Super offerte Tim, Vodafone e Wind, Super promozioni per Internet su cellulare

È passato dal primo mese dell’anno, come al solito le grandi aziende di telefonia, Tim, Vodafone e Wind fanno a gara per accaparrarsi nuovi clienti con proposte davvero convenienti. Quest’ultima settimana si è parlato molto del ritorno al sistema di fatturazione 30 giorni dopo la battaglia effettuata dall’Agcom. In questo modo tutte le aziende hanno dovuto portare modifiche alle loro offerte e non con qualche rincaro più.

Grande opportunità sembrano essere arrivate in queste ore per tutti coloro che vorranno valutare nuove offerte e passare a Tim. E’ questo quanto fatto sapere dall’azienda, attraverso un annuncio arrivato proprio nelle scorse ore con il quale ha fatto sapere che le comunicazioni via sms ai propri clienti sono state avviate. In realtà a partire dal 29 gennaio 2018 e dunque da domani è previsto uno sconto di €30 sul prezzo di listino del modem WiFi 4G LTE Tim che verrà acquistato in abbinamento alle opzioni Internet 4GB, 10 gigabyte e 25 gigabyte. Quindi il cliente TIM potrà acquistare il modem in Unica soluzione pagando €49,99 piuttosto che €79,99 con uno sconto di €30. Questo modem WiFi Tim 4 Giga Byte LTE permette anche il collegamento WiFi fino a 10 dispositivi e ha un supporto memoria microSD card fino a 32 gigabyte e pare possa rendere possibile anche condividere dei file tra gli utenti collegati.

Acquistando il modem Sono inclusi per 30 giorni anche 15 giga di internet. Con questo modem è possibile anche abbinare delle offerte e tra queste citiamo internet Start 4gb e internet 10 GB, internet 25 Giga Byte, internet Start 4 Giga Byte, internet 10 Giga Byte, internet 25 Giga Byte Al, rivolte a tutti i clienti. Coloro che invece acquistano un tablet a rate con addebito su carta di credito o conto corrente potranno attivare Internet 10GB dom, Internet 25GB dom, Internet Start 4GB AL dom, Internet 10GB AL dom, Internet 25GB AL dom. Infine per coloro i quali hanno una linea fissa Tim con rinnovo su credito residuo della SIM ricaricabile potranno attivare Internet 10GB x TIM, Internet 25GB x TIM, Internet Start 4GB AL x TIM, Internet 10GB AL x TIM, Internet 25GB AL x TIM.

A partire dal prossimo 29 gennaio Inoltre Tim pare possa lanciare una nuova serie di offerte chiamate TIM senza limiti che andrebbero a sostituire le attuali Tim Special, Medium, large Unlimited e voce. Queste offerte possono includere minuti e chat delle applicazioni di messaggistica illimitati e il costo mensile potrebbe variare in base al quantitativo di gigabyte previsto. Si parla di TIM Senza Limiti Silver la quale prevede minuti illimitati e messaggistica e social senza consumare dati e 2 giga di traffico internet in LTE al costo di €15 al mese.

E’ possibile attivare anche TIM Senza Limiti Gold la quale prevede al costo di €25 al mese minuti illimitati messaggistica e social senza consumare dati e 8 gigabyte di traffico internet in LTE. Sempre dal 29 gennaio gli utenti potranno anche attivare TIM Senza Limiti platium la quale prevede con il pagamento di €59 al mese minuti illimitati messaggistica e social senza consumare i dati e 50 gigabyte di traffico internet in LTE. Qualora si scelga la domiciliazione bancaria per la prima si pagheranno soltanto €12 mensili, per la seconda €18 mensili e per La terza €49 mensili. Prevista anche una quarta offerta e si chiama TIM Senza Limiti voce la quale prevede soltanto minuti illimitati al costo di €10.

Nuove offerte delle compagnie telefoniche per il mese di febbraio. Ecco cosa propongono Tim, Vodafone, Wind e 3.

