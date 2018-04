Terremoto, torna la paura nelle Marche: 20 le famiglie sfollate, crolla un campanile

Il terremoto è tornato a colpire ancora una volta le Marche e lo ha fatto nella notte tra lunedì e martedì alle ore 5:11. Si è trattato di una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia in provincia di Macerata e a 9 km di profondità avvertita anche in Umbria in Abruzzo e nel Lazio. Ovviamente questa scossa di terremoto ha fatto tornare la paura in tutti i residenti nelle zone interessate per via di quanto accaduto negli anni passati. A Pieve Torina nella giornata di ieri si è riunito un vertice tra i sindaci del territorio del Maceratese, il capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli. La commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola de Micheli e la regione Marche rappresentata dal Presidente Luca Ceriscioli, vice commissario alla ricostruzione e dall’assessore alla protezione civile Angelo Sciapichetti.

Si è trattato di un incontro piuttosto utile e anche molto interessante per cercare di fare il punto sugli eventuali danni causati dalla scossa di terremoto in questione che si è registrata nella notte alle ore 5:11 con epicentro a 2 km da Murcia in provincia di Macerata e un ipocentro a 9 km di profondità. La notizia della scossa è stata diffusa dall‘istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia anche se nelle Marche così come in Umbria, la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. A Pieve Torina sono sei le famiglie che sono rimaste scollate per precauzione e le scuole sono state chiuse nella giornata di ieri e lo saranno anche nella giornata di oggi mentre a Muccia è crollato il campanile della chiesa del 600 di Santa Maria di Varano.

“Ci sono dei danni, la scossa è stata forte e si è sentita molto più di altre di pari grado di qualche tempo fa”, ha detto De Micheli. “Le zone più pericolose sono state perimetrate, abbiamo edifici che sono già stati messi in sicurezza. Gli edifici nuovi, come le scuole, non hanno subito danni, almeno a una prima verifica. Per sicurezza però”, ha spiegato la commissaria, “è stato chiuso tutto. Abbiamo la necessità di riverificare tutti gli immobili che avevano danni lievi o non avevano danni. Dobbiamo ricominciare tutte le verifiche. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 di agosto, e credo che non appena ci sarà un nuovo governo sarà possibile prorogarlo ancora”, ha aggiunto De Micheli.

Tante le telefonate arrivate ad Arezzo al centralino dei Vigili del Fuoco soprattutto da residenti Nei piani alti dei palazzi cittadini. Fortunatamente si è trattato soltanto di paura ma non è stato segnalato alcun danno né in città né tantomeno in Valtiberina un’altra zona dove è stata avvertita dalla popolazione. Il Sisma è stato avvertito anche nella capitale e lo indica la mappa della percezione elaborata proprio dall’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.