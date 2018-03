Tatuaggi hi-tech in medicina: a cosa servono e come funzionano

Tatuaggi hi-tech che si trasferiscono sulla pelle e vi aderiscono perfettamente, sottilissimi e flessibili: sono stati realizzati in Italia e aprono la strada a elettrodi e sensori di nuova generazione che potranno essere utilizzati, ad esempio, per elettrocardiogrammi e altre tecniche di diagnosi. Descritti sulla rivista Advanced Science, sono il risultato della collaborazione fra Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) di Genova, Università Statale di Milano e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Sarà proprio grazie a queste caratteristiche che gli elettrodi potranno essere realizzati nella forma che più si adatta all’area dove Questi dovranno essere applicati compreso il volto e pare siano in grado di trasmettere il segnale elettrico per un periodo che va fino a 3 giorni contro le 8 ore degli attuali elettrodi, senza dover inumidire la pelle con un gel. Questa notizia pare abbia in un certo senso sconvolto in modo positivo ovviamente l’opinione pubblica ed è stata Dunque piuttosto apprezzata. Sostanzialmente vi sarà Dunque una netta differenza con gli elettrodi che sono tradizionalmente utilizzati i quali prevedevano l’utilizzo di un gel per riuscire ad effettuare controlli medici. Per ricapitolare dunque si tratterà di sensori asciutti che potranno per trasmettere in modo corretto il segnale elettrico per circa 3 giorni a differenza dei normali elettroni che necessitano di un gel per poterle interfacciarsi con la pelle e mantenere la loro efficacia al massimo per 8 ore prima di asciugarsi.

Poi al termine del loro utilizzo i sensori verranno lavati con l’acqua e il sapone proprio come dei normali tatuaggi temporanei. Si parla del primo caso di elettrodi perforabili funzionanti e questa tecnologia sviluppata permetterà dunque a peli e capelli di poterli crescere perfettamente sulla superficie dell’elettrodo un aspetto piuttosto importante. “Stiamo attualmente lavorando con loro per far divenire i nostri tattoo dei veri e propri prodotti, disponibili sul mercato”, ha detto Francesco Greco, che ha partecipato alla ricerca con l’Iit di Pontedera e che adesso lavora nell’università austriaca di Graz.

“Il nostro obiettivo per il futuro è continuare a fare ricerca per realizzare elettrodi tatuabili wireless con transistor integrati, per avere ricezione e amplificazione del segnale nello stesso dispositivo”, ha dichiarato Laura Ferrari, del Sant’Anna di Pisa e prima autrice del paper. “Con i nuovi elettrodi potremo registrare segnali elettrofisiologici sulla pelle dei pazienti e degli atleti per lunghi periodi e senza intralciare o impedire le normali attività. Crediamo sia un bel vantaggio”, ha commentato invece Paolo Cavallari.

MEDICINA E NUOVE TECNOLOGIE: prime riflessioni sull’impatto

In questi ultimi anni nel settore della Sanità si avverte la tendenza ad un crescente utilizzo dell’ICT (Information and Communication Technology) a supporto delle attività, in particolare a supporto della ricerca medica, delle pratiche cliniche, dell’assistenza ai cittadiniutenti. Secondo le previsioni, tra cinque anni 500 milioni di persone in tutto il mondo faranno uso di app per mobile health. Queste da un lato consentiranno ai medici e agli operatori sanitari di usufruire di programmi di aggiornamento e di monitorare da remoto i propri pazienti e, dall’altro, offriranno ai consumatori una migliore assistenza sanitaria, migliorando la propria qualità di vita in termini di salute, per la prevenzione o la cura. Bisogna inoltre concentrare l’analisi su un ulteriore aspetto, ovvero la nostra società è chiamata a rispondere nel prossimo futuro alle conseguenze, dirette o indirette del fenomeno dell’invecchiamento massivo della popolazione, al quale si potrà rispondere solo colmando le distanze fisiche e/o virtuali, un’ ulteriore sfida che richiede una nuova mentalità e nuovi strumenti, tecnologici e culturali con i quali affrontare anche la prevenzione di patologie specifiche che comportano perdita di autonomia, la riduzione della disabilità e dello svantaggio sociale che da tali patologie derivano.

