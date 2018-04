Telepass diventa Europeo: tutti costi e Paesi aderenti, anche per le moto

Importante novità per chi viaggia in auto oltre confine. Arriva il Telepass europeo, per i pedaggi autostradali di Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Ma non solo. Il dispositivo potrà essere utilizzato anche per pagare “in automatico” 400 parcheggi delle maggiori città europee prime tra tutte Parigi, Madrid e Barcellona. Oltre, come già avveniva prima, a Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli.

Il nuovo dispositivo per le automobili fa perno sull’esperienza maturata dal gruppo Atlantia su quello per i mezzi pesanti che è già attivo da oltre un anno in Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Polonia, Austria e Belgio. Non solo, con il nuovo Telepass Europeo, oltre al pedaggio, è possibile pagare i parcheggi in molte città: ai grandi centri urbani della Penisola (come Milano, Roma, Torino, Firenze e Napoli) si aggiungono 400 parcheggi in altre città europee tra cui Parigi, Madrid e Barcellona. Chi pensava bastasse essere in possesso del Telepass family (italiano) per vedersi addebitato l’importo del pedaggio oltre frontiera si sbaglia. Il costo di attivazione è di 6 euro e un canone aggiuntivo di 2,40 euro, solo nei mesi in cui viene varcata la frontiera.

Viaggiare, esplorare, vive del proprio mondo, liberi di muoversi e spostarsi senza limiti, grazie a telepass, che con il suo arrivo ha rivoluzionato il concetto di mobilità, un servizio unico che permette anche ai mezzi pesanti di muoversi liberamente in sette paesi europei, offre agli automobilisti la possibilità di poter pagare automaticamente e con un unico dispositivo parcheggi: area C, pedaggi autostradali e traghetti. Innovazione per telepass e viaggiare senza attese, muoversi senza barriere, un futuro dove le uniche fermate saranno quelle che decidiamo di fare, sarà possibile pagare la benzina con il dispositivo, usare mezzi pubblici, taxi e pagare le strisce blu o usufruire del Car sharing tutto tramite un’unica applicazione.

Alla realtà aziendale in continua espansione, corrisponde il servizio unico che semplificherebbe più efficace la gestione della tua flotta, ti presentiamo telepass fleet, la soluzione only one pensata per semplificare la vita di chi viaggia di chi gestisce la mobilità. Con telepass fleet i tuoi driver potranno pagare modalità dinamica pedaggi autostradali, parcheggi aeroportuali e cittadini, strisce blu in diverse città italiane, accesso all’area C. di Milano e il traghettamento nello stretto di Messina, ma non solo perché i servizi di pagamento si aggiungono un portale è un’applicazione grazie ai quali potrai: monitorare gli utilizzi del telepass, mediante la creazione di report personalizzati e la gestione per centri di costo, semplificare la lavorazione delle note spese, eliminando la gestione delle ricevute cartacee, ottimizzare i costi grazie al recupero dell’Iva sugli utilizzi per finalità aziendali alla direzione di pagamento e agli sconti dei partner telepass.

Telepass ha da poco fornito un ultimo servizio europeo grati al quale si può usufruire del servizio e del dispositivo italiano anche all’estero.

Viaggiare per le strade in Europa con telepass adesso è possibile grazie un ultimo servizio che si sta sperimentando in questi giorni con un gruppo ristretto di utenti i quali hanno ricevuto la comunicazione via e-mail.

Con questo servizio è possibile pagare il pedaggio in Francia, Spagna e Portogallo esattamente come nel nostro paese, in un modo del tutto automatico. Infatti, che si dovrà mettere in viaggio verso queste destinazioni potrà pagare il pedaggio in maniera del tutto automatizzata senza tirare fuori alcuna moneta.

Con il Servizio Europeo si potranno pagare anche i parcheggi nelle strutture convenzionate di Francia e Spagna oltre che, ovviamente, in quelle Italiane.

Il servizio, attivabile presso qualunque Punto Blu, avrà un costo di attivazione di 6€ e, solo nei mesi in cui verrà utilizzato sulla rete estera, un costo di 2,40€ (iva inclusa) in più.

