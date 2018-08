Tenta di stuprare una 17enne ma viene messo in fuga dal suo fidanzato: arrestato

Ha tentato di stuprare una ragazzina di 17 anni e per questo motivo è stato immediatamente sottoposto a fermo dai carabinieri. Il giovane, un 31enne di origine marocchina, è accusato di violenza sessuale aggravata su minore e al momento si ritrova in carcere. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, il 31enne nella serata di ieri si stava intrattenendo in spiaggia con alcuni ragazzi da poco conosciuti sul litorale di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto.

Approfittando dello stato di ebrezza della diciassettenne protagonista del tentato stupro, il 31enne ha cercato di baciarla e di palpeggiarle le parti intime contro la sua volontà, probabilmente – secondo i militari dell’Arma che l’hanno arrestato – nel tentativo di ottenere un rapporto sessuale. A salvare la 17enne è stato il suo fidanzato, il quale vedendo la scena è accordo in suo soccorso e ha colpito il 31enne alla testa con una bottiglia di vetro, costringendolo a fuggire.

Successivamente i carabinieri hanno rintracciato l’uomo mentre si trovava all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale di Taranto, dove era giunto con un’autoambulanza del 118 per ottenere le cure, e l’hanno immediatamente sottoposto a fermo e tradotto in carcere. Il 31enne, secondo i militari dell’Arma, risulta essere irregolare sul territorio, senza fissa dimora, sprovvisto di documenti e già colpito da un ordine di espulsione dal territorio dello Stato emesso dalla Questura di Palermo.