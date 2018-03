Strage di Latina: ultimo saluto per Alessia e Martina, piccole vittime innocenti

Ultimo saluto ad Alessia e Martina, le due bimbe di 8 e 14 anni uccise dal padre, il carabiniere Luigi Capasso, poi suicidatosi nei giorni scorsi a Cisterna di Latina. Ieri la mamma, Antonietta Gargiulo, ha saputo della morte delle figlie.

A darle la tragica notizia alcuni familiari insieme ad un team di psicologi dell’ospedale San Camillo, dov’è ricoverata. La donna sarà seguita costantemente dagli psicologi: non è più sedata e si trova ancora nella terapia intensiva. Date le sue condizioni non potrà essere al funerale delle figlie.

Aiutatemi, mi ha preso la borsa. Sta salendo dalle bambine. Chiamate le forze dell’ordine! Sta salendo in casa da loro. Mi ha sparato e ora va da loro”. A gridare questa disperata richiesta d’aiuto è stata Antonietta Gargiulo, 39 anni, operaia di Cisterna di Latina. L’ex marito, un appuntato dei carabinieri, le aveva appena sparato tre colpi di pistola, mentre, all’alba, stava uscendo di casa per andare al lavoro. La donna, però, non ha pensato a se stessa. Non si è preoccupata delle sue ferite, da cui sgorgava copioso il sangue. Ha pensato solo alle due figlie di 8 e 13 anni. Aveva capito quello che il suo ex avrebbe fatto. Nel profondo del suo cuore lo sapeva. E così è stato.

I suoi vicini hanno subito chiamato il 112, ma era già troppo tardi. Luigi Capasso, 44 anni, carabiniere, aveva già compiuto la sua assurda vendetta per punirla di averlo lasciato. Proprio come l’ex mo glie temeva, dopo aver aggredito lei, è salito in casa e ha sparato a Martina, 8 anni, e ad Alessia, di 13, che dormivano. Poi, quando i carabinieri sono arrivati, si è barricato nell’abitazione, che era stata anche casa sua. È andato sul balcone e lì ha trattato per ore con i colleghi che lo supplicavano di farli entrare e gli chiedevano delle figlie. Ma Luigi Capasso aveva già stabilito tutto, come si evince ora dalle cinque lettere d’addio che ha lasciato, una all’amante, una al fratello, con i soldi per i funerali delle figlie, una ai genitori e una al cognato. Ha solo esitato a togliersi la vita, ma era nel suo folle piano non lasciare nessuno dei suoi cari vivo e poi ammazzarsi! I militari sono riusciti a sfondare la porta solo nel primo pomeriggio, dopo che da qualche tempo non sentivano più l’appuntato. Luigi Capasso era morto, si era suicidato.

I militari, purtroppo, a quell’ora avevano soltanto una flebile speranza di trovare ancora vive le bambine. I vicini di casa, infatti, li avevano avvertiti subito di aver udito prima quattro colpi di pistola provenire dai box e poi altri tre dall’appartamento di Antonietta Gargiulo. Quei tre proiettili erano quelli che il carabiniere aveva destinato alle sue splendide bimbe, dopo che credeva di aver ammazzato la sua ex moglie. Antonietta Gargiulo, però, è ancora viva. È stata colpita alla mandibola, alla spalla e all’addome. I medici sono riusciti a salvarla, ma non sa ancora che i suoi atroci presentimenti si sono avverati, che le sue bimbe non ci sono più, ammazzate dal loro stesso papà. Ma come può un padre, che oltretutto è un carabiniere, compiere un gesto tanto atroce? Come può togliere la vita alle sue creature? Torniamo indietro nel tempo, a qualche mese fa. Dopo anni di matrimonio infelice, scandito da violenze e tradimenti, Antonietta Gargiulo aveva deciso di lasciare il marito. Religiosa, iscritta a un gruppo di preghiera, era arrivata alla decisione dopo mille tentennamenti.