ASSISTENZA STRADALE E SANITARIA

Con Telepass Premium hai diritto al servizio gratuito di soccorso meccanico di ACI Global per veicoli fino a 35 quintali (esclusi autocaravan e autobus) in caso di guasto o incidente sulla rete autostradale italiana a pedaggio. In questo caso puoi richiedere anche i servizi di trasporto dei passeggeri in albergo o in officina e di rimborso delle spese d’albergo. In più, se durante il viaggio hai bisogno di consigli medici e veterinari, ti basta chiamare il Numero Verde gratuito del Centro Servizi Premium.

SOCCORSO MECCANICO IN AUTOSTRADA A PEDAGGIO IN CASO DI INCIDENTE E GUASTO

In caso di incidente o guasto sulla rete autostradale italiana a pedaggio, con il veicolo in condizioni di sicurezza, potrai richiedere l’invio di un mezzo di soccorso che provvederà a risolvere, se possibile, la causa dell’immobilizzo del veicolo sul luogo mediante piccole riparazioni (ad es. ricarica della batteria o rifornimento carburante). Non ti verrà addebitato nessun costo, tranne quello eventuale dei ricambi, che pagherai direttamente al fornitore intervenuto. Qualora, invece, non fosse possibile effettuare la riparazione sul posto, il tuo veicolo sarà trasportato gratuitamente fino alla Rete di Assistenza (officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con ACI Global) più vicina al luogo dell’immobilizzo, per una percorrenza massima di 30 km (comprensivi di andata e ritorno) del mezzo di soccorso, calcolati dal primo casello in uscita dal luogo di fermo. In questo caso sono a tuo carico le spese di manodopera, degli eventuali materiali impiegati per la riparazione e dell’eventuale percorrenza oltre i 30 km (che pagherai direttamente al fornitore intervenuto).

TRASPORTO PASSEGGERI A SEGUITO DI SOCCORSO MECCANICO

Qualora, a seguito di incidente o guasto sulla rete autostradale italiana a pedaggio, il veicolo non possa essere riparato sul luogo dell’immobilizzo e richieda pertanto il traino, potrai raggiungere il centro da cui proviene il carro attrezzi oppure l’officina della Rete di Assistenza autorizzata dove viene trasportato il veicolo utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato il veicolo stesso. Il Centro Servizi potrà metterti inoltre a disposizione un taxi per raggiungere un albergo (per attendere la riparazione) o, in alternativa, la stazione ferroviaria, di autobus o aeroportuale più vicina. Il massimale per ogni corsa in taxi, che dovrà necessariamente essere autorizzata dal Centro Servizi, è di 50 Euro.

RIMBORSO SPESE D’ALBERGO

Qualora, a seguito di incidente o guasto sulla rete autostradale italiana a pedaggio, il veicolo soccorso non possa essere riparato entro lo stesso giorno dell’evento, il Centro Servizi provvederà alla sistemazione (tua e di tutti i passeggeri a bordo del veicolo immobilizzato), in un albergo del luogo di categoria 3 stelle (o equivalente). ACI Global si fa carico delle spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo di 2 notti. Il massimale a persona per le spese di albergo, che dovranno necessariamente essere autorizzate dal Centro Servizi, è di 150 Euro a notte e il massimale complessivo è di 500 Euro per evento.

CONSIGLI MEDICI

Se ti trovi in viaggio sulla rete autostradale italiana a pedaggio e, a seguito di malattia o infortunio, hai bisogno di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, il Centro Servizi, presso il quale è sempre presente un medico, ti fornirà il parere medico richiesto, sulla base delle informazioni da te ricevute. Ricorda comunque che, in questo caso, sei invitato a sottoporti a una visita medica personale dettagliata, non appena ne avrai la possibilità. In situazioni di urgenza o emergenza, sei tenuto a chiamare il Servizio di Emergenza Nazionale al numero 118.

CONSIGLI VETERINARI

Se ti trovi in viaggio sulla rete autostradale italiana a pedaggio e trasporti a bordo del veicolo un animale e hai bisogno di parlare per telefono con un veterinario per avere un consiglio sulla patologia in corso, il Centro Servizi fornirà i consigli richiesti. Ricorda comunque che in questi casi sei invitato a sottoporre il tuo animale a una visita veterinaria accurata, non appena ne avrai la possibilità. Per usufruire dei Servizi di assistenza chiama il Centro Servizi Premium 800-108 108 (o in alternativa il numero +39 02-66 165 108) e comunica: • le tue generalità ed un recapito telefonico • la marca,il modello e la targa del veicolo in uso collegato all’apparato Telepass su cui è attiva l’Opzione Premium (la targa deve corrispondere ad una delle tre associate al relativo apparato Telepass) • il tuo codice Telepass Premium • il Servizio richiesto Per la fruizione del Servizio richiesto la Centrale Operativa ti rilascerà un Codice di Autorizzazione “Numero Dossier”. Il Centro Servizi potrà richiederti ulteriori informazioni e, una volta accertato che il tuo codice Telepass Premium sia attivo, erogherà il Servizio richiesto.

