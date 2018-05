“Stuprata durante il reality!”. Sospesa la trasmissione. La denuncia shock della figlia di un “papà” molto famoso

Candide Renard, è la 21enne figlia dell’attuale allenatore della nazionale di calcio del Marocco Hervé Renard. La bella Candide stava partecipando a Koh-Lanta è un reality molto complesso, una versione estrema dell’Isola dei famosi che in Francia produce ascolti pari a circa 7 milioni di spettatori a puntata. I concorrenti lottano per aggiudicarsi un premio di 100 mila euro.

Previste una serie di sfide durissime e la sopravvivenza all’interno di un campo quest’anno allestito alle Isole Fiji. I concorrenti possono tenersi in contatto con la produzione del reality attraverso un walkie talkie d’emergenza, utile anche a segnalare eventuali pericoli o difficoltà. Ed è proprio durante le riprese del reality che secondo la bella concorrente…

Loading...

Sarebbe stato Eddy Guyot, un compagno di gioco, che avrebbe cercato di violentarla. L’uomo, difeso Jérémie Assous, ha negato ogni accusa. La sua versione sarebbe stata confermata dalla deposizione di un altro concorrente che avrebbe negato il tentato stupro. Lo show era già stato al centro delle polemiche: nel 2013 era stato cancellato dopo che un concorrente era morto, a seguito di un arresto cardiaco, durante una delle prove previste dallo show, in Cambogia. I due giovani sono stati portati in due luoghi differenti in attesa di essere rimpatriati. Prevista per la giovane l’assistenza di uno psicologo messo a disposizione dall’emittente televisiva che trasmette il reality. Dalla produzione del reality, Alexia Laroche-Joubert fa sapere…

“Koh-Lanta è un gioco di avventura per le famiglie. Abbiamo compreso, dopo esserci consultati con il team presente sul posto, che le condizioni per la realizzazione di questa nuova edizione non erano più sufficientemente serene”. Quindi la decisione di annullare la stagione in corso. I concorrenti sono già rientrati in Francia. Il padre di Candide ha confermato che è stata proprio la figlia a denunciare lo stupro.