Svelato il cast della prima edizione di “Temptation Island Vip”

Dopo gli ascolti record della quinta edizione di Temptation Island – la finale del 1° agosto, nonostante le vacanze, ha tenuto incollate alla Tv 4 milioni di persone – c’era grande attesa per il cast della prima stagione della versione Vip del reality di Canale 5, che andrà in onda a metà settembre condotto da Simona Ventura. Tra le sei coppie di Temptation Island Vip ci sarà, dunque, Stefano Bettarini, che con la Ventura è stato sposato dal 1998 al 2008 e dalla quale ha avuto Nicolò e Giacomo. È la prima volta che i due ex, tra i quali c’è una particolare intesa dopo il recente pestaggio di cui è stato vittima il primogenito in una discoteca milanese, partecipano a un reality insieme.

Bettarini sarà in coppia con Nicoletta Larini (da cui lo separano 22 anni), figlia dell ex pilota di Formula 1 Nicola Larini, fashion blogger, con cui sta dall’estate scorsa. L’altra coppia “stellare” è quella formata da Valeria Marini e Patrick Baldassarri: la loro relazione pareva finita nel 2017, invece si è riaccesa di recente e Valeria e Patrick hanno accettato di mettere alla prova la tenuta del loro amore. Nel cast sono stati reclutati anche Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter, e la fidanzata Alessandra Sgolastra, entrambi 21 anni, e l’attore Alex Belli e Mila Suarez, ex tentatrice di Temptation Island, per cui Belli un anno fa lasciò in modo burrascoso la moglie Katarina Raniakova. Del resto, il programma è prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e non potevano mancare due coppie nate a Uomini e donne: Sossio Aruta, l’affascinante cavaliere del Trono degli Over, e Ursula Bennardo con cui è scoccata la scintilla in trasmissione solo qualche mese fa e, tra i più giovani tronisti, i fidanzatini Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.

Il format del reality è simile a quello dei “non vip”: i concorrenti saranno separati per quattro settimane dai loro partner e vivranno in due villaggi diversi dove subiranno le avances di tentatori e tentatrici. Ognuno potrà però controllare il comportamento della dolce metà durante il “momento del falò”, quando Simona Ventura mostrerà ai concorrenti i video più compromettenti dei rispettivi fidanzati. Alla fine della trasmissione, la conduttrice farà la fatidica domanda, ormai stranota agli amanti del reality: «Vuoi uscire di qui con la persona con cui sei arrivato?». Nella versione classica, sono molte le coppie che si sono lasciate o che hanno faticato non poco a ritrovare un equilibrio. Qui ci sarà la suspense di vedere come funzionano le dinamiche intime di personaggi già noti e molto seguiti dai fan. Con un momento sicuramente molto atteso: quando Simona Ventura mostrerà alla fidanzata di Stefano Bettarini la profondità o meno della loro relazione.