ELENCO VIAGGI GRATUITO

Con Telepass Premium, anche per i Clienti Family è disponibile gratuitamente, allegato alla fattura, l’elenco dei viaggi effettuati con l’apparato Telepass. PORTALE PER IL VIAGGIO Su www.telepass.it nell’area Telepass Club trovi i Servizi dedicati ai Clienti Telepass Premium: • viabilità in tempo reale su tutta la rete autostradale a pedaggio; • webcam lungo la rete Autostrade per l’Italia, per essere informati in tempo reale sul traffico in autostrada; • tempi di percorrenza aggiornati secondo il traffico sulle tratte gestite dal gruppo Autostrade. Ti rammentiamo che l’iscrizione al Telepass Club ti consente anche di usufruire dei Servizi di gestione self service del tuo contratto: • ricezione della fattura on line; • consultazione dei viaggi non ancora fatturati; • modifica dei dati anagrafici; • cambio delle targhe associate al Telepass.

Tamoil riserva ai Clienti Telepass Premium, presso i propri distributori presenti in autostrada e nella viabilità ordinaria che aderiscono all’iniziativa ed espongono il marchio “mycard Tamoil”, un premio in servizi autostradali di 2 €cent per litro di carburante acquistato in modalità servito e self service. L’importo del premio ti sarà riconosciuto direttamente sulla prima fattura Telepass in detrazione dall’importo totale. Il premio che Tamoil riconosce ai clienti Telepass Premium è aggiuntivo rispetto a tutte le promozioni in essere. I PREMI Il premio, riferito ai litri di carburante acquistati, è riconosciuto in detrazione dal Canone Telepass (Telepass Family, Telepass con Viacard, Opzione Premium) ed ai pedaggi autostradali e ogni altra voce di spesa relativa a importi soggetti ad IVA al 20%. Nel caso in cui il valore del premio che hai accumulato superi l’importo della fattura Telepass, la quota in eccedenza ti sarà riconosciuta nella fattura successiva e cumulata agli ulteriori premi eventualmente maturati nel contempo.

Come usufruire del servizio

Recati in uno dei punti vendita Tamoil che aderiscono all’iniziativa ed espongono il marchio “mycard Tamoil”. Effettua un rifornimento carburante (escluso metano) in modalità “servito” e “self service” e consegna al gestore la tua tessera Telepass Premium. Il premio è riservato alle moto e agli autoveicoli fino ai 35 quintali. Paga al gestore l’intero importo corrispondente al rifornimento carburante che hai effettuato. Successivamente il gestore, tramite un apposito POS, registra i dati della transazione effettuata e ti rilascia una ricevuta. Il premio accumulato ti verrà accreditato sulla prima fattura Telepass in detrazione dell’imponibile e dell’IVA addebitati nella fattura stessa, secondo le regole di fatturazione dei prodotti Telepass riportate nelle norme e condizioni dei prodotti Telepass Family e Telepass con Viacard.

Essere un cliente Telepass vuol dire avere accesso ad un universo di servizi, legati all’autostrada e al contesto urbano. Oltre al pedaggio, infatti, si può pagare senza costi aggiuntivi e con addebito posticipato sul conto Telepass: • la sosta nei principali parcheggi italiani • l’accesso all’Area C di Milano • il biglietto per il traghettamento sulla tratta Messina-Villa San Giovanni • la sosta sulle strisce blu nelle principali città italiane grazie a Pyng, l’app gratuita di Telepass, che offre anche il vantaggio di poterne interrompere o prolungare la durata, ricevere l’addebito dei soli minuti effettivi di sosta e pagare per più targhe contemporaneamente, anche se non collegate al contratto Telepass. Quanto costa È possibile associare al dispositivo Telepass fino a 2 targhe e utilizzarlo per uso privato su autovetture, moto e camper, al canone di 1,26€ al mese (IVA inclusa). I pagamenti sono addebitati in via posticipata ogni 3 mesi direttamente sul conto. È previsto un plafond di spesa di 258,23€ su base trimestrale, superato il quale, il canone di 3,78€ diventa mensile anziché trimestrale. Nell’area riservata del sito Telepass è possibile consultare la fattura o richiedere l’invio di una copia cartacea, con il relativo elenco viaggi, al costo di 0,56€ per ciascuna fattura emessa.