Anche in risposta al fenomeno dell’invecchiamento progressivo della popolazione, il progresso scientifico e le innovazioni tecnologiche applicate al campo della Salute, non possono ridursi a meri strumenti volti a garantire l’efficiente governance delle strutture, ma devono necessariamente consentire un’ assistenza sempre più integrata e sincronizzata, l’ottimizzazione e perfezionamento dei servizi offerti ai pazienti, e più specificamente Il contributo della tecnologia alla medicina ha portato, in tutti questi anni, ad un grosso sviluppo in campo medico, come, ed esempio, la produzione di dispositivi poco invasivi per il rilascio mirato dei farmaci o per il controllo di protesi sempre più complesse, come nel caso del cuore artificiale e delle protesi d’arto di ultima generazione. Nel nostro Paese l’ICT che si configura come il motore per assicurare un’organizzazione più efficiente è stata introdotta nelle differenti organizzazioni sanitarie e nelle diverse regioni in modo disomogeneo.

I principali ambiti applicativi hanno comunque interessato, la cartella clinica elettronica, il fascicolo sanitario unico, le ricette ed i certificati telematici, l’assistenza domiciliare, la medicina sul territorio, la dematerializzazione dei documenti, il cloud computing che consente di ridurre i costi e migliorare accessibilità e flessibilità dei servizi sanitari, le soluzioni per la gestione informatizzata dei farmaci, i sistemi di comunicazione digitale integrata per condividere informazioni e offrire al cittadino assistenza a distanza, anche multidisciplinare, le soluzioni di patient relationship management che consentono un migliore rapporto con il paziente, la business intelligence a supporto della clinical governance per un’efficace gestione, analisi delle informazioni e governance delle prestazioni sanitarie, il mobile health che facilita l’accesso alle cure e la raccolta di dati clinici, l’ unified communication, la conservazione delle banche dati sanitarie, ed infine le interfacce intuitive che semplificano l’interazione e il servizio al cittadino, dimostrando che la digitalizzazione è la chiave di volta per la sostenibilità economica del sistema sanitario ma il quadro delle finanze statali non agevola però l’innovazione, e il ricorso ai tagli alla Sanità per far tornare i conti pubblici sta determinando effetti negativi sull’intero settore.

A causa dei tagli, in soli tre anni il nostro sistema sanitario1 è scivolato dal 15esimo al 21esimo posto per qualità, tra i 34 censiti dall’Euro Health Consumer Index 20122 In generale, nel 2012 il totale della spesa italiana, è stato di 1,23 miliardi di euro, in diminuzione del 5% rispetto all’anno precedente e pari a 21 euro per abitante: oltre la metà del valore di Francia e Gran Bretagna, ma il dato più allarmante che deve far riflettere è quello relativo alla spesa per ICT, poiché dalle analisi emerge che la spesa in tecnologie informatiche è pari all’1,1% della spesa sanitaria pubblica, ed invece, alcuni studi attuali hanno dimostrato impiegando appieno le soluzioni ICT negli ambiti chiave della sanità italiana, le strutture potrebbero risparmiare circa 6,8 miliardi di euro l’anno, vale a dire 115 euro pro-capite nel quale si legge infatti che l’Italia, non solo è sempre più staccata da Francia, Regno Unito e Olanda (in testa alla graduatoria), ma si ritrova ormai dietro anche ai Paesi dell’est Europa come Repubblica Ceca, Slovenia e Croazia.

Questi indici denotano un progressivo deterioramento del sistema destinato a mostrare i propri effetti nei prossimi anni, con gravi ripercussioni in termini di salute, ma anche di costi e quindi di sostenibilità del Sistema. 3 Un paradosso se si considera che puntare sull’innovazione e investire nell’area della Sanità attraverso il contributo delle tecnologie informatiche significa non solo e non semplicemente contenere la spesa e ridurre i costi di gestione, ma anche e soprattutto sostenere, incrementare ed ottimizzare i progressi compiuti negli ultimi decenni nel campo della medicina imputabili e riferibili alle innovazioni tecnologiche, al miglioramento dei macchinari ed alle nuove invenzioni che paesi come la Cina o l’America iniziano a progettare, produrre e sviluppare grazie alla creazione costante ed all’innovazione progressiva delle tecnologie che ne permettono una visione più ampia e precisa, allungando contestualmente la speranza di vita. .

