia effettivamente è stata accurata nel momento in cui la donna è morta che tu nello specifico quando la polizia locale ha iniziato ad indagare sulla morte di Fatima Hotman proprio nella capitale libanese Beirut.

La polizia durante le indagini scoprì che la donna aveva due sacchi contenenti all’interno 5 milioni di nbp in contanti, ma pare siano rimasti ancora più sconvolti quando hanno trovato un libretto in un deposito presso una banca locale con un ammontare di 1,7 miliardi di lbp corrispondente a circa 875 Mila euro.

Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia Joseph Musallem, sembra proprio che non ci sia nulla di sospetto e che la donna sia semplicemente morta per un infarto all’età di soli 52 anni. Questa notizia ha lasciato senza parole tutti i residenti della zona, che con tanto amore le portavano spesso del cibo e anche Donato dei soldi. Tutti sono rimasti davvero sconvolti dalla quantità di denaro che La mendicante aveva.

La donna nel corso degli anni poi è diventata una vera e propria celebrità Soprattutto dopo che un soldato libanese gli avesse offerto un drink e del cibo e non essendo stato in grado di utilizzare le mani, Purtroppo è anche finita sul web. In seguito alla sua morte, a quanto pare dovuta ad un infarto, la polizia ha scoperto l’ingente quantità di denaro che La mendicante possedeva ed ha cercato di rintracciare la sua famiglia nella Ain Al-Zahab, ad Akkar, per dare una degna sepoltura alla donna. I familiari avrebbero risposto che molto probabilmente la donna era piuttosto spaventata per poter ammettere di avere tutti quei soldi nel caso fosse stata derubata e per questo motivo avrebbe continuato a mendicare perché effettivamente era ciò che sapeva fare bene. Ciò che è certo è che questa vicenda ha lasciato tutti senza parole Soprattutto coloro che conoscevano la donna e che non pensavano minimamente potesse possedere una tale fortuna.