TELEPASS PREMIUM. AGEVOLAZIONI E SCONTI IN AUTOSTRADA ED IN CITTÀ. Telepass Premium è il pacchetto che include il soccorso meccanico gratuito gratuito H24 su tutte le strade e autostrade italiane, per tutte le targhe associate al dispositivo Telepass, anche se si fora una gomma. L’offerta prevede piccole riparazioni sul posto, il traino, l’auto sostitutiva e tanti altri vantaggi. In più, Premium offre un mondo di agevolazioni esclusive per risparmiare ovunque, con gli sconti sul pedaggio ogni volta che si fa rifornimento o si sostituiscono gli pneumatici, gli sconti sugli acquisti nelle aree di ristoro o quando si noleggia l’auto e molto altro ancora. Quanto costa È previsto un costo aggiuntivo di 1,50€ in più al mese (IVA inclusa) rispetto al canone mensile Telepass. Le regole di fatturazione sono le stesse.

TELEPASS TWIN. DUE DISPOSITIVI, IL DOPPIO DI VANTAGGI.

Telepass Twin è l’opzione riservata ai titolari di Telepass, che prevede la possibilità di avere, sullo stesso contratto, un secondo dispositivo Telepass abbinato alla tessera Premium. In questo modo si può usufruire di tutti i servizi riservati ai clienti Telepass, su 4 targhe e ad un costo più conveniente. Quanto costa Il canone ha il prezzo speciale di 2,10€ al mese (IVA inclusa): quindi il secondo dispositivo costa solo 0,60€ mensili. Il plafond di spesa rimane di 258,23€ a trimestre e concorreranno al raggiungimento del tetto di spesa entrambi i dispositivi Telepass. In caso di rescissione da Telepass Premium successivamente all’attivazione di Telepass Twin, il canone trimestrale applicato sarà quello normalmente previsto per il contratto Telepass, senza l’applicazione del miglior prezzo praticato per l’adesione al Telepass Twin.

I controlli, accertamenti e indagini del Fisco sui professionisti. Le verifiche programmate sugli studi, insieme a quelle sulle piccole imprese, sono 140mila quest’anno, in linea con l’anno scorso. Ma sono destinate a crescere al ritmo di 10mila in più nel 2019 e nel 2020. Questi sono gli obiettivi che l’agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco nell’ultimo piano degli indicatori di bilancio. Numeri che – a tendere – alzano il livello d’attenzione, se è vero che tra il 2015 e il 2016 la Corte dei conti aveva registrato un calo del 26% degli accertamenti, fermi appunto a poco più di 100mila due anni fa e poi risaliti a 142.700 l’anno scorso

Gli indicatori

Così, dopo il calo della maggiore imposta accertata, dai circa 10 miliardi del 2015 ai 6,8 dell’anno seguente, ora il Fisco sembra voler invertire la tendenza. Con quali strumenti, però, sarà tutto da scoprire. Di certo, le cifre ufficiali certificano il declino degli studi di settore: basti pensare che per uno studio medico la possibilità di inciampare in Gerico tra il 2013 e il 2016 è scesa da un già modesto 1,6% allo 0,8 per cento. Mentre per gli avvocati e i consulenti del lavoro il “rischio” è ancora più basso.

Molto più utilizzate, invece, sono le strategie di controllo che puntano a ricostruire gli importi non dichiarati partendo da indizi più o meno probanti: dall’agenda degli appuntamenti ai consumi di carta e materiali di cancelleria. In questo filone, tra i trend che hanno fatto più discutere c’è l’utilizzo dei viaggi autostradali registrati dal Telepass, che in alcuni casi sono stati contestati in quanto incompatibili con il giro d’affari dichiarato. Tra gli aspetti monitorati dal Fisco anche le prestazioni gratuite svolte dai professionisti, effettuate partendo dalle «rinunce al compenso» o dai cosiddetti «nulla a pretendere» rilasciati alla clientela .