TIM

Tim ha lanciato le nuove offerte Tim Senza Limiti, con minuti e chat delle app di messaggistica illimitati a partire da 12 euro al mese. Il costo varia in base al quantitativo di GB previsto. Minuti e Giga sono validi anche all’estero.

In dettaglio: Tim Senza Limiti Silver: minuti illimitati, messaggistica e social senza consumare dati e 2 GB di traffico internet in LTE a 15€ al mese. Scegliendo la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento, il costo si riduce a 12€ mensili.

Tim Senza Limiti Gold: minuti illimitati, messaggistica e social senza consumare dati e 8 GB di traffico internet in LTE a 25€ al mese. Scegliendo la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento, il costo si riduce a 18€ mensili.

Tim Senza Limiti Platinum: minuti illimitati, messaggistica e social senza consumare dati e 50 GB di traffico internet in LTE (superata la soglia, si continua a poter navigare a velocità ridotta) a 59€ al mese. Scegliendo la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento, il costo si riduce a 49€ mensili. Per chi chiama soltanto (senza app di messaggistica incluse) Tim Senza Limiti Voce prevede minuti illimitati verso tutti a 10€ al mese.

VODAFONE

Vodafone Italia punta a soddisfare i bisogni di comunicazione e intrattenimento di tutta la famiglia con Vodafone One, la nuova offerta che include per la casa la velocità di IperFibra, la rete mobile 4.5G e i contenuti di Vodafone TV con la comodità di gestire in un unico conto telefonico le spese del nucleo famigliare.

Con Vodafone One, i clienti possono avere IperFibra Vodafone fino a 1 Gigabit al secondo, sempre più performante grazie alla nuova Vodafone Power Station; Giga Vacanza con 40 Giga in regalo sulla SIM mobile per navigare come a casa anche in vacanza; e per lo smartphone tutta la velocità del 4.5G con 1000 minuti, 1000 SMS e 5GB e Vodafone Pass Social & Chat incluso per navigare sui social senza consumare i propri Giga. Il tutto a 29,90 euro ogni 4 settimane.

E per le famiglie più numerose, con Vodafone One è possibile avere fino a 3 SIM mobili, alle stesse condizioni della prima SIM a soli 10 euro ogni 4 settimane in più l’una.

Inoltre, gli appassionati di film e serie tv possono aggiungere Vodafone TV, il servizio di Vodafone Italia che integra in un’unica piattaforma tv tradizionale, on demand e Internet TV, a 10 euro ogni 4 settimane.

Per l’offerta Vodafone One – e per i piani IperFibra Family e SuperADSL Family – è disponibile la nuova Vodafone Power Station, che rappresenta l’ultima innovazione tecnologica dopo la Vodafone Station Revolution lanciata nel 2014 e può connettere contemporaneamente tutta la famiglia, grazie al Wi-Fi potenziato con le 7 antenne in Dual Band. I già clienti potranno richiedere la Vodafone Power Station a partire dal 1 febbraio.

– V by Vodafone è invece il nuovo ecosistema di oggetti connessi Internet of Things disponibile per i clienti consumer di Vodafone Italia:

– V Camera by Vodafone è la video camera di sicurezza in alta definizione per monitorare e registrare da remoto qualsiasi luogo coperto da rete 3G e 4G. Ha un costo iniziale di 379 euro e un costo fisso ogni 28 giorni di 5 euro (che potrà essere addebitato in fattura o su credito residuo).

– V Auto by Vodafone è il dispositivo ‘plug & drive’ per il monitoraggio della propria auto. Ha un costo iniziale di 79 euro e un canone ogni 28 giorni di 5 euro.

– V Bag by Vodafone è il tracker impermeabile e dalle dimensioni compatte per valigie, borse a mano e zaini pensato per ridurre il rischio di furti e smarrimento. Ha un costo iniziale di 59 euro e un costo fisso ogni 28 giorni di 3 euro.

