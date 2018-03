L’assedio dei discount tedeschi: Aldi pronto a sbarcare a Treviso

La catena Aldi arriva a Treviso con l’apertura di un nuovo punto vendita. La multinazionale tedesca della grande distribuzione punta ad inaugurare più di 45 negozi nel Nord Italia entro il 2018.

Uno dei primi punti vendita della catena di discount nel territorio nazionale è stato aperto proprio nella Marca, a Conegliano, di fronte al Conè, ma in calendario nel Nord Est ci sono tra le altre le aperture a Rovereto, San Donà di Piave, Spilimbergo, Roncade e appunto Treviso.

Il negozio dovrebbe sorgere in viale della Repubblica, in zona Appiani, sull’area di proprietà Facoim Srl, una superficie commerciale con struttura vendita di circa 1500 metri quadri.

Ma non è l’unico supermercato che si prepara ad invadere la strada Ovest, meta di molte realtà commerciali medio grandi. Come riferisce il quotidiano il Gazzettino di Treviso, una seconda area commerciale sorgerà vicino alla pizzeria da Pino, all’altezza dell’incontro tra via San Pelajo e viale della Repubblica, dove è in programma la realizzazione di una rotonda.

Per il suo sbarco in Italia il brand Aldi, multinazionale tedesca fondata, nel 1913, in Germania, ha reso noto di aver assunto oltre 880 collaboratori, con la prospettiva di chiudere l’anno con più di 1.500 assunzioni. Il Gruppo conta più di 5.900 punti vendita in 11 Paesi del mondo tra Europa, America, Australia e Asia ed impiega circa 138.800 lavoratori a livello globale.

Sia pure con ritmi diversi, in questi anni difficili il prodotto interno lordo e quello procapite della Germania hanno continuato a crescere, così come sono cresciuti i consumi privati. Dopo l’unificazione con la parte orientale, con i suoi 82 milioni di abitanti la Germania è anche il più popoloso Paese dell’Europa occidentale. Tutte le coordinate economiche e politiche ne fanno un paese diverso dagli altri, fuori, almeno fino ad ora, dalla recessione che ha investito il resto d’Europa. Un paese così diverso e di grande tradizione nell’innovazione distributiva (qui è nata una versione originale dei grandi magazzini, dei Cash and Carry e il discount) non poteva non avere una distribuzione molto diversa e infatti il sistema distributivo tedesco è unico, non solo in Europa, per le sue dimensioni, le sue caratteristiche strutturali e il tasso di concentrazione. Sei gruppi, tutti multinazionali presenti in quasi tutti i paesi d’Europa e anche negli Stati Uniti e in Australia, egemonizzano il sistema distributivo in tutti i settori dei beni di largo consumo. Questi sei gruppi, pur esercitando attività multicanale, multiformat e multisettore, non conferiscono al sistema un aspetto e una configurazione monopolistica perché ogni segmento d’attività è esercitato con insegne diverse a volte anche nello stesso segmento. Ad esempio il gruppo Rewe, leader dei supermercati tedeschi, in Italia e in altri paesi opera con l’insegna Billa. Comunque, il sistema distributivo, è ugualmente accusato di comportamenti monopolistici (mai provati) attuati con cartelli fra insegne, anche se la presenza contemporanea negli stessi segmenti di mercato di reti di vendita, la cui unità di misura è il numero mille, genera una concorrenza di tutti contro tutti. Questo ha portato a privilegiare alcune componenti del marketing mix sui temi più vicini ai singoli posizionamenti rivolti ad una platea di consumatori diversi per composizione etnico/sociale ed economica, ma con valori e interessi comuni, ma anche a uniformare sostanzialmente la composizione delle offerte. Per sottolineare meglio la singolarità del sistema tedesco, ricordiamo che nei grandi centri commerciali la presenza dell’alimentare è rappresentato da supermercati, non da iper, spesso collocati al livello meno uno. Il discount Elemento differenziale fondamentale del sistema tedesco rispetto a tutti gli altri del mondo occidentale è il peso e il ruolo che ha il discount nel cui network,- al 44,8% dei consumi di largo consumo tedeschi – sono presenti insegne, con posizionamenti e pesi differenziati, ma con un leader assoluto: Aldi. Il discount, con le sue articolazioni soft in cui vende singoli prodotti di marca a prezzi scontati e prodotti freschi e quello puro e duro che vende prodotti a proprio marchio in via pressoché esclusiva, contende, soprattutto nei centro città, il ruolo dei supermercati e quello della prossimità occupato dal colosso dei commercianti indipendenti Edeka. Le strategie delle insegne discount non si limitano alla concorrenza verticale e alla conquista della quota dei consumi di prossimità, ma attaccano attraverso il web anche gli ipermercati e i centri commerciali, proponendo tutta la gamma dei beni di largo consumo, con il miglioramento del merchandising e con intense campagne di comunicazione (cataloghi fotografici e volantini promozionali).

