Teramo shock, Neonata di 2 mesi con la febbre altissima: pediatra si rifiuta di visitarla

“Non ho tempo per passare a farle visita”. Questa la risposta che la mamma di una bimba di soli due mesi di vita e con febbre alta, quasi a 40, ha ricevuto dal suo pediatra. Secondo quanto si legge sul Messaggero, lo specialista avrebbe consigliato di mettere alla bambina “una supposta di Tachipirina”, quindi di “passare in ambulatorio il giorno dopo” perché non aveva tempo per la visita domiciliare. “Il giorno prima lo avevo chiamato perché la bambina aveva già tosse e catarro. La mattina dopo, però, aveva quasi 40 di febbre – dice la mamma, una donna della provincia di Teramo -. Subito le ho messo la supposta di Tachipirina. A quel punto ho chiamato il pediatra per dirgli che non sarei potuta andare in studio e gli ho chiesto se poteva passare lui a casa. I bambini hanno due mesi. Con una febbre così alta come potevo farli uscire di casa? Ma il pediatra mi ha risposto che gli avrei dovuto mettere la Tachipirina. Lui non aveva tempo per venire, né posto per inserirci”.

La sua bambina aveva la febbre molto alta e per questo avrebbe chiamato il pediatra che però si è rifiutato di andare a fare la visita. La neonata di soli due mesi di vita aveva la febbre molto alta ed il pediatra si sarebbe rifiutato di andare a visitarla dicendo alla madre di portarla in ambulatorio il giorno dopo perchè non aveva il posto ne tanto meno il tempo. “Signora metta alla bambina una supposta di Tachipirina“, è questo quanto detto dal pediatra alla mamma della neonata che avrebbe risposto di averlo già fatto. L’incredibile accaduto è stato denunciato dalla mamma di una coppia di gemelli di soli due mesi, la quale è rimasta incredula di fronte al rifiuto del medico nel momento in cui è stata contattata al telefono per andare a visitare a casa la bambina con febbre molto alta.

“Il giorno prima lo avevo chiamato perché la bambina aveva già tosse e catarro. La mattina dopo, però, aveva quasi 40 di febbre.Subito le ho messo la supposta di Tachipirina. A quel punto ho chiamato il pediatra per dirgli che non sarei potuta andare in studio e gli ho chiesto se poteva passare lui a casa. I bambini hanno due mesi. Con una febbre così alta come potevo farli uscire di casa? Ma il pediatra mi ha risposto che gli avrei dovuto mettere la Tachipirina. Lui non aveva tempo per venire, né posto per inserirci”, è questo quanto raccontato dalla donna.

Rimasti davvero senza parole davanti a questo incredibile rifiuto, i genitori che sono di Teramo si sarebbero rivolti ad un serio professionista per far si che la loro bambina venisse visitata al più presto ovviamente privatamente ed a pagamento. Entrambi i bambini sarebbero risultati affetti da bronchiolite, un’infezione virale che nei bambini può portare tante conseguenze che non vanno assolutamente sottovalutate. Dal giorno in cui è avvenuta la telefonata con il pediatra dei bambini, la donna riferisce di essere ancora in attesa che il medico richiamasse, nonostante fosse trascorsa una settimana.

La bambina nel frattempo è stata sottoposta ad una cura antibiotica perchè il pediatra è contattato successivamente a pagamento ha fatto fare altri esami e giorno dopo giorno monitora scrupolosamente la situazione. “Sono sicura che i bambini si riprenderanno, ma non è giusto quello che è successo perché un pediatra dovrebbe starci vicino”, aggiunge ancora la mamma la quale riferisce di voler denunciare il medico. ”Dal giorno dell’ultima telefonata sto ancora aspettando che mi richiami il nostro pediatra”, aggiunge la mamma che conclude “Sono sicura che i bambini si riprenderanno, ma non è giusto quello che è successo perché un pediatra dovrebbe starci vicino“.