– V Pet by Vodafone è il tracker per animali domestici che consente di monitorarne la posizione, i movimenti e lo stato di attività. Ha un costo iniziale di 49 euro e un costo fisso ogni 28 giorni di 5 euro.

WIND

Il brand Wind lancia nuove offerte dedicate alla telefonia fissa e mobile. ‘Wind Home Family Edition’, al centro dello spot tv attualmente on air, è la nuova offerta convergente per navigare alla massima velocità, in relazione alla copertura di rete. La proposta, semplice, chiara e senza costi aggiuntivi, offre Fibra fino a 1000 Mb per la casa e 100 Giga per le sim ricaricabili Wind della famiglia, al prezzo bloccato di 24,90 euro al mese, con attivazione gratuita.

‘Wind Home’ è disponibile anche per Adsl e partita IVA a costi e condizioni identici. Per le nuove attivazioni di questa offerta, la fatturazione sarà calcolata in base al mese solare. Con ‘Fibra Pass’, inoltre, la linea Adsl passerà alla Fibra non appena la nuova tecnologia sarà disponibile nella zona in cui è stata attivata l’offerta ‘Wind Home’.

Wind, per la telefonia mobile, offre soluzioni con minuti e internet illimitato, ‘Giga Full Speed’ e hot spot incluso. La nuova ‘Wind Plus’ consente di raddoppiare, quando necessario, minuti, sms e Giga. Nelle offerte ‘All Inclusive Unlimited’ per ricaricabile, ‘Wind Magnum’ per abbonamento e ‘Wind Magnum Pro’ per Partita IVA, il servizio ‘Wind Plus’ ha un costo di 6 euro ogni tre mesi.

TRE

Il brand 3 propone offerte dedicate ai clienti più attenti alla tecnologia e all’innovazione.

La promozione ‘Porta un Amico in 3’, al centro dello spot tv attualmente on air, offre vantaggi sia per chi presenta l’amico sia per l’amico che sceglie di passare a 3. Il primo avrà 15 Giga aggiuntivi sulla propria offerta e l’amico avrà la possibilità di attivare la ‘ALL-IN Prime Per Te’, con 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga al costo di 7 euro invece di 10, oppure la ‘ALL-IN Master Per Te’ con minuti illimitati, 1000 sms e 30 Giga a 10 euro invece di 15.

La proposta di 3 comprende nuove offerte con telefono incluso. La nuova ‘ALL-IN Prime Special’ prevede, al costo di 7 euro al mese, 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga di traffico Internet e la possibilità di aggiungere uno smartphone, come ad esempio il Huawei Mate 10 PRO, con 10 euro in più al mese.

‘FREE Prime Special’ include uno smartphone sempre nuovo ogni anno, 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga, a partire da 22 euro al mese. Nell’offerta è compresa l’opzione Kasko, il servizio per proteggere il cellulare dai danni accidentali.

‘ALL-IN Prime Special’ e ‘FREE Prime Special’ comprendono il nuovo servizio ‘GIGA BANK’ che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli in qualsiasi momento.

Con l’attivazione delle offerte ‘ALL-IN Master Special’ e ‘3Cube Special’ è possibile avere 80 Giga e minuti illimitati al costo di 20 euro al mese e, grazie al servizio ‘Night FREE’, non vengono consumati i Giga dalla mezzanotte alle 8.00 del mattino successivo.

Ai professionisti con Partita IVA, 3 propone ‘ALL-IN Master PRO’, con minuti illimitati in Italia e all’estero, 1000 sms e 30 Giga, con ‘GIGA BANK’, a 15 euro al mese, con la possibilità di aggiungere uno smartphone di fascia alta ad un prezzo vantaggioso.

‘3Fiber’, infine, è la nuova offerta convergente, per navigare con la Fibra alla massima velocità. La proposta, trasparente e conveniente, offre, infatti, Fibra fino a 1000 Mb al prezzo bloccato di 24,90 euro al mese, senza costi aggiuntivi. I nuovi e i già clienti mobili 3 hanno la possibilità di includere nell’offerta 15 Giga al mese in più, regalare 15 Giga al mese a quattro altri numeri 3 a scelta e accedere alle offerte mobili ‘ALL-IN Prime Special’ e ‘ALL-IN Master Special’ a prezzi scontati e bloccati.