I key points delle strategie comuni Il nocciolo duro delle strategie commerciali della distribuzione tedesca è costituito da una serie di temi che, anche se con approcci e pesi diversi, sono comuni a tutte le insegne discount e, aspetto sorprendente, anche a tutti i format e concept della distribuzione, sovrapponendosi a quelli che sono i punti di forza di ogni concept stesso. Naturalmente al primo punto si colloca la convenienza. Tutte le insegne presentano voluminosi pacchetti di prodotti e servizi in promozione di prezzo – inclusi i discount – proposti con volantini collocati all’ingresso dei punti di vendita in stand in cui ne è presente una gamma completa, per settore e servizi, che vanno da un minimo di tre a un massimo di cinque. Normalmente le offerte promozionali sono divise in due fasce, una comprende i prodotti in promozione per tutto il periodo di validità del volantino e l’altra offerte valide solo venerdì e sabato. La pressione promozionale e dei discount sui prezzi fa si che la Germania (a parità di pressione fiscale diretta) abbia i prezzi al consumo e il costo del sistema distributivo fra i più bassi del mondo. A seguire, come diffusione, i temi adottati dalla generalità delle insegne sono: a) Ambiente. La distribuzione supporta la raccolta differenziata rimborsando la consegna di bottiglie in plastica e lattine. In alcune punti di vendita la raccolta è effettuata a mezzo di macchine che comprimono i prodotti riducendone l’ingombro e nel contempo emettono un buono sconto da liquidare alla cassa.

Aldi, ancora prima dì aprire il suo primo supermercato di alimentari in città in via del Garda, raddoppia. Mentre si parla di possibile apertura già in autunno o comunque entro la fine dell’anno, il colosso tedesco della grande distribuzione ha già puntato gli occhi (e acquistato il terreno) nella zona nord della città, sulla statale del Brennero, nella zona della Busa dei Cavai. Da sud a nord, dunque, due grandi supermercati parleranno tedesco pronti a fare la “guerra” alla grande distribuzione locale.

Un’azione di accerchiamento che per quanto riguarda il Trentino sembra proprio partire da Rovereto. Già nei mesi scorsi avevamo annunciato l’arrivo di Aldi in via del Garda dove sta completando la ristrutturazione della sede dell’ex impresa Marsilli proprio di fronte al Millennium Center. Una scelta, per quanto riguarda la location, ovviamente non casuale dal sapore della sfida al grande colosso locale della distribuzione come la Coop. Le vetrine dei due supermercati si guarderanno nella speranza di attirare i clienti da una parte all’altra puntando sul rapporto qualità-prezzo dei prodotti alimentari. Ma a poca distanza ce un altro concorrente come IperOrvea: e se la sua apertura si è fatta sentire sul fatturato della Coop, ora anche l’ipermercato del gruppo Poli guarderà con attenzione (ed apprensione, si immagina) all’arrivo del colosso tedesco.

Aldi (acronimo di ALbrecht-DIscount) è una multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, ed è una delle principali aziende del mondo nel suo settore. Il principale concorrente è Lidi, che in città non è poi così tanto lontano dai prossimi arrivati. Non ci sarà per i consumatori roveretani che l’imbarazzo della scelta tra qualche mese con ben quattro supermercati di medio-grandi dimensioni che si faranno concorrenza. Questo succede (o succederà) nella zona sud della città, ma anche nella parte nord di Rovereto la fisionomia del commercio è destinata a cambiare. Infatti Aldi arriverà anche lì per costruire in prossimità del distributore di carburante sulla statale un supermercato della superficie di 1.500 metri quadrati. A fare i conti con il nuovo vicino di casa saranno questa volta l’Eurospar di Sant’Ilario e Supermercati Trentini di viale Trento, due realtà “storiche”. E per i consumatori, ovviamente, è che la concorrenza porti benefici sui conti della spesa.

b) Pane.Rappresenta un alimento con qualità e occasioni di consumo peculiari (per esempio per il largo impiego di farine integrali e per la lunga tradizione di produzione industriale), sfornato nel punto di vendita: è una proposta adottata, con soluzioni diverse, da tutte le insegne, particolarmente interessante quella di Aldi con il forno dispenser. c) Prodotti biologici. Quasi tutte le insegne dedicano al biologico un largo spazio, alcune ne fanno un vero e proprio punto di forza, come nel caso dei supermercati Tengelmann che da 25 anni hanno una PL del biologico – Naturkind – e il discount Netto. d) Vendita di pacchetti vacanze. È un settore trattato da tutti ma Rewe ne ha fatto una delle sue attività “core” che svolge con oltre 12 società che si occupano, a vario titolo e con varie destinazioni, di viaggi e vacanze. e) Prodotti per la casa, lo sport e il giardinaggio. I punti di vendita di prossimità e i discount competono con le medie e grandi superfici con cataloghi che attraverso l’e-commerce propongono prezzi e assortimenti alternativi e competitivi. Altro dato comune è la vendita di prodotti particolari anche nelle medie e piccole superfici, quali le sigarette, le carte telefoniche, gli itunes, o di servizi quali la stampa delle foto, di lavanderia ecc. Alla luce di queste evidenze se dovessimo coniare un termine per definire la distribuzione tedesca useremmo “fusion” per la tendenza di tutti gli attori della distribuzione a occupare tutti gli spazi commerciali possibili e di utilizzare tutti i canali di comunicazione possibili. Questo riguarda anche le tipologie del grande magazzino o department store, la cui insegna principale è Kaufhof Galeria che ha sempre un grande reparto alimentare e perfino il Drugstore (come ad esempio Rossmann) che integra la propria offerta con un 20% dei prodotti alimentari.

