Suona il telefono, la suoneria è una preghiera in arabo. Uomo aggredito e insultato

La notizia che stiamo per raccontarvi ha dell’assurdo ed ha come protagonista un uomo il quale mentre si trovava in ufficio gli sarebbe suonato il telefono e da lì purtroppo sarebbe successo un finimondo. Il motivo è che la suoneria del telefonino altro non era che una preghiera in arabo e l’uomo per questo motivo è stato aggredito. Sembra che sia bastata una semplice suoneria personalizzata del telefono per creare il caos all’interno di un ufficio pubblico, affollato di persone in attesa del proprio turno.

Tutto ciò è accaduto in un ufficio della Soris, società di riscossione crediti Torinese dove un uomo di origine straniera è stato aggredita verbalmente e preso a male parole da una donna italiana, solo perché il telefonino aveva squillato facendo partire una musichetta che era una preghiera in arabo. A raccontare l’episodio è stata Laura Pompeo, assessore comunale di Moncalieri nella città metropolitana di Torino che avrebbe assistito in prima persona sull’accaduto.

“Sono in coda alla Soris da oltre tre ore. La gente chiacchiera, i bambini giocano, i cellulari squillano. Parte la suoneria del telefono di un giovane uomo arabo. È una preghiera musulmana. Una donna italiana di mezz’età, in un crescendo di volume e di protervia, gli urla di cambiare suoneria, di uscire da questo ufficio pubblico, di ritornare nel suo Paese” racconta Pompeo, ricostruendo l’accaduto.

Il giovane molto educatamente avrebbe cercato di spiegare alla donna, ma quest’ultima non avrebbe voluto sapere niente anzi ha continuato ad insultare l’uomo alzando la voce e con molta prepotenza avrebbe anche urlato delle parole molto aggressive contro i giovani di colore. Sarebbero stati molti gli stranieri di diversa provenienza di intervenire su a sua difesa, irritati e spaventati dalle parole razziste e intolleranti. Dal tono violento della donna ha proseguito l’assessore concludendo: “Provo a spiegarle che l’uomo non è andato contro nessuna legge, come lei invece sostiene. Se sai che avrai solo e sempre posti in fondo e in piedi, perdi fiducia nel sistema e nel prossimo. Se aggiungi a questo, il fatto che sono stati sdoganati parole e comportamenti terribili e inumani… è davvero la barbarie”.