E’ strage di cani a Sciacca nell’agrigentino: almeno 30 trovati morti avvelenati

Circa 30 cani randagi sono stati uccisi con un veleno da qualcuno a Sciacca. Sono stati ritrovati disttesi sull’asfalto e costretti a subire un’agonia per diverse ore, e questo quanto accaduto nell’agrigentino e sul caso Sta indagando la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per cercare di risalire al responsabile. Molto dura è stata la presa di posizione del Presidente della Regione Sicilia nello Musumeci il quale ha fatto sapere di costituirsi parte civile nel momento in cui venga individuato il responsabile. Sul caso è anche intervenuto il presidente nazionale del nucleo operativo italiano tutela animali Onlus Enrico Rizzi che attraverso una nota inviata direttamente alla sindaca ha chiesto di sapere che cosa è stato fatto ad oggi dall’amministrazione per poter cercare di arginare in qualche modo il fenomeno del randagismo e quali azioni adesso intenderà intraprendere anche con la massima urgenza al fine di tutelare gli animali che sono presenti sul territorio.

Questa nota è stata inviata anche al prefetto di Agrigento e all’assessorato regionale alla sanità veterinaria con il quale Rizzi pare sia giornalmente in contatto. “L’avvelenamento dei cani a Sciacca è un atto di grave inciviltà che merita la condanna di tutti. Amare un animale d’affezione non è un dovere, ma rispettarlo sì. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti e, ove venissero individuati gli autori del vile gesto, il governo della Regione non esiterebbe a costituirsi parte civile nei relativi giudizi”, è questo quanto fatto sapere dal Presidente della Regione Sicilia nello Musumeci.

Nella zona di Sciacca nell’agrigentino da tempo è stata segnalata la presenza di molti cani randagi, alcuni dei quali pare abbiano anche aggredito gente in moto o a piedi. Adesso la polizia che Sta indagando su quanto accaduto, Ha ipotizzato che qualcuna Non riuscendo ad allontanare i cani abbia deciso di ucciderli. Il Comune ha fatto sapere che comunque già in bilancio c’è una spesa di €300000 per poter mantenere i randagi nei rifugi, ma il problema è che a Sciacca manca un rifugio pubblico e quindi bisognerà ricorrere all’unica struttura privata in città ed a quelli nei comuni vicini che però molto spesso sono già al completo.

E’ questo quanto Ha fatto sapere Francesca Valenti sindaco della città che pare abbia iniziato a ricevere anche nelle ultime ore centinaia di insulti e di minacce sulla sua pagina Facebook che ha reagito denunciando gli utenti e responsabili. Oltre a sottolineare l’impegno dell’amministrazione per cercare di risolvere il problema del randagismo a Sciacca, la sindaca ha anche rivendicato una storia personale e familiare di amore per i cani e lo ha fatto attraverso un post su Facebook dove ha spiegato anche l’obiettivo delle denunce contro coloro che le hanno scritto insulti e minacce.