Per le nuove attivazioni di ‘3Fiber’, la fatturazione sarà calcolata in base al mese solare. Con ‘Fibra Pass’, infine, la linea Adsl passerà alla Fibra non appena la nuova tecnologia sarà disponibile nella zona in cui è stata attivata l’offerta ‘3Fiber’ .

TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia, torna la fatturazione mensile ma i costi non cambiano: la protesta

“Abbiamo presentato un esposto all’Agcom e all’Antitrust, in modo da impedire che le compagnie telefoniche facciano cartello e aumentino le tariffe, a totale discapito di consumatori ignari dei loro giochetti”: è quanto ribadiscono in una nota i parlamentari del Pd Alessia Morani (nella dfoto in basso), Simona Malpezzi, Stefano Esposito, Alessia Rotta.

“Le compagnie telefoniche – proseguono – stanno continuando a fare cartello per provare a giustificare un incredibile aumento delle tariffe dell’8,6% che avevano mascherato con il trucchetto delle fatture a 4 settimane. Una legge approvata dal Parlamento obbliga le società a tornare alla fatturazione mensile, come accade in tutta Europa, e qui si svela il bluff: le compagnie stanno inviando agli utenti una comunicazione che punta a strumentalizzare la novità legislativa allo scopo di coprire, per la seconda volta, l’aumento delle tariffe”.

Il testo

“Ai sensi della Legge 172/2017 per i servizi di comunicazione elettronica e reti televisive, dal 25/03 i servizi e le eventuali promozioni attive sul tuo numero subiranno una modifica delle condizioni contrattuali e si rinnoveranno mensilmente anziché ogni 4 settimane. La tua spesa complessiva annuale non cambia. Il numero dei rinnovi mensili della tua offerta si riduce da 13 a 12 e di conseguenza l’importo di ciascun rinnovo aumenterà dell’8,6%. Per conoscere i dettagli delle modifiche, le tue offerte attive, informazioni sul recesso o passaggio ad altro operatore senza penali entro i prossimi 30 giorni, chiama il 42590 o vai su voda.it/informa”.

A qualcuno la cosa non è andata giù ed ha subito lasciato trasparire la volontà di avviare una class action.

“In pratica prima pagavamo una cifra mensile, poi l’hanno portata unilateralmente a 4 settimane”, racconta Nicolino Colonnelli, che ha lanciato una sorta di mobilitazione su Facebook. “Ora che il governo l’ha riportata mensile ti informano che comunque paghi sempre la cifra annuale che pagavi prima. Una vera e propria presa in giro. Intervengano gli organi preposti immediatamente. Io sono pronto ad organizzare una class action con tutti coloro che vogliono partecipare”.

L‘Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato di sanzionare gli operatori TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb per la mancata osservanza della propria delibera in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, relativamente alla telefonia fissa e alle offerte convergenti fisso-mobile. Si tratta di 1,16 milioni di euro per ciascun operatore (il massimo della sanzione prevista). L’Autorità ha nel contempo emanato apposite linee guida per spiegare agli operatori come interpretare correttamente l’obbligo a fare una tariffazione “mensile”, come indicato dall’ultima Legge di Bilancio, ciò significa obbligo a rispettare il mese solare. insomma, gli operatori non possono seguire una fatturazione a 30 giorni, come intendevano fare: proprio per far fronte a questa ipotesi la nostra associazione aveva inviato nelle scorse settimane una diffida alle compagnie. Resta poi il problema dei rimborsi per il pregresso: l’AGCOM ha previsto che questi importi vengano stornati (e quindi restituiti agli utenti) nella prima fattura emessa con cadenza mensile. Da parte nostra proprio per assicurare i rimborsi stiamo raccogliendo le pre-adesioni per un’eventuale class-action necessaria ad ottenere i rimborsi di quanto ingiustamente prelevato.