Nel raccontare le strategie dell’amministrazione finanziaria, non va sottovalutato l’impatto della crisi economica, che non ha certo risparmiato i professionisti. Detto diversamente: il calo del dichiarato non è riconducibile semplicisticamente al sommerso.

Secondo i dati dell’Associazione previdenziale degli enti privati-Adepp, l’ultimo anno in cui i redditi medi sono aumentati è stato il 2009. Da lì in avanti la discesa è stata continua e nel periodo 2010-2016 ha tagliato i redditi medi dei liberi professionisti dell’11,3%, facendoli scendere da 38mila a meno di 34mila euro.

Anche per questo sarà interessante vedere l’evoluzione delle cifre medie accertate nei prossimi anni. La Corte dei conti rileva per il 2016 una media di circa 12mila euro, importo che può apparire modesto in valore assoluto, ma che va rapportato – per l’appunto – al giro d’affari dei soggetti coinvolti. Guardando ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore per l’anno d’imposta 2015, che pure non sono perfettamente sovrapponibili con l’imponibile previdenziale monitorato dall’Adepp, si vede che quattro professionisti su dieci hanno compensi e ricavi inferiori ai 30mila euro, con una media che – includendo anche i soggetti non congrui – supera di poco i 14.500 euro all’anno.

Per quanto gli studi di settore siano sempre meno usati come strumenti di accertamento – come si è detto – i dati delle Finanze offrono comunque un altro interessante spaccato della categoria. In termini di aderenza ai risultati del software Gerico, i professionisti superano tutte le altre tipologie di contribuenti (commercio, servizi, estrazione e manifatture). Tra coloro che dichiarano meno di 30mila euro di ricavi, la percentuale dei soggetti non congrui e non adeguati si ferma al 19%, mentre negli altri comparti non scende mai sotto il 30 per cento. Ancora più netto lo scarto se si sale sopra i 30mila euro di compensi e ricavi: qui la quota di chi non è congruo e non si adegua scende al 10% contro percentuali (almeno) doppie registrate negli altri settori.

Telepass raddoppia. Dopo aver introdotto oltre un anno fa, caso unico in Europa, il servizio dedicato ai mezzi pesanti in Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Belgio, Polonia e Austria, adesso arriva il Telepass Unico Europeo per le auto. Grazie all’accordo tra Telepass, il gruppo francese Aprr/Area e la spagnola Pagatelia, si può viaggiare liberamente sulla rete autostrade italiana, francese, spagnola e portoghese. Grazieaquesti servizi Telepass per veicoli leggeri e pesanti, la società del gruppo Atlantiadetiene il primato mondiale nei sistemi di pagamento del pedaggio. In particolare, l’azienda è leader della mobilità in Europa per effetto della propria innovativa piattaforma interoperabile che abbina la tecnologia a micro onde con quella satellitare, certificata di recente in Belgio per i mezzi pesanti.

«Finalmente, grazie agli accordi con i nostri partners in Francia e Spagna – spiega Giovanni Castellucci, ad di Atlantia – possiamo estendere il servizio Telepass per le auto anche ai Paesi con una importante rete autostradale come Francia e Spagna, come già avviene per i mezzi pesanti per i quali siamo in grado, unici in Europa, di offrire un servizio di pedaggio transfrontaliero in ben 7 Paesi europei. Con l’operazione Abertis, poi, ci aspettiamo un’ulteriore accelerazione della crescita nei sistemi di pedaggiamento e servizi associati ed un rafforzamento della nostra leadership».

E in effetti quando sarà completata l’operazione che la porterà a controllare Abertis e ad entrare nel capitale di Hoctief, per Atlan- tia si aprirà la strada verso nuovi mercati a livello globale come Australia, Stati Uniti e Germania. Paesi nei quali il Telepass può diventare un asset tecnologico fondamentale.

Ma in dettaglio come funzionerà questo nuovo sistema? Con il Telepass Europeo, oltre al pedaggio si potranno pagare anche i parcheggi nelle città dei Paesi coperti dal servizio: alle principali città italiane come Milano, Roma, Torino, Firenze e Napoli, si aggiungeranno circa 400 parcheggi in città europee, tra cui Parigi, Madrid e Barcellona. Una bella comodità che consente di risparmiare tempo e denaro. Accedere al nuovo servizio è facile come bere un bicchiere d’acqua. Per i clienti Telepass sarà sufficiente richiedere l’attivazione sul proprio contratto Telepass Family presso i tanti “Punto Blu” presenti sulla rete e ottenere il nuovo dispositivo. Per i nuovi clienti, invece, basterà sottoscrivere un contratto Telepass Family e contestualmente all’attivazione del nuovo servizio richiedere il dispositivo interoperabile. Dopo una prima fase di avvio, l’attivazione sarà possibile anche attraverso il sito www.telepass.com.