Cos’è la bronchiolite

Generalmente la bronchiolite è una patologia del primo anno di vita, che si manifesta inizialmente come una tipica infezione virale, con sintomi tipo coriza e febbre, e che progredisce quindi alle vie respiratorie del tratto inferiore con tosse irritativa, tachipnea, wheezing. Può essere associata a iperespansione del torace, rientramenti intercostali e soprasternali, alitamento delle pinne nasali. All’auscultazione toracica sono udibili wheezing, soprattutto espiratorio, e a volte rantoli fini. Il decorso clinico può essere complicato da difficoltà alimentari, cianosi e apnea.

IL PROBLEMA SPINOSO DELLA DEFINIZIONE In verità, l’affezione e i relativi reperti anatomopatologici erano conosciuti “da sempre” col nome di “catarro soffocante” , di “bronchite soffocante” o “pneumopatia acuta dispneizzante”, o di “bronchite capillare”, termine considerato sinonimo di bronchiolite negli anni Cinquanta. È ragionevolmente certo che quello che oggi si usa chiamare bronchiolite è sostanzialmente altra cosa rispetto a quello che si chiamava con lo stesso nome cinquanta anni fa: si tratta più o meno della stessa differenza che c’è tra la gastroenterite come la si osserva oggi nei Paesi occidentali – una malattia sostanzialmente lieve e autolimitata – e la gastroenterite tossica o cholera infantum o tossicosi degli anni Cinquanta, una malattia potenzialmente mortale.

È possibile, come suggerisce il titolo di un recente lavoro1 , che il termine di bronchiolite sia veramente obsoleto e ingannevole. Certo è che il bronchiolo non può essere, per le sue dimensioni microscopiche e per la struttura della sua parete, un epitelio “nudo”, sede di broncospasmo né di fischio (ma solo di ostruzione); e che quindi la componente di “wheezing”, che costituisce (oggi) quasi un “hallmark” della bronchiolite, non è dovuta all’interessamento bronchiolare ma al cointeressamento bronchiale. È anche vero che nessuno può pensare seriamente a una malattia localizzata ai soli bronchioli e non “anche” al bronco e “anche” all’alveolo. In effetti, la bronchiolite di una volta (e anche la bronchiolite di oggi, se le parole mantengono n significato) era una virosi discendente che dal bronco (sede del reperto ascoltatorio di “wheezing”) raggiunge il bronchiolo e dal bronchiolo l’alveolo, dove il “virus respiratorio sinciziale” costruisce una membrana jalina non diversa da quella del distress respiratorio del neonato.

Che sia ancora così è documentato non tanto dall’anatomia patologica (la mortalità è oggi davvero molto bassa) quanto dalla dimostrazione di un grave difetto della proteina A del surfactant (102 versus 14,4 mg/l) nella bronchiolite severa. È però certamente vero che oggi un diverso equilibrio virus-ospite fa sì che questa evenienza (l’interessamento del bronchiolo e dell’alveolo) risulti infrequente e che, dunque, per assonanza clinica e per cattiva memoria storica, si sia venuta concretizzando questa incoerenza tra il nome e la sostanza della malattia. Il problema della definizione non è irrilevante ai fini della definizione di un protocollo terapeutico. È abbastanza ovvio che non è la stessa cosa trattare una bronchite asmatiforme (tali sono certamente molte delle cosiddette “bronchioliti”, quelle del secondo anno di vita) e una broncoalveolite (tali sono quasi tutte le “bronchioliti” del primo trimestre, specie le più gravi, in cui la polipnea e la desaturazione prevalgono sulla dispnea e in cui il quasi-silenzio respiratorio prevale sul fischio).

Come si comprende, il criterio dell’età è fondamentale: è nel primo semestre – il periodo d’altronde in cui si verifica il 70% delle bronchioliti – che le difese immunologiche, le dimensioni dei bronchioli e la fragile produzione di surfactant danno luogo a quadri più severi e più simili a quelli descritti come bronchiolite; è nelle età successive che la pneumopatia dispneizzante diventa sempre più bronchiale e sempre meno bronchiolare, sempre più bronchite asmatiforme e sempre meno bronchiolite. In medicina niente, o quasi, è separabile rigidamente; di questo dobbiamo tener conto, anche nell’uso critico della letteratura, che l’uso improprio delle parole ha, a nostro avviso notevolmente confuso. Considereremo dunque, in maniera solo in parte arbitraria, come bronchioliti le pneumopatie altamente dispneizzanti del primo anno di vita, che siano caratterizzate da un quadro radiologico di intrappolamento d’aria e da un reperto ascoltatorio che può comprendere sia i fini rantoli subcrepitanti alveolari che il sibilo dell’interessamento bronchiale, ben sapendo che le forme più gravi, verosimilmente le sole che possono richiedere il ricovero e un trattamento semi-intensivo, sono in realtà quelle del primo e al massimo del secondo trimestre.