Quest’estate Amazon ha comprato il gioiello dei supermercati biologi Whole Food, in settimana il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba ha puntato 3 miliardi di dollari diventando socio di Auchan in Cina. Un modello internet migra sui negozi fisici, anche perché con pochissime eccezioni, i supermercati fanno fatica a sostenere i costi di una logistica efficiente sull’online. Se a questo si aggiunge il successo travolgente dei discount, unica formula della grande distribuzione che è in costante crescita in tutto il mondo e a prescindere dall’andamento economico dei singoli Paesi, ecco che il supermercato come l’abbiamo sempre conosciuto è un dinosauro che nei prossimi anni è destinato ad evolversi. «Questa è un’industria fortemente minacciata da due realtà come l’e-commerce e il discount che continuano a guadagnare quote di mercato – spiega Luigi Consiglio di Gea – è vero che la grande distribuzione, con qualche rara eccezione, è 50 anni che non innova la sua formula e che gli scaffali dei supermercati sono sempre uguali.

Nessuna industria dopo 50 anni senza investimenti e innovazione è sopravvissuta». Certo i supermercati hanno iniziato a offrire nuovi servizi, come la lavanderia o la stampa delle foto, ma questo non basta a compensare l’erosione di margini e ricavi. Anche perché I’online, che tanto fa male alla Gdo (grande distribuzione organizzata), non pare scalfire i discount che lavorando soprattutto sulle marche proprie, sono meno attaccabili dagli sconti sui brand fatti dai rivenditori del web. «Udiscount ha lavorato molto su un’offerta fatta al 70% di marca privata di qualità, contro un 20% della Gdo tradizionale – spiega Marco Grieco di EY- le realtà online, ancora non hanno, la forza di strutturarsi per la private label». Lidi da anni è il più grande investitore pubblicitario in Italia, e così facendo ha affermato il proprio marchio, anche sui nuovi media digitali. «Per intercettare nuovi clienti giovani – prosegue Grieco -i discount hanno puntato molto sul digitale». Fatto sta che gli esperti quest’anno si aspettano che la formula discount registri in media una crescita del fatturato del 7,5% contro il 2% atteso per la Gdo tradizionale, numeri che si raffrontano con il +4% del 2016 e con il +1,6% dei supermercati tradizionali. Quanto all’online, la convenienza della logistica, rende i venditori del web molto più aggressivi sui prezzi e quindi seducenti per i consumatori. «La logistica messa in piedi dai grandi player dell’e-commerce o gli aggregatoli – prosegue Consiglio – permette di avere dei costi bassi e un servizio porta a porta eccellente, che per la Gdo tradizionale è costosissimo da replicare».

La teoria della «long tail» (coda lunga, ndr) rende vincente il modello web. Amazon può avere in assortimento tutte le gamme di tutti i produttori, il supermercato no, quindi il web oltre al prezzo offre anche una scelta maggiore. «Si riduce tutto a uno sporco lavoro di magazzino – precisa l’esperto di Gea – dove la scala fa una differenza enorme e avere la scala di Amazon è impossibile. Questo ha già costretto intere industrie retail, come i giochi, i libri e così via, a rivedere le proprie strategie». Nei paesi anglosassoni, dove la Gdo tradizionale è già in ginocchio da anni, sta anche prendendo piede la possibilità che il produttore di beni di largo consumo, come ad esempio Procter&Gamble, possa vendere online direttamente al consumatore, saltando il supermercato per consegnare lo shampoo, le lamette e i pannolini direttamente a casa dei clienti. Tutte formule che vanno comprimendo i margini del supermercato, imponendogli di investire nella logistica dell’e-commerce. «Mi aspetto che per continuare a tagliare i costi – spiega Grieco – ci sia un progressivo e graduale consolidamento delle insegne». Intanto Aldi è sbarcata in Veneto con una maxi sede – e tutti si aspettano che prima o poi rilevi anche delle insegne – mentre Conad si è comprata Bilia.

C’è di buono che se la Gdo italiana soffre per la concorrenza di online e discount stranieri, l’industria agroalimentare tricolore continua a proliferare. «Con 4,24 miliardi di esportazioni gli Usa sono il terzo mercato di sbocco dell’agroalimentare dopo Francia (4,66 miliardi) e Germania (7,45 miliardi) – osserva Consiglio – vendiamo i prodotti tipici della dieta mediterranea come olio, aceto, vino, pasta, formaggi, acque minerali. E ora molte industrie italiane d’eccellenza, per meglio servire i 320 milioni di americani, sono andate a produrre in loco». Chissà se dopo aver esportato i nostri prodotti, qualcuno esporterà anche il nostro modo di vederli nel supermercato, piuttosto che comprarsi qualcuna delle insegne italiane che fatica a stare al passo coi tempi.