Ovviamente si tratta di un servizio pay per use con un costo di attivazione di 6 euro e un canone aggiuntivo di 2,40 euro, solo nei mesi in cui viene varcata la frontiera. L’importo del pedaggio estero sarà fatturato e addebitato sul proprio conto corrente insieme al pedaggio italiano e con le stesse modalità. Non solo. Attualmente, infatti, gli utenti Telepass Pay possono pagare la sosta sulle strisce blu con il proprio smartphone in oltre 50 città italiane. In più, si può fare rifornimento di carburante sia con l’apparato Telepass, sia attraverso l’app Telepass Pay, nelle oltre 1000 stazioni di servizio convenzionate. Entro maggio poi si potrà pagare automaticamente il bollo dell’auto senza doversi recare in nessun esercizio convenzionato o sito internet. Una semplice notifica ricorderà la scadenza, calcolerà l’importo e chiuderà la pratica. «Siamo orgogliosi – aggiunge Gabriele Benedetto, ad di Tele- peass – di presentare questa novità che consente per la prima volta in Europa di viaggiare con un unico dispositivo in 4 Paesi. Il nuovo dispositivo per le auto è un’ulteriore dimostrazione che la nostra strategia è sempre più orientata ad offrire nuovi servizi ai clienti e ad assisterli nei loro viaggi in Europa»

