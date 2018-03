Tenta di diventare una star su Instagram, ma finisce in un mare di debiti

Ai tempi d’oggi in tanti aspirano a diventare delle vere e proprie star di Instagram, nella speranza di diventare famosi e popolari oltre che di guadagnare qualche euro. Lo sa bene una giovane donna di 26 anni la quale aveva questo sogno, ovvero quello di diventare una star del web e più nello specifico di Instagram, ma è finita nei guai o meglio è finita in un mare di debiti. Ma vediamo cosa è accaduto e chi è questa giovane donna. Stiamo parlando di Lissette Calveiro, una donna di 26 anni la quale nel 2013 da Miami si sarebbe trasferita a New York, cominciando ad investire del denaro e più nello specifico tutti i suoi risparmi per poter diventare una vera star su Instagram. La giovane donna, avrebbe iniziato ad acquistare abiti di lusso, accessori firmati e tutti acquistati a caro prezzo, condividendo tante foto proprio su Instagram con amici. Via via la giovane donna cominciò ad avere sempre più seguaci, fino ad arrivare a 12 mila follower ma per lei non bastavano e così per cercare di incrementarli in qualche modo ha deciso di continuare a spendere i suoi soldi per acquistare vestiti e accessori di gran lusso, condividendo sempre più foto su Instagram.

Per raggiungere il suo scopo, Lissette pare che un giorno abbia deciso di lasciare anche il suo tirocinio e di trovarsi un lavoro part-time e spendere tutto tra viaggi e vestiti da immortalare per poter raccontare la sua vita da copertina. Purtroppo però, sembra che Lissette non si fosse fatta bene i calcoli e nel giro di pochissimo tempo, infatti, la situazione pare le sia cominciata a sfuggire di mano. Infatti, soltanto dopo 14 mesi dall’inizio di questa avventura Lissette si sarebbe ritrovata sommersa da un mare di debiti.

“Volevo raccontare la storia di una giovane a New York“, riferisce la donna. Poi via via ha capito di avere avuto una cattiva idea, perché ogni mese la donna doveva fare un completo cambio di abbigliamento, perché non poteva apparire vestita due volte allo stesso modo. “Vivevo in una bugia”, racconta ancora la donna. Lissette faceva anche dei viaggi, da Las Vegas alle Bahamas uno al mese per un anno, ma intanto i suoi debiti continuavano a crescere.

Insomma, Lissette in quattordici mesi è arrivata a spendere 10.000 dollari in pochissimo tempo. Fu soltanto dopo aver capito di avere soltanto buttato dei soldi che Lissette decide di dire addio al suo sogno di diventare una star su Instagram. Adesso ha trovato posto in una casa condivisa, smettendo per sempre di postare foto e cominciando a risparmiare dei soldi, ma soltanto per pagarsi i debiti. Non tutti hanno la fortuna, infatti, di riuscire nell’intento di diventare delle vere e proprie star del web.