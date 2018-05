Suo marito torna a casa con un bambino sconosciuto. Guarda in basso e scopre l’impensabile

La contea di Pasco è una comunità della Florida con un gran numero di senzatetto. È proprio qui che il pastore Ronnie Stewart e sua moglie Krystal, hanno fondato una chiesa, sapendo delle difficili condizioni di vita della comunità e da allora, fanno del loro meglio per aiutare. Nel giro di pochi mesi, e con il sostegno del no-profit – profit Metropolitan Ministeri, la chiesa ha iniziato a distribuire due giorni a settimana cibo per 500 persone, abbigliamento e articoli da toeletta gratuiti.

Un venerdì, mentre stava lavorando, Krystal non poté fare a meno di notare due bambini di 2 anni e 7 mesi, che gironzolavano vicino la Chiesa. Vivevano con i loro genitori in una tenda vicina.

Quando si accorse che si stava avvicinando una tempesta già annunciata dalle reti media, pensò a come si sarebbero riparati i due bambini. Non avevano un tetto caldo e asciutto come lei e al pensiero, il suo cuore andò in frantumi.

Non poteva permettere che i bambini corressero il rischio di restare feriti o peggio.

Krystal chiese a Ronnie di andare dai genitori dei bambini, una coppia di tossicodipendenti, ma questi rifiutarono di andare in un rifugio.

L’uomo chiese allora il permesso di condurre i bambini a casa sua per fare loro un bagno caldo e offrirgli un letto per passare la notte . Con sua grande sorpresa, i genitori accettarono senza esitazione.

Quando la tempesta arrivò con tutta la sua furia, Ronnie e Krystal non potettero fare a meno di chiedersi come Dio avrebbe aiutato quei bambini a proteggersi dalle inclemenze del tempo se non li avessero ospitati a casa propria.

Il giorno successivo, parlando con i genitori dei bambini, li pregarono di pensare al bene dei loro figli e di considerare quindi la possibilità di affidarli a chi potesse crescerli con tutte le cure necessarie.

Non immaginavano quale sarebbe stato il posto per il quale stavano tanto pregando!

Qualche giorno dopo, una domenica, mentre usciva dalla chiesa, Ronnie fu avvicinato dai genitori dei bambini e da un assistente sociale, che gli mostrò l’ordine di un giudice.

Dopo un’indagine, era stato stabilito che i bambini dovessero essere immediatamente tolti dalla custodia dei loro genitori. La coppia chiese quindi al pastore se potesse prendersi cura dei suoi figli per qualche tempo e impedire così che i bambini fossero portati in qualche struttura.

Sorpreso, ma felice di poter aiutare due bambini bisognosi, accettò e prese uno dei piccoli subito tra le sue braccia .

Cinque mesi dopo il pastore e sua moglie dovettero prendere una decisione: adottare i bambini o lasciarli nelle mani degli assistenti sociali. Pensarono che Dio li avesse messi sulla loro strada per una ragione e per amarli come se fossero i loro. Decisero quindi di adottarli.

Ronnie sorride mentre ricorda la conversazione che ebbe con sua moglie il giorno prima di incontrare i bambini. Krystal si stava riprendendo da un intervento di isterectomia a causa di un cancro e, purtroppo, aveva considerato: “Beh, niente più bambini per noi”.

Ma Dio aveva preparato un destino diverso per loro, pieno di sorprese e con l’opportunità di avere un cambiamento radicale nella loro vita.

Storie come questa toccano profondamente il cuore. Ronnie e Krystal desiderano che sia condivisa per ispirare gli altri ad essere generosi e ad aiutare ogni volta che si presenti l’opportunità.