Adesso il timore, manifestato dalla stessa Autorità, è che le compagnie aumentino le tariffe. Sia chiaro, però, che se ci sarà un aumento generalizzato delle tariffe dell’8,63%, o similari, seguirà un immediato esposto all’Antitrust, dato che si vanificherebbe nei fatti la possibilità garantita per legge ai consumatori e ribadita ieri dalle stesse linee guida dell’Autorità delle Comunicazioni, di poter esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione. Per segnalarci un caso potete contattarci attraverso lo sportello Telefonia sul nostra home page.

IL DL FISCALE STABILISCE CHE LA FATTURAZIONE DEVE ESSERE MENSILE La sanzione dell’Agcom giunge dopo l’approvazione della legge che su nostra proposta ha ripristinato la fatturazione su base mensile per imprese telefoniche, reti televisive e servizi di comunicazioni elettroniche. Le compagnie hanno 120 giorni dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi (e cioè fino al 4 aprile 2018). In caso di violazione della norma si applicherà un indennizzo forfettario pari a 50 euro in favore del consumatore, maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall’Autorità delle Comunicazioni. E’ una grande vittoria per noi dell’Unione Nazionale Consumatori che ci siamo battuti attraverso la campagna #nofattura28giorni . Ricostruiamo quanto è successo negli ultimi mesi: tutto è cominciato tra la fine del 2016 e il 2017 quando i principali operatori della telefonia hanno modificato la periodicità nell’invio delle bollette da mensile a settimanale, in pratica hanno deciso di inviare una bolletta ogni 28 giorni. Ciò significa che le mensilità diventano 13 e non più 12, comportando un aggravio delle tariffe in media dell’8,6%.

L’AGCOM E LA DIFFERENZA TRA TELEFONIA FISSA E MOBILE Grazie all’interessamento della nostra organizzazione, AGCOM era già intervenuta il 24 marzo 2017 con una delibera nella quale si stabiliva che per la telefonia fissa il criterio della fatturazione doveva essere il mese, mentre per la telefonia mobile la cadenza della fatturazione non poteva essere inferiore a 28 giorni. L’associazione che rappresenta le compagnie telefoniche Asstel era intervenuta contestando la delibera perché AGCOM, a loro dire, non avrebbe il potere di disciplinare il contenuto dei rapporti contrattuali fra operatori e clienti (quale ad esempio la durata di rinnovo e dei cicli di fatturazione) ma potendo solo intervenire in materia di trasparenza informativa. Una tesi bizzarra, considerato che l’intervento di AGCOM, a nostro avviso del tutto legittimo, mira proprio ad una maggiore trasparenza informativa; d’altronde lo spiega la stessa Autorità che vede nella fatturazione a 4 settimane un vizio di trasparenza, sostenendo che se può essere accertata nella telefonia mobile (dove il 76% del traffico è prepagato), invece nel fisso il pagamento con addebito diretto su conto corrente bancario con il Rid rende difficoltoso per il consumatore comprendere gli aumenti. Libertà di impresa, poi, non significa poter fare contratti a proprio piacimento, senza alcuna regola certa, tanto più se consideriamo che si tratta di contratti per adesione, con evidenti disparità tra utente e fornitore dove è quest’ultimo a fissare unilateralmente le clausole contrattuali.