AMBITO TERRITORIALE Territorio nazionale presso gli impianti di distribuzione di carburante a marchio Eni/Agip aderenti, sia su rete stradale sia su rete autostradale (di cui all’elenco sul sito Internet www.enistation.com e di seguito “Eni Station aderenti”). 3. DURATA DELLA PROMOZIONE Dal 20 aprile 2015 al 31 dicembre 2016. La promozione è prorogata al 30 giugno 2018. 4. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE L’iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare la vendita dei carburanti presso le Eni Station aderenti. 5. DESTINATARI DELLA PROMOZIONE La promozione è rivolta a tutti gli automobilisti e i motociclisti titolari di un contratto Telepass Family, Telepass con Viacard e/o Telepass Business che abbiano altresì attivato un’Opzione Premium con codice attivo nel periodo della presente promozione (di seguito, i “Destinatari”). Sono esclusi dalla presente promozione: – i possessori di carta Telepass Premium che fruiscono della non applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R. 633/1072. – i titolari di un’opzione Premium Truck 6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE I Destinatari che effettueranno rifornimenti di carburante (di qualsiasi tipologia, inclusi i prodotti Eni Diesel+, Blu Diesel+ e Blu Super+) nella modalità denominata “Più Servito” (o “Servito” per le Eni Station aderenti non ancora abilitate al “più Servito”) o nella modalità denominata “Iperself” con pagamento al gestore successivo al rifornimento (o “Fai da Te” per le Eni Station aderenti non ancora abilitate all’ “Iperself” con pagamento posticipato al gestore), presso le Eni Station aderenti dal 20 aprile 2015 al 30 giugno 2018, riceveranno premi in servizi autostradali consistenti nella decurtazione di seguito descritta, pari ad € 0,02 per ogni litro di carburante (o chilogrammo di metano) acquistato. Sono esclusi i rifornimenti nella modalità Iperself con pagamento tramite l’accettatore automatico. Al fine di accumulare i premi in servizi autostradali, i Destinatari, all’esito del pagamento di ciascun rifornimento effettuato nel periodo di validità della presente promozione dovranno consegnare al gestore Eni la propria carta Telepass Premium con codice attivo. Attraverso l’apposita apparecchiatura “POS”, il gestore provvederà a registrare il quantitativo di carburante erogato ed il controvalore del premio, rilasciando al cliente apposita ricevuta. Eni effettuerà i dovuti controlli per verificare che il cliente abbia realmente acquistato il carburante registrato tramite l’apparecchiatura POS nel periodo della promozione e negli impianti aderenti alla promozione stessa e che risulti titolare di una carta Telepass Premium con codice attivo utilizzata per registrare correttamente i rifornimenti effettuati. 7. PREMI I premi in servizi autostradali (soggetti ad IVA del 22%) consistono in una detrazione, in misura di €0,02 (IVA inclusa), per ogni litro di carburante acquistato alle condizioni di cui al precedente paragrafo. Il premio verrà riconosciuto in decurtazione dei seguenti servizi autostradali: • Canone Telepass Family; • Canone Telepass con Viacard; • Canone Telepass Premium; • Pedaggi Autostradali o ogni altra voce di spesa relativa a importi soggetti a IVA. Sono escluse le voci di spesa relative al pagamento con apparato telepass di servizi in mobilità (parcheggi, accesso ai centri urbani, etc.). I premi saranno riconosciuti al cliente sulla prima fattura utile emessa da Telepass (e/o Autostrade per L’Italia di seguito “ASPI”), in detrazione dell’imponibile e dell’IVA risultanti sulla fattura stessa (in caso di mancata fatturazione per pedaggi, la detrazione avverrà sulla quota di canone), secondo le regole di fatturazione Telepass (e/o ASPI) già riportate nei documenti contrattuali relativi ai prodotti Telepass Family e Telepass con Viacard. Qualora l’ammontare dei premi accumulati da ciascun cliente fosse superiore rispetto all’importo della fattura Telepass (e/o ASPI), l’eventuale quota in eccedenza sarà riconosciuta nella successiva fattura Telepass (e/o ASPI), incluso l’eventuale cumulo dei nuovi premi ottenuti. 8. MONTEPREMI Il montepremi stimato è di € 250.000. A fronte del montepremi stimato iniziale ed in virtù della proroga della durata della promozione, lo stesso viene integrato per un importo di 1.950.000 €. Il montepremi stimato finale è pertanto pari a 2.200.000 €. 9.MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMIO E DEL REGOLAMENTO Il regolamento integrale della presente operazione a premi sarà consultabile sul sito internet www.enistation.com e qualunque comunicazione riferita a tale iniziativa sarà conforme al presente regolamento. 10. GARANZIE E ADEMPIMENTI La presente operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20% del montepremi stimato finale. 11. RIVALSA Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilita dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati forniti dai partecipanti all’operazione a premio saranno trattati da Eni S.p.A., da Autostrade per l’Italia S.p.a. e da Telepass S.p.a., ciascuno per la sua competenza in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per la gestione della manifestazione stessa, ai sensi del Codice per il trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003). 13. VARIE In caso di recesso del cliente, per qualsiasi ragione, ovvero cessazione, dei contratti Telepass Premium, Telepass Family, Telepass con Viacard o Telepass Business, i premi accumulati sino alla data della chiusura degli stessi contratti verranno riconosciuti esclusivamente sull’ultima fattura Telepass utile, successiva alla suddetta cessazione. Qualora l’importo del premio superi l’importo dell’ultima fattura Telepass, la quota in eccedenza sarà riconosciuta al cliente sotto forma di carburante omaggio. I premi maturati nell’ambito della presente iniziativa sono utilizzabili esclusivamente, a pena di decadenza, entro 3 mesi successivi alla scadenza dell’iniziativa (quindi, entro il 30.09.2018). Ai fini dell’erogazione dei premi è necessario che le tessere Telepass premium siano utilizzate con le modalità stabilite nel presente Regolamento. Qualsiasi uso fraudolento, irregolare o improprio delle predette tessere comporterà l’esclusione dalla presente iniziativa. Nel caso in cui il Destinatario sia anche possessore di una carta you&eni e voglia utilizzare la propria carta you&eni contestualmente alla propria tessera Premium non avrà diritto al riconoscimento dei punti you&eni corrispondenti per quel rifornimento bensì esclusivamente ai premi previsti dalla presente iniziativa. Pertanto i clienti Telepass iscritti al programma you&eni non potranno accumulare punti you&eni con la promozione “Eni premia i clienti Telepass Premium”. Ai sensi della L. 496/99 art. 2 commi 4 e 5, e ss. mm., al cliente viene riconosciuta la possibilità di richiedere, in sostituzione del premio in servizi autostradali, una riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante pari al costo diretto unitario del premio stesso (0,02 euro per ogni litro di carburante acquistato). La conversione del premio in carburante omaggio potrà essere richiesta al raggiungimento della soglia minima di 5€ e multipli.