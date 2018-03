Symphony of the Seas, la nave da crociera come una città, la più grande del mondo

Ieri è stata finalmente consegnata la #nave da #crociera Symphony of the Seas prodotta dal cantiere Stx France di Saint Nazaire. Stiamo parlando non di una nave comune, ma di una vera e propria città galleggiante, sia per la sua grandezza che per la tecnologia e il lusso interno. Le misure superano di lunga gli attuali caratteristiche delle navi tuttora sul mercato. La nave da crociera Symphony ha una larghezza di 66 m, e una lunghezza di ben 363 m. Con un peso complessivo ammonta a ben 230.000 t.

Ha una capienza di 2759 cabine. Infine, ci sono 18 punti tra questi 16 una completa disposizione dei passeggeri, mentre gli altri due sono a disposizione per l’equipaggio.È dotata di ben 24 ascensori.

Quanto bisogna sborsare per un viaggio

Il 27 marzo è già stata programmata una piccola crociera per l’inaugurazione della nave. Il 31 marzo subito un’altra di cinque giorni con direzione Barcellona, Civitavecchia Napoli. Una vera e propria crociera ci sarà l’8 aprile con direzione Mediterraneo. I passeggeri potranno imbarcarsi sbarcare al porto di Civitavecchia. Subito dopo l’estate, nei mesi invernali, la mastodontica nave approderà a Miami e garage.

In questa primavera, un biglietto per sette giorni di crociera di 1500 € oppure si può prenotare una mini crociera a poco più di 600.

Come abbiamo detto in precedenza la nave per propria piccola cittadina, suddivisa in sette località. Ogni località è differente dall’altra e si distingue con vari temi: il parco a cielo aperto sul mare, un grande anfiteatro e addirittura una teleferica innalzata diagonale.

Ovviamente durante il corso delle serate sono previste moltissime esibizioni con giochi acquatici grande palcoscenico per gli acrobati. Una vera e propria nave adatta sia singole che a famiglie intere.

La Poll and sports zone prevede, une grande scivolo di ben 45 m innalzato livello del mare è più grande finora costruito una nave da crociera, ci sono due simulatori di serve, un campo da minigolf, e addirittura una piccola piscina con spiaggia annessa accanto un bellissimo ristorante dove si possono degustare tacos, burritos ed ottime specialità messicane.

Parlando di ristorazione, la nave ospita 20 linee di cucina e molti ristoranti gratuiti per gli ospiti.

Per chi volesse tra le offerte, si può acquistare l’ultimate family suite , questo tipo di offerte pensata esclusivamente al divertimento, infatti, c’è uno scivolo e dalla camera da letto di bambini porta fino al salotto, fino ad arrivare a una parete costruita completamente da mattoncini lego. Possiamo trovare una piccola sala con di ultima generazione ultra HD 4k, un macchinario per cucinare pop-corn in un’immensa biblioteca di videogiochi.