L’INTERVENTO DELL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI L’Unione nazionale Consumatori interveniva prontamente chiedendo ad Agcom di “adottare una regolamentazione urgente per imporre, anche nel caso di offerte bundle (internet, telefono e pay tv) la cadenza di fatturazione mensile, quale periodo temporale minimo, per consentire all’utente di avere una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati“. In pratica, abbiamo chiesto di integrare la delibera del mese di marzo, che si limitava a disciplinare la sola telefonia, fissa e mobile, inserendo anche le reti televisive e le offerte miste (pay tv e telefono). Tuttavia dalla delibera dell’Agcom di marzo le cose non sono per niente migliorate, anzi… Anche Sky, infatti, ha pensato bene di fatturare, a partire dal 1° ottobre, ogni 28 giorni invece che una volta al mese, e, per di più, lo ha fatto pure per le offerte miste che nel pacchetto includono, oltre alla tv, anche il telefono fisso ed internet, come quelle con Fastweb o con Tim. Per questo, con segnalazioni depositate nel corso del mese di settembre 2017, l’Unione Nazionale Consumatori ha richiesto l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per valutare il comportamento di Sky Italia anche perché (secondo quanto ci segnalano gli stessi consumatori) sarebbero state attuate pratiche volte a rendere difficoltoso il recesso di quei consumatori che hanno deciso di sciogliersi dal contratto una volta ricevuta la comunicazione della nuova periodicità della fatturazione. Così, in data 20 ottobre 2017, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di diffidare Sky Italia in relazione alla decisione di fatturare ogni 4 settimane e non più su base mensile, chiedendo una completa informativa agli utenti, anche sull’esercizio del diritto di recesso.

I PRIMI SVILUPPI La delibera dell’Autorità delle Comunicazioni del 24 marzo dava un termine di 90 giorni per adeguarsi alle nuove regole per la telefonia fissa (fatturazione mensile e non a 28 giorni), abbondantemente passati, ma gli operatori telefonici l’hanno disattesa. L’Agcom il 14 settembre ha, quindi, comunicato di aver avviato “procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori telefonici Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni e dei rinnovi delle offerte di comunicazioni elettroniche“, ricordando di aver stabilito che per la telefonia fissa l’unità temporale per la cadenza delle fatturazioni doveva avere come base il mese o suoi multipli. Ma intanto gli operatori continuavano a inviare fatture ogni 28 giorni: ecco perché era importante un intervento del legislatore perché fosse imposto (per legge, appunto) il ritorno alla fatturazione mensile. Naturalmente le società sono andate all’attacco del Parlamento chiedendo che la fatturazione ogni 4 settimane restasse per il mobile, cioè la maggior parte dei contratti interessati.

L’ITER NORMATIVO Grazie anche al nostro interessamento le istituzioni si sono mobilitate: Alessia Morani, vice-presidente del gruppo del Pd alla Camera e l’europarlamentare Pina Picierno hanno dichiarato come prioritario l’obiettivo di arrestare la cattiva pratica delle compagnie telefoniche e anche delle pay-tv di inviare le bollette ogni 28 giorni, in modo da mascherare un aumento delle tariffe. L’onorevole Morani, il 12 ottobre ha mantenuto la promessa di depositare una proposta di legge che prevede l’obbligo della fatturazione dei servizi su base mensile, un irrobustimento dei poteri di vigilanza delle Authority, un aumento delle sanzioni comminabili da queste ultime e, udite udite, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte degli operatori. Sul tema è intervenuto anche il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda dichiarando che la questione delle fatture a 28 giorni “è una cosa che va messa a posto il più rapidamente possibile, perché è inaccettabile”.

STOP DEL PARLAMENTO: LE BOLLETTE TORNANO MENSILI E arriviamo alla nostra vittoria: il 14 novembre, la commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera all’emendamento che prevede la fatturazione su base mensile o di multipli del mese per imprese telefoniche, reti televisive e servizi di comunicazioni elettroniche. Le compagnie, come detto, avranno 120 giorni dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi. Previsto anche il raddoppio delle sanzioni comminabili dall’Authority delle Comunicazioni, che diventano da un minimo di 240mila euro ad un massimo di 5 milioni. Sono state accolte dunque le nostre richieste sull’estensione alle pay tv e l’aumento delle sanzioni mancano, però, gli indennizzi per il pregresso: ecco perché stiamo raccogliendo le pre-adesioni per eventuali azioni collettive (class-action) necessarie ad ottenere i rimborsi di quanto ingiustamente versato dai consumatori. Compila il modulo di pre-adesione!