Nel settore della sanità, l’investimento in innovazione rimane inderogabile, ma si accompagna a un sempre più attento controllo della spesa, una correlazione difficile da rispettare poichè ridurre i costi conservando la qualità del servizio diventa oggi una vera sfida, anche considerando che le aziende che operano nella sanità devono necessariamente conciliare il controllo dei costi con la qualità dei servizi erogati, obiettivo realizzabile solo mediante l’implementazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia che non solo ottimizzano tutti i processi mediante applicazioni integrate, ma consentono anche la creazione di un sistema avanzato di controllo di gestione che consente un rendiconto giornaliero delle attività svolte che anche in ragione della loro notevolissima mole devono essere facilmente reperibili ed immediatamente rintracciabili e ciò richiede ovviamente una maggiore agilità nello storage, nell’elaborazione e nella gestione e condivisione di queste informazioni, offrendo contestualmente la garanzia della sicurezza e della protezione di dati personali e/o sensibili attraverso l’utilizzo di un’infrastruttura centralizzata e condivisa, affiancata da soluzioni di back-up tapeless per ottenere una maggiore facilità di gestione e sicurezza dei dati, in grado di assicurare notevoli benefici in termini di scalabilità, flessibilità, semplicità di gestione e aggiornamento. Ai fini della nostra indagine, è opportuno assumere quale orizzonte, una prospettiva ad ampio raggio, è quindi opportuno analizzare anche le altre nuove applicazioni tecnologiche riferendosi ad esempio ad apparecchiature tecnologicamente all’avanguardia, come l’impianto Lumax VR-T e Lumax DR-T ICDs che non contiene solo un defibrillatore cardiaco impiantabile , ma comprende anche un sistema di monitoraggio continuo delle funzioni cardiache, o la chirurgia cerebrale con una stimolazione profonda del cervello (DBS, Deep Brain Stimulation) per controllare i sintomi di malattie degenerative, o , al livello delle nano-tecnologie, il micro robot in grado di “nuotare” nelle vene per ispezionare il corpo dei pazienti o per portare le sostanze curative in un punto esatto dell’organismo.

Gli ingegneri che hanno progettato il sistema di propulsione del nano robot si sono inspirati al flagello dell’escherichia coli, un batterio molto comune usato dalle aziende farmaceutiche per la produzione di farmaci come l’insulina. Anche nel campo della diagnostica clinica l’impiego massiccio della tecnologia che ha condotto all’elaborazione ed alla creazione dei sistemi robot per l’esecuzione di biopsie, o sistemi diagnostici basati su tecniche streotassiche, è stato il fattore determinante che ha permesso un vero e proprio salto di qualità, inimmaginabile fino a poco tempo fa. La possibilità offerta dagli strumenti dell’informatica di gestire in frazioni di secondo milioni di informazioni e la possibilità di interconnettere e trasmettere dati, sono stati i due elementi caratterizzanti dello sviluppo tecnologico. In più, oggi, assistiamo ad un’evoluzione nell’ambito chirurgico, grazie alla chirurgia robotizzata, la microchirurgia, la neurochirurgia stereotassica, e soprattutto la chirurgia mininvasiva, ovvero l’esecuzione dell’intervento chirurgico utilizzando particolari strumenti, con l’ausilio del mezzo televisivo (video assistito), introdotti nell’organismo attraverso piccolissime incisioni per lo più multiple da cui: chirurgia mininvasiva o chirurgia endoscopica mininvasiva, ma i benefici sono imputabili anche all’impiego dei nuovi materiali utilizzati, come Il biomateriale, progettato per un uso prolungato a contatto diretto con i mezzi biologici e che deve quindi minimizzare le possibili reazioni avverse da parte dell’organismo vivente.