Luigi Capasso, però, non accettava di perdere la sua famiglia. Sebbene avesse un’amante, a cui tra l’altro ha lasciato in eredità 5mila euro, si era trasformato in uno stalker, più violento ancora di quanto era stato tra le mura domestiche. La conferma viene dall’avvocato di Antonietta Gargiulo, Maria Belli: «La situazione tra i due era tesa e si era aggravata quando a settembre lui l’aveva aggredita davanti alla fabbrica dove lavorava, la Findus, tanto che erano dovuti intervenire i colleghi a difenderla. In precedenza l’aveva aggredita anche a casa davanti alle bambine. Dopo l’episodio di settembre, lei aveva dato il via alle pratiche di separazione e lui se ne era andato di casa». In quel momento per Antonietta Gargiulo era cominciato l’incubo. Dice ancora Maria Belli: «Lui è diventato uno stalker. Si faceva trovare sotto casa, la seguiva, cercava di incontrarla, ma lei ha sempre rifiutato di vederlo. Un giorno ha svuotato il conto corrente comune e le ha detto che le avrebbe dato i soldi se acconsentiva a incontrarlo. Mai avvenuto. È sempre stata prudente». Negli ultimi tempi anche le figlie erano terrorizzate dal padre. Antonietta Gargiulo aveva provato a fermare il suo ex. Aveva fatto un esposto alla Questura di Latina in cui aveva raccontato della paura che nutriva nei suoi confronti.

Non aveva fatto una vera denuncia perché temeva di pregiudicare il posto di lavoro di Luigi Capasso, che era appunto un carabiniere, ma soprattutto aveva già avuto molti guai con l’Arma. Era stato sospeso dal servizio per anni perché coinvolto in una truffa assicurativa. Era stata lei a quei tempi a mantenere la famiglia. Inoltre, l’uomo aveva cambiato tre caserme diverse, sempre per problemi con i colleghi. Lui aveva riposto con un altro esposto, accusandola di non fargli vedere le bambine. La polizia aveva convocato entrambi, cercando di riappacificarli, invano. Qualche tempo fa la donna aveva anche chiesto aiuto al comandante del marito, che le aveva promesso di parlare con Luigi… Dunque le forze dell’ordine sapevano che c’era uno stalker con la disponibilità di una pistola, un militare con la sua arma d’ordinanza! E allora perché non l’ hanno fermato? Forse perché solo pochi mesi fa Luigi Capasso aveva superato un test psicologico di idoneità. Forse perché aveva accettato di farsi vedere qualche volta uno psicologo. Forse perché nessuno avrebbe mai pensato che quel papà orgoglioso delle sue bambine, che andava sempre in chiesa la domenica, si sarebbe trasformato in un lucido e spietato assassino. In tanti, però, anche in parrocchia, sapevano delle difficoltà e dei problemi di Antonietta e delle sue due bambine. Sapevano che erano terrorizzate dal padre. E allora perché queste ragazzine innocenti non sono state protette?

Probabilmente perché nessuno, pur sapendo che l’uomo era un violento persecutore, avrebbe mai immaginato una simile tragedia. Neppure Antonietta Gargiulo credeva probabilmente che il padre delle sue figlie avrebbe escogitato un piano tanto elaborato quanto subdolo per punirla del suo addio. Che avesse studiato la strage e il proprio suicidio nei dettagli lo provano, come abbiamo già scritto all’inizio, quelle cinque, tremende, lettere trovate sul letto matrimoniale della casa della strage. Il carabiniere ha lasciato una busta al fratello Gennaro con un assegno da 10mila euro per i funerali delle figlie, una lettera alla sorella e al cognato, una ai genitori. E infine, ha scritto anche alla sua amante, lasciandole 5mila euro. Ultimo sfregio all’ex moglie? Forse appare ancora più grave il foglio trovato accanto alle lettere, in cui Luigi Capasso ha scritto “non doveva farlo”, riferito al fatto che Antonietta, tradita e umiliata, non avrebbe dovuto osare mandarlo via

di casa. Quindi, ricostruendo quella tragica giornata di morte, Capasso ha scritto le cinque lettere e si è diretto a casa della moglie. Conoscendo i suoi orari di lavoro, l’ ha aspettata in garage poco prima dell’alba. Quando l’ ha vista, le ha sparato. Mentre la donna disperata chiedeva aiuto, le ha strappato la borsa, ha preso le chiavi di casa ed è andato ad ammazzare le figlie. Poi però, probabilmente, gli è mancato il coraggio di farla finita. Per ore deve essere rimasto incerto sul da farsi. È andato sul balcone e ha parlato con i colleghi che tentavano di convincerlo ad arrendersi. Alla fine, però, non ha retto all’orrore delle sue azioni o forse all’idea di passare il resto della vita in cella e si è sparato.