Condizioni generali Le presenti Condizioni Generali (Condizioni), fatti salvi i richiami alle disposizioni di legge, costituiscono l’intera disciplina del rapporto contrattuale; ogni eventuale modifica dovrà essere effettuata per iscritto ed approvata specificamente, sempre in questa forma, da TIM. Eventuali accordi raggiunti dal Cliente con le strutture di commercializzazione diretta o indiretta di TIM, potranno vincolare TIM solo se specificamente approvati per iscritto dalle competenti funzioni della Direzione Generale di TIM. Il rapporto contrattuale con il Cliente sarà regolato dalle norme che seguono.

DEFINIZIONI Le parole e/o espressioni, in appresso utilizzate hanno i seguenti significati: a. Apparato radiomobile (Apparato):telefono cellulare, portatile o veicolare, da utilizzare esclusivamente in mobilità, omologato per la connessione con la rete che, associato alla carta SIM, consente l’utilizzo del Servizio da parte del Cliente finale. L’Apparato, purché omologato e comunque conforme ai requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente e recante la marcatura CE potrà anche non essere di proprietà del Cliente. b. Carta dei servizi: il documento redatto da TIM, in base alla normativa vigente, in cui sono illustrati i principi fondamentali di comportamento verso la clientela. c. Carta SIM (o USIM): carta a microprocessore, rilasciata al titolare (o futuro titolare) del Contratto e identificativa dello stesso, la quale, inserita nell’Apparato radiomobile, rende possibile l’accesso al Servizio. d. Cliente: il soggetto indicato nella Proposta con il quale viene concluso il Contratto secondo quanto previsto dagli articoli seguenti. Il Cliente è utente finale del Servizio. e. Codice PIN: codice personale di accesso al Servizio associato alla Carta SIM del Cliente da digitare sull’Apparato per accedere al Servizio. f. Contratto di Abbonamento (o Contratto): il contratto, concluso secondo le modalità di cui al successivo Articolo 3 e composto delle presenti Condizioni e della Proposta. g. Fattura TIM OnLine: servizio che consente al Cliente di visualizzare, effettuare il download (scarico dati) e stampare le fatture accedendo alla sezione MYTIM Mobile del sito tim.it, in luogo della ricezione cartacea presso il domicilio del Cliente. h. Negozi TIM: rete di vendita composta da soggetti qualificati che hanno sottoscritto con TIM specifici contratti per la raccolta di richieste di abbonamento ai Servizi di comunicazioni mobili e personali. i. Proposta: domanda di adesione al Servizio che, debitamente completata in ogni sua parte e sottoscritta, il Cliente sottopone a TIM secondo quanto stabilito dall’Art. 3 che segue. j. Punti Vendita TIM: organizzazione commerciale di TIM costituita dai negozi sociali di TIM, dai Negozi TIM autorizzati, e da altri venditori autorizzati. k. Rete: sistema di telecomunicazioni (network) con il quale viene espletato il Servizio. l. Roaming Internazionale: abilitazione del Cliente ad utilizzare il servizio fuori dei confini nazionali, attraverso l’utilizzazione della rete dei gestori esteri che hanno sottoscritto specifici accordi con TIM. m. Servizio: Servizio di comunicazioni mobili e personali, che consente ai clienti di attivare e fruire anche dei Servizi a Valore Aggiunto nonché di quelli accessori e supplementari. n. Servizi a Valore Aggiunto: servizi a pagamento – denominati anche servizi premium o a contenuto – quali ad es. loghi, suonerie, oroscopi, meteo, news, giochi, sfondi, ecc. forniti, anche da parte di società esterne, attraverso SMS, MMS, connessione dati da rete fissa (WEB) o in mobilità (WAP), attivabili dal Cliente seguendo la procedura di attivazione prevista per ciascuno dei canali sopra indicati e fruibili su terminali abilitati (quali ad es. smartphone, tablet, PC, ecc.). Il costo di tali servizi viene addebitato sulla fattura del Cliente.