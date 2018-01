Sushi shock, mangia salmone crudo poi la macaba scoperta Horror

Il sushi è sicuramente una passione comune di molti soprattutto giovani al giorno d’oggi. Il sushi e il salmone crudo al giorno d’oggi sono considerati degli alimenti di moda e per questo motivo ricercati per lo più dai giovani, ma non tutti effettivamente sono al corrente di quelli che possono essere i pericoli ai quali si va incontro mangiando del salmone e del pesce crudo. Lo sa bene il protagonista della storia che stiamo per raccontarvi ovvero un uomo originario di Fresno in California, il quale dopo avere avuto alcuni problemi di salute piuttosto seri è stato visitato dal dottor Kenny Banh. Lo stesso ha riferito che il paziente era entrato nel suo ambulatorio lamentando una diarrea sanguinolenta e chiedendo di essere sottoposto ad un test per i vermi. Si è trattato, dunque, di una autodiagnosi che ha piuttosto insospettito il medico fino a quando Però l’uomo non ha aperto un sacchetto che aveva con sé, tirando fuori un rotolo di carta igienica e attorno c’era volta quello che sembrava essere un gigantesco Teni.

Per chi non lo sapesse il tenia È un verme solitario che nello specifico in questo caso misurava circa un metro e 6 cm. Soltanto dopo che il paziente ha uscito fuori questo rotolo con il verme, il medico avrebbe cominciato a forma di domande, per cercare di capire da dove questo verme venisse fuori. Il medico ha comunque iniziato ad investigare per cercare di capire come il parassita intestinale fosse riuscito a svilupparsi all’interno dell’uomo, sottoponendolo ad una sorta di interrogatorio riguardante anche le sue abitudini alimentari ed eventuali problemi di salute accusati anche nel corso degli anni.

La risposta del paziente è stata semplicemente una, ovvero che ogni giorno mangia del salmone crudo e di conseguenza il medico ha fatto le sue valutazioni. L’uomo aveva contratto una infezione da Tenia del pesce che si verifica in genere dopo l’assunzione di larve di diphyllobothrium che si trovano nei pesci di acqua dolce proprio come il salmone, ma anche il pesce Marinato o affumicato che è in grado di trasmettere proprio questo verme.

I casi pare siano aumentati anche nelle aree più povere proprio a causa di servizi igienici non del tutto adeguati, ma si è anche verificato un incremento nei paesi più sviluppati per l’elevato consumo di sushi e sashimi. Non è di certo una novità il fatto che consumare pesce crudo possa essere pericoloso perché questo potrebbe essere contaminato. Generalmente quando si verifica una infezione da Tenia, non si avverte mai nessun sintomo particolare ne troppo doloroso se non dolori addominali e nausea, ma una volta scovata e poi diagnosticata l’infezione, bisogna intervenire immediatamente con i farmaci per uccidere il verme che si sta sviluppando all’interno del proprio corpo.