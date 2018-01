Mega offerta Wind: 1000 minuti, 500 SMS e 30 GB a soli 10 euro

Wind All Inclusive Flash 30 Giga è la nuova promozione winback di Wind che permette di avere Minuti, SMS e GB in quantità elevati a solo 10 euro mese. I minuti inclusi nell’offerta sono verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali con effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta. Edoardo Carlo Ceretti La nuova offerta operator attack di Wind si chiama All Inclusive Flash 30 Giga. La nuova offerta dunque è già adeguata al ciclo mensile di fatturazione, che entrerà in vigore per tutti gli utenti Wind dal prossimo 4 aprile.

Precisiamo, infine, che l’offerta All Inclusive Flash 30 Giga di Wind è attivabile fino al 31 gennaio 2018, salvo eventuali proroghe. Il costo di attivazione è pari a 10 euro (19 qualora la SIM restasse attiva per un arco di tempo inferiore ai 24 mesi).

I restanti 9 euro verranno addebitati in automatico sul credito residuo in caso di recesso anticipato. Superati i Giga disponibili, la connessione si riduce a 128 kbps. Inoltre partecipando all’iniziativa Wind “Porta i tuoi amici” è possibile arrivare ad avere 40 GB allo stesso prezzo.

Il cliente può controllare i minuti, SMS e Giga rimanenti attraverso l’applicazione MyWind, dall’area clienti, dall’applicazione Veon o inviando un SMS con il testo “dati” al 4155. Se volete quindi cambiare operatore e provenite da Tim o altri operatori virtuali, non lasciatevi scappare questa offerta.

Altre due interessanti offerte, molto interessanti che prendono il nome di Smart 7 Easy e Smart 9 Easy, con i relativi costi mensili da 7 a 9 euro al mese. Smart 9 Easy, ha un costo mensile pari a 9 euro. Riguardo questa offerta, il cliente potrà decidere di effettuare il passaggio da un operatore tra quelli indicati.

Si avranno a disposizione 1000 minuti verso tutti i clienti di rete fissa e mobile e 5GB di navigazione con velocità 4G. Per poter attivare questa offerta bisognerà recarsi presso uno store oppure attivarla online.Riguardo la seconda offerta, ovvero Smart 9 Easy, il cliente avrà a disposizione sempre 1000 minuti di chiamate verso tutti gli altri operatori telefonici ma in più avrà a disposizione 10 gigabyte di navigazione in internet.

Ovviamente ci sono dei costi di attivazione e potrà essere attivata acquistando una nuova scheda o sul sito ufficiale Oppure recandosi presso un negozio. Entrambe le offerte hanno una durata pari a 28 giorni e quindi qualora si scelga Smart 7 easy, il cliente dovrà pagare ben €7 ogni 28 giorni tramite il credito residuo senza bisogno di alcuna carta di credito o conto bancario. Riguardo le offerte proposte da Tim, ricordiamo che nelle ultime settimane l’azienda ha lanciato una nuova promozione chiamata TIM ten go riproposta proprio negli ultimi giorni con minuti illimitati e 10 Giga Byte per la connessione dati. Questa promozione ha un costo pari a €10 e nonostante possiamo dire che non è la più conveniente di sempre, è una delle promozioni più richieste e più attivate del momento.

A Proposito di Tim non possiamo Non citare l’offerta TIM Music che sarà concessa gratuitamente a tutti i già clienti ed a quelli che arriveranno. Se Non la conoscete, si tratta di una promozione dedicata allo streaming musicale e come abbiamo già anticipato, sarà totalmente gratuita per l’intero 2018 è già a partire da adesso. Attraverso questa promozione si potrà accedere alle migliori playlist disponibili tramite TIM Music avere moltissimi contenuti in esclusiva da condividere e poter accedere alle classifiche settimanali di tutta la musica disponibile. Tornando a Wind invece, al momento è possibile attivare All Inclusive Unlimited la quale prevede minuti illimitati, 1000 sms e 10 Giga Byte per 6 mesi a €12 al mese e Wind Magnum Wind Magnum Pro dedicate a coloro che desiderano due sim e il doppio dei Giga.

WIND

Wind propone Wind Cube per navigare in Wi-Fi ovunque. Previsti 50 Giga per un anno e il dispositivo ‘WebCube4’ incluso al costo di 99,90 euro. Dopo il primo anno, o nel caso in cui si desideri anticipare il rinnovo dei Giga prima della scadenza, il costo è di 29,90 euro. In alternativa, è possibile acquistare il ‘WebCube4’ con le offerte Wind in modalità ‘Telefono Incluso’, per Ricaricabile e per Abbonamento e Partita IVA, con rate a zero euro e un anticipo di 19,90 euro.

Agli appassionati di Serie Tv e Intrattenimento, Wind propone Giga Max NOW TV Edition al costo di 14,90 euro per 2 mesi. Si avranno a disposizione 20 Giga Full Speed e NOW TV Mobile per vedere in streaming da smartphone e tablet i grandi Show di Sky Uno, i documentari, i programmi più amati dai bambini, le Serie Tv del momento, anche in contemporanea con gli Usa, e interi cofanetti on demand. X Factor, Shannara 2, tutte le stagioni di Lost e molto altro, da guardare ovunque.

