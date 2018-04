Stuprano una ragazzina di 17 anni: vengono puniti e umiliati pubblicamente in questo modo

Due uomini accusati di aver violentato una ragazza di 17 anni, sono stati costretti a sfilare nudi con le mani legate dietro la schiena; intanto venivano frustati e schiaffeggiati dalle donne e dall’intera folla inferocita, prima che fossero consegnati alla polizia locale. Una punizione piuttosto diffusa questa in India anche se in altre circostanze per gli stupratori è finita in maniera peggiore, che hanno pagato con la morte, per mano della folla, il loro gesto.