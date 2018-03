Terra avvelenata nel Salento, shock arsenico: risultati valori fuori controllo

Ha davvero dell’incredibile la notizia che è stata diffusa nelle scorse ore secondo cui nel terreno di diversi comuni del Salento sarebbero state trovate tracce di contaminanti come berillio, Arsenico e vanadio. Sicuramente i risultati ottenuti da un’indagine svolta dal team di ricercatori diretto dal professor Giuseppe Serravezza e commissionato dalla lilt Lecce sembrano essere davvero piuttosto inaspettati e molto preoccupanti. Nello specifico sembra che i ricercatori abbiano prelevato dal terreno dei Campioni in 32 comuni del Salento e li hanno analizzati. Si tratta di zone le quali erano state scelte in base a rischio oncologico.

Nonostante Dunque siano state rilevate tracce di contaminanti, i ricercatori non hanno rilevato alcun nesso tra l’inquinamento del suolo e la diffusione dei Tumori. Sono questi dati conclusivi dello studio condotto dal centro Ilma lilt di Gallipoli, i cui dati sono stati presentati proprio nella giornata di sabato a Palazzo Adorno dal responsabile scientifico del progetto Giuseppe Serravezza, dalla dottoressa Marianna Burlando presidente della Lindt, dal responsabile chimico Antonio Giangreco, dal ricercatore della facoltà di ingegneria Antonio Calisi, dall’ingegnere Francesco Pettinato, responsabile del Dss, il decision support sistem, che elabora i dati a livello informatico, dal direttore dell’ufficio di prevenzione della Asl Gianni De Filippis e dal presidente della Provincia Antonio Gabellone.

Il dossier del progetto afferma che la presenza e la concentrazione di questi metalli pesanti, rivelano uno stato di contaminazione del suolo assolutamente non compatibile e non atteso per aree verdi. Intervenuto proprio Gabellone il quale ha riferito che la salute è un diritto fondamentale e per il bene delle nostre popolazioni di essere convinta dell’utilità del lavoro svolto e di quello che sarà sviluppato a breve. Intervenuto anche De Filippis il quale ha spiegato di aver contato su una squadra di professionisti per poter studiare queste emergenze, valutare i possibili interventi Ed ha aggiunto che a breve partiranno anche i campionamenti delle falde acquifere.

“Quando abbiamo notato che i salentini si ammalavano sempre di più, abbiamo capito che qualcosa non andava. Ci hanno accusato di procurare allarme, ma i dati confermano che avevamo ragione. Per questo è nato il centro Ilma di Gallipoli. Ci sarà un’appendice di Geneo in quei comuni che vorranno valutare la salute del proprio territorio, come ha fatto Ugento. Investire in questo progetto significa investire in salute”, è questo quanto riferito da Marianna Burlando.

Ricapitolando sono stati prelevati campioni di terra dai soldi ben 32 comuni e sono stati analizzati per cercare di capire le caratteristiche pedologiche fondamentali ovvero il carbonio organico, La Tessitura, il ph i metalli pesanti e gli idrocarburi policiclici aromatici, i pesticidi e le diossine. Dall’analisi non è stata evidenziata alcuna correlazione diretta tra presenza di contaminanti di incidenza attuale dei Tumori. Tuttavia è stata registrata una significativa presenza di contaminanti come arsenico, berillio e seppur in misura minore il vanadio.

GENERALITA’ L’arsenico elementare è un metalloide. Si presenta nelle tre forme allotropiche : gialla, nera e grigia. I composti dell’arsenico possono essere classificati in tre gruppi principali: i composti inorganici dell’arsenico, i composti organici dell’arsenico, ed il gas arsina.

