Tatuatore sbaglia a scrivere il nome del figlio e la madre cambia i documenti all’anagrafe

E’ davvero incredibile quanto accaduto ad una mamma felice che aveva deciso di farsi tatuare il nome dei suoi figli sul braccio, ma per una ragione non precisa il tatuatore ha sbagliato il nome di uno dei due. Davanti allo stupore e rabbia iniziale, la mamma però non si è persa d’animo ed ha trovato una soluzione più semplice ovvero è andata all’anagrafe a cambiare il nome del figlio. Ebbene sì, è proprio questo quanto accaduto ad una giovane mamma, la quale ha deciso di risolvere la faccenda in modo piuttosto semplice e sbrigativo, ovvero andando a cambiare all’anagrafe di nome del figlio. Stando a quanto riferito, il tatuatore pare si sia sbagliato e piuttosto che scrivere Kevin ha scritto Kelvin e così La donna ha deciso di apportare una modifica nei documenti.

La donna aveva chiesto semplicemente al tatuatore che sull’avambraccio le venissero scritti il nome del figlio Kevin e della figlia Nova. Il tatuatore si è sbagliato però ed ha aggiunto al nome del figlio una L in più e questo errore inizialmente non è stato notato. “All’inizio l’ortografia non mi sembrava sbagliata“, ha raccontato all’Indipendent.

“Per me, il testo è capovolto quindi non ho notato immediatamente l’errore. Ma mentre eravamo seduti in macchina, mio cugino ha fatto una foto del tatuaggio e me l’ha fatta vedere. Stavo per svenire. Sulla mia pelle c’era scritto Kelvin invece di Kevin, non pensavo fosse vero. Mio cugino rideva, dopo il primo momento di sbigottimento ci siamo chiesti: ma è uno scherzo?”, ha aggiunto ancora la donna. Ovviamente prima di rivolgersi all’anagrafe, la donna pare che notato lo sbaglio si sia recata dal tatuatore per chiedere di poter risolvere questo problema, Ma l’uomo ha risposto che l’unica cosa che si poteva fare era intervenire con il laser ma sarebbe stato necessario Innanzitutto un anno di tempo e poi sarebbe stato molto doloroso.

Soltanto dopo aver sentito queste parole dal tatuatore, la donna ha pensato di optare per una soluzione più semplice e quindi dopo aver pensato un po’ insieme al marito, ha deciso di cambiare il nome del bambino e chiamarlo propria Kelvin. “Ora ci piace e non voglio tornare indietro“, ha aggiunto ancora la donna. La signora è in attesa della sua terza figlia ed ha annunciato che farà aggiungere anche il suo nome ma ha precisato che scriverà il nome della figlia su un pezzo di carta e la farà controllare al tatuatore migliaia di volte.