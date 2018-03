Strage di Latina, Capasso lascia assegno di 5 mila euro alla sua amante

Si torna a parlare della strage di Latina dove Luigi Capasso ha ucciso le sue due figlie ed ha ferito la moglie finendo poi per suicidarsi. Avrebbe lasciato un assegno da €5000 per la sua amante, nella casa della moglie e delle sue bambine a Cisterna di Latina dove è avvenuta la strage. Ricordiamo che l’uomo nella mattinata di mercoledì ha sparato alla compagna Antonietta Gargiulo nel garage di casa intorno alle 5:30 del mattino, mentre la donna stava andando al lavoro poi è salito in casa ed ha ucciso alle sue bambine Alessia e Martina di 13 e di 7 anni.

È stato ritrovato dunque un assegno per la sua amante con la quale pare avesse una relazione e non è l’unico elemento che fa pensare ad una premeditazione della strada. L’uomo Infatti era stato segnalato dalla moglie alla polizia e ha lasciato tre buste destinate una al padre uno alla madre e una al fratello e ben 5 assegni. Tre per loro, uno per l’amante e l’altro per la sorella e il cognato. Non ci sarebbe alcun riferimento ai soldi lasciati per il funerale delle bambine.

Per la moglie invece è stato ritrovato un biglietto sul letto con la frase “Non dovevi farlo”, riferito alla separazione che la donna aveva chiesto nelle scorse settimane. L’uomo pare non avesse proprio accettato il fatto che la moglie aveva chiesto la separazione ed infatti durante le lunghe ore della negoziazione, Capasso continuava a ripetere: “Proprio a me che sono carabiniere…che vergogna. Lei non doveva fare così”. E poi parlando delle bambine ha detto: “Mi sono avvicinato solo per salutarle a scuola ed ha chiamato la polizia che mi ha identificato…che vergogna!”. Non era di certo un mistero a Cisterna il fatto che il carabiniere tradisse la moglie Antonietta Gargiulo ed infatti era questo uno degli elementi che aveva spinto la donna a chiedere la separazione ma nessuno poteva immaginare che Capasso, nell’esecuzione del suo folle piano, arrivasse a lasciare dei soldi per l’amante.

Certo era davvero difficile pensare che al momento in cui si accingeva a sterminare la sua famiglia ed a porre fine alla sua stessa vita, l’uomo pensasse anche a lasciare 5.000 euro alla sua amante. Adesso tutte le buste e gli assegni sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine. La donna, invece, pare verrà convocata nei prossimi giorni dagli inquirenti per poter acquisire altri elementi sulla situazione che ha provocato la tragedia. Intanto sono stati annullati i funerali delle due bambine, non per decisione dei familiari, bensì della questura. Le esequie erano state annunciate lo scorso giovedì nella chiesa Missionari dei Sacri Cuori a Secondigliano e per la città erano stati anche affissi i manifesti che annunciavano il rito per venerdì 2 marzo.