SORGENTI L’arsenico presente nell’ambiente deriva da sorgenti naturali ed antropiche. L’arsenico è presente nella crosta terrestre in concentrazioni relativamente basse. A livello atmosferico può essere emesso da vulcani e da incendi, si trova naturalmente nell’acqua di mare e nella vegetazione e viene rilasciato naturalmente in atmosfera. Importanti fonti antropiche dell’arsenico sono la fusione di metalli , la combustione di carbone, la combustione di legna e petrolio e l’uso di pesticidi contenenti arsenico. L’ arsenico è presente in generale anche nelle acque. Di solito il cibo contiene bassi livelli di arsenico, a parte alcuni tipi di pesce, crostacei ed alghe. L’arsenico potrebbe essere inoltre presente nel tabacco delle sigarette.

EFFETTI L’arsenico inorganico è stato riconosciuto fin dall’antichità essere un veleno per l’essere umano. L’esposizione all’arsenico inorganico può portare ad effetti tossici acuti, subacuti e cronici inseguito ad ingestione o inalazione. Gli effetti acuti e subacuti coinvolgono diversi sistemi: il sistema gastrointestinale (nausea, anoressia, bruciori di stomaco, dolori addominali, ecc…), il sistema dermico (dermatite, melanosi, ecc…), il sistema nervoso (encefalopatia, neuropatie periferiche, ecc…), il sistema renale (leucocituria, ematuria, uremia, glicosuria, ecc…), il sistema epatico (colangite, colecistite, atrofia gialla acuta, ecc…), il sistema ematico (anemia, leucopenia, trombocitopenia, ecc…), il sistema cardiovascolare (anomalie cardiache, insufficienza cardiaca congestizia, ipotensione, ecc…), il sistema respiratorio (irritazione della mucosa nasale,tracheobronchite, broncopolmonite, ecc…) ed infine il sistema oftalmico (congiuntivite). Gli effetti cronici non cardiovascolari interessano anch’essi vari sistemi: il sistema gastrointestinale (esofagiti, gastriti, coliti, perdita di peso, ecc…), il sistema dermico (edema facciale, ipercheratosi palmo-plantare,ecc…), il sistema nervoso (perdita dell’udito, ritardo mentale, encefalopatia, ecc) il sistema epatico (cirrosi, epatomegalia, ecc…), il sistema ematico (anemia, leucopenia, trombocitopenia, alterato metabolismo dei folati, ecc…), il sistema respiratorio (tracheobronchite, insufficienza polmonare, ecc…), il sistema metabolico ed immunitario ed infine il sistema oftalmico (opacità del cristallino). Gli effetti cronici cardiovascolari sono principalmente aritmie, ipertensione, alterazioni nella microcircolazione, Sindrome di Reynaud etc…. L’arsenico è stato identificato dallo IARC come gruppo I.

VALORI DI RIFERIMENTO Per quanto riguarda gli effetti sulla salute derivanti dall’esposizione cronica all’arsenico lo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) classifica l’arsenico come elemento cancerogeno certo per l’uomo. Recentemente, nel 2009, l’EFSA ha evidenziato quattro patologie o “endpoint” per individuare valori di riferimento per la salute. Gli “endpoint” sono: tumori della vescica, del polmone, della pelle e lesioni cutanee (iper e ipopigmentazioni, cheratosi, melanosi). Tali patologie sono state scelte perché presentano un nesso causale certo con l’esposizione orale all’arsenico inorganico (ingestione di acqua e alimenti ricchi di arsenico). Una dose continua giornaliera di 0,3 fino a 8 microgrammi/Kg di peso corporeo conferisce un rischio supplementare rispetto a quello standard dell’1% per ciascuna delle patologie “endpoint”. L’EFSA ha evidenziato che le esposizioni alimentari dei bambini sono più elevate di quelle degli adulti, poiché rispetto al proprio peso corporeo essi consumano una quantità maggiore di cibo. Anche il comitato congiunto di esperti della FAO/OMS (JECFA) ha proposto una dose di riferimento fissandola a 3 microgrammi/ Kg di peso corporeo al giorno, come dose che provoca un rischio supplementare rispetto al rischio standard dello 0,5% di tumore del polmone.