In realtà, per quanto riguarda la definizione, non esiste un accordo unanime ben preciso. Il termine bronchiolite è stato utilizzato per la prima volta in letteratura nel 1940 da due autori inglesi per descrivere i reperti istopatologici polmonari riscontrati in 5 bambini deceduti per grave infezione polmonare. Tale reperto non presentava le classiche caratteristiche della polmonite, ma era caratterizzato da un quadro infiammatorio e da un ispessimento dei bronchioli. Il corrispettivo clinico di questo dato istologico non è però mai stato definito con precisione. Nel Nord America, di solito, s’intende per bronchiolite ogni episodio di wheezing associato a segni d’infezione virale in bambini con età inferiore ai 18- 24 mesi; più frequentemente, in studi pubblicati in Europa o in Australia, la bronchiolite è stata definita come una patologia del primo anno di vita, caratterizzata da segni d’infezione dei bronchioli (tipo rantoli inspiratori), associati a dispnea, tachipnea, rientramenti intercostali, crepitii e ronchi espiratori . Sulla base di una revisione critica della letteratura abbiamo redatto degli appunti per la gestione del bambino con bronchiolite, immaginando un percorso che parta dalla visita ambulatoriale, in cui è necessario identificare i criteri dell’eventuale ospedalizzazione, per arrivare alle modalità d’assistenza al bambino ricoverato. L’intento è stato quello di mettere insieme delle informazioni elaborate in base alle evidenze scientifiche, ove disponibili.

A – CRITERI DI OSPEDALIZZAZIONE Posta la diagnosi di bronchiolite, il primo quesito clinico riguarda la gravità della malattia e quindi la decisione di ricoverare o meno il bambino (Tabella I). In letteratura ci sono pochi studi sui segni clinici e di laboratorio predittivi di bronchiolite grave. Uno di questi, condotto su 213 bambini, distinti in malati lievi e gravi sulla base dello stato di coscienza e della capacità ad assumere liquidi per os, individua, attraverso un’analisi multivariata, 6 parametri tra i 16 analizzati, in termini di fattori di rischio, segni clinici e di laboratorio. I segni maggiormente predittivi di gravità in ordine di decrescente grado di potere predittivo sono: saturazione di ossigeno (SatO2) < 95%, atelectasia all’Rx torace, frequenza respiratoria (FR) > 70 atti/min, età gestazionale < 34 settimane, condizioni generali compromesse, età < 3 mesi. In un altro studio , in cui sono stati messi in relazione la FR e la SatO2, non è stata riscontrata alcuna correlazione tra i due parametri, mentre si è evidenziata associazione tra malattia grave intesa come SatO2 < 90% e segni come la cianosi e i crepitii auscultatori. Da questi studi inoltre si ottiene che, mentre una FR > 70 atti/min si associa più frequentemente a una bronchiolite grave, una FR < 70 atti/min non è in grado di escluderla. Questo dato può essere spiegato sia sulla base della variabilità interindividuale di questo parametro, presente anche nel bambino sano , sia dal fatto che un bambino affaticato dal punto di vista respiratorio può esaurire la sua capacità di compensare l’ipossiemia.

CATEGORIE A RISCHIO PER BRONCHIOLITE GRAVE Bambini con patologie quali cardiopatie congenite complicate, broncodisplasia polmonare, fibrosi cistica e altre pneumopatie croniche, immunodeficienza congenita o acquisita, sono a rischio di sviluppare malattia grave; può quindi essere ragionevole il ricovero anche in presenza di forma lieve di bronchiolite7-9, cioè a dire di fronte a un quadro dispneizzante. In verità, tutte queste condizioni sono di per sé capaci di produrre delle crisi di insufficienza respiratoria, più o meno importante, che si presenta con gli stessi caratteri clinici (ascoltatori e in parte radiologici) della bronchiolite.