In occasione del lancio mondiale di Apple, Wind propone i nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus. I nuovi prodotti Apple possono essere acquistati con l’opzione a rate ‘Telefono Incluso’ e un anticipo a partire da 99,90 euro. L’iPhone 7, invece, può essere acquistato, sempre con l’opzione a rate ‘Telefono Incluso’ e con un anticipo a partire da 49,90 euro. Acquistando iPhone nei negozi Wind, è possibile avere fino a 5 Giga in più inclusi nell’offerta.

Wind ai nuovi clienti con Ricaricabile, che scaricano l’App Veon e si registrano entro 15 giorni dall’attivazione della sim, offre 5 euro in omaggio sul proprio credito telefonico. Con Veon è possibile chattare, chiamare via Internet, condividere foto e video, ricevere news e promozioni, gestire le proprie sim, senza consumare Giga.

E’ disponibile Wind Home e Sky Limited Edition, infine, per coniugare la tv di Sky ai vantaggi della connettività fissa e mobile, dentro e fuori casa, per accedere ai contenuti Sky preferiti, grazie a Sky Go incluso, al costo di 29,90 euro per un anno.

3

Nuove offerte per sim, smartphone e mobile broadband anche da 3. Per i clienti con ricaricabile è possibile scegliere ALL-IN Start, l’offerta senza impegni contrattuali, con 500 minuti, 500 sms e 5Giga a 10 euro al mese.

La nuova ALL-IN Prime è la soluzione completa e vantaggiosa che, al costo di 10 euro al mese, include 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga di traffico Internet 4G LTE. C’è poi ALL-IN Master con minuti illimitati, 1000 sms e 30 Giga a 15 euro al mese. Le offerte prevedono una durata di 24 mesi e l’addebito su conto corrente e carta di credito. Alle offerte ALL-IN, è possibile aggiungere uno smartphone delle migliori marche a partire da 2 euro in più al mese, in linea con il posizionamento altamente tecnologico del brand 3. E per chi attiva un’offerta 3Fiber o 3Cube la ALL-IN Master è scontata del 50%.

La nuova offerta FREE Ricaricabile, per chi vuole uno smartphone sempre nuovo ogni anno, minuti, sms e Giga, offre i nuovi iPhone 8 a partire da 25 euro al mese. Inoltre, in tutte le offerte FREE, è inclusa l’opzione Kasko, il servizio per proteggere il proprio smartphone dai danni accidentali.

Sia le offerte ALL-IN sia quelle FREE comprendono l’innovativo servizio GIGA BANK che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli in qualsiasi momento.

Per gli appassionati dei social network, 3 propone la promozione GIGA BOOST, con 10 euro è possibile aggiungere alle offerte FREE, ALL-IN e PLAY 15 Giga da utilizzare entro il 31 dicembre 2017.

Per seguire le serie TV, i film, i documentari, gli spettacoli comici ed i programmi per bambini, si può sottoscrivere la nuova offerta 3Cube XL con il broadband mobile di 3. 3Cube XL ha un costo di 15 euro al mese ed include 50 Giga di traffico Internet 4G-LTE, la navigazione notturna illimitata, un dispositivo Wi-Fi e tre mesi di abbonamento a Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo. Inoltre, per tutti coloro che attivano 3Fiber o una nuova offerta ALL-IN con addebito su carta di credito o conto corrente, l’offerta ha un costo di 10 euro al mese.

Wind: ecco le nuove offerte fino a 100 Giga ed un abbonamento Sky Gratis

Il mercato italiano della telefonia mobile deve sicuramente molto a casa Wind, gestore che in questi ultimi anni ha mostrato la stoffa a tutti. Tutto ciò è stato possibile per via delle varie promozioni che hanno spopolato in Italia grazie ai tantissimi giga e ai minuti concessi.

Non è da sottovalutare l’aspetto inerente ai prezzi, dato che il noto gestore risulta molto famoso proprio per i costi veramente ridotti al minimo. L’idea resta sempre la stessa: rubare utenti a tutti gli altri provider che si contendono lo scettro in Italia.

Per portare a termine ancora una volta tale progetto, sembra che Wind abbia in programma un nuovo abbonamento insieme a Sky. I prezzi sarebbero davvero bassi e la qualità assicurata al 100%.

Wind e Sky insieme per una promo da far paura a tutti, ecco i dettagli

In queste ultimi giorni sembra esser venuta fuori una situazione davvero incredibile che legherebbe in una partnership Sky e Wind. Le due aziende avrebbero creato una promozioni con i fiocchi in grado di abbracciare telefonia e TV.

L’abbonamento in questione ha un costo di 34,90 euro mensili e include tutto quello che un utente desidera in casa propria e fuori. Ci sono infatti chiamate dal fisso, internet in fibra, giga su SIM e i canali di Sky.

Parlando delle chiamate, ecco minuti illimitati con il solo scatto alla risposta, internet in fibra a 1000 Megabit, 100 Giga per una SIM 4G abbinata all’abbonamento ed infine la programmazione di un pacchetto Sky.

Il tutto sembra essere un autentico regalo dato che l’abbonamento senza TV, costa appena 24,90 euro e con Sky invece 34,90 euro. Dunque con soli 10 euro ecco per voi anche la TV via cavo più famosa d’Europa.