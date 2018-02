Terremoto, a Taiwan scossa di magnitudo 6.4: crolla albergo, 2 vittime oltre 100 i feriti

Tanta paura nella giornata di ieri a Taiwan dove poco prima della mezzanotte si è verificato un terremoto di magnitudo 6,4 con epicentro a 9 km di profondità che pare abbia fatto tremare l’intera isola causando anche il crollo di un albergo che si trova nella città Portuale di Hua-Lien. Il bilancio seppur provvisorio è di 2 morti e oltre 100 feriti. I soccorritori hanno lottato contro il tempo per poter salvare decine di persone che erano rimaste intrappolati nell’hotel che parzialmente risulta essere crollato.

Le vittime facevano parte proprio del personale dell’albergo. Il terremoto si è verificato intorno alle ore 23:50 ora locale a circa 20 km dalla città portuale e ad una profondità di 9,5 km Ma nonostante si sia trattata di una scossa molto forte, non è stata diramata l’allerta Tsunami e per il servizio meteorologico Nazionale la scossa è stata di magnitudo 6.0.

Le immagini che sono state postate sui social e rilanciate sui social, mostrano un hotel pericolosamente inclinato con il primo piano schiacciato dal resto della struttura e una trentina di persone intrappolate all’interno. Purtroppo anche altri edifici della città portuale sarebbero rimasti gravemente danneggiati così come altre Infrastrutture. “Due persone sono morte e altre 144 sono rimaste ferite”, è il bilancio ufficiale annunciato dal premier di Taiwan Lai Ching-te. Il presidente nel corso della giornata ha chiesto al governo ed ai ministri di poter attivare immediatamente il meccanismo di emergenza inviando squadre di soccorritore da altre regioni dell’isola.

Il forte terremoto è stato seguito da un intenso sciame sismico e pare che negli ultimi tre giorni si siano registrati più di 20 scosse giornaliere tanto che un sismologo Lee Chyi-tyi, dell’Università Centrale aveva anche avvertito che Taiwan sarebbe entrata in un ciclo sismico che sarebbe durato decenni. Sempre nella stessa zona Infatti nella giornata di domenica c’è stato un terremoto di magnitudo 3.1 a 12 km di profondità. I pompieri hanno utilizzato delle scale per far uscire le persone che si trovavano ai piani più alti del Marshal.

Il terremoto Ha inoltre provocato l’interruzione della corrente elettrica in Molte zone della città e aperto voragini nel manto stradale. Portano Inoltre danneggiati chiuse al traffico anche due punti della città. A Taiwan i terremoti Comunque sono piuttosto frequenti visto che l’isola si trova proprio nel punto di congiunzione di due placche tettoniche. Nel ventesimo secolo ci sono stati due terremoti a Taiwan di 8 gradi di magnitudo, uno nel 1910 di fronte alle coste di Yilan e l’altro nel 1920 dinanzi la costa della città, entrambi a oriente dell’isola. Il più devastante sisma a Taiwan, di magnitudo 7.6, si verificò nel 1999 e uccise circa 2.400 persone. Due anni fa, un terremoto della stessa intensità di quello di oggi fece 116 morti.