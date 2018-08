Terremoto, trema il Nord Italia: scossa in provincia di Cuneo, nessun danno

Trema ancora l’Italia e nello specifico il Nord della penisola. Stando a quanto riferito, sembra che una scossa di magnitudo 3.0 pare si sia verificata nella notte scorsa, intorno alle ore 3:21 in provincia di Cuneo con un epicentro a 3 km a nord-est di Elva, nelle valli grana e Maira. Stando a quanto riferito, sembra che il Sisma si sia verificato ad una profondità di circa 22 km interessando alcuni comuni vicini come Casteldelfino, Eva e Bellino che sono i punti più vicini all’epicentro. Quest’ultimo pare sia stato individuato nelle coordinate geografiche 44.56, 7.07, ad una profondità di circa 22 km.

Fortunatamente si è trattata di una scossa di terremoto di lieve intensità che ha interessato, come abbiamo detto, un’area molto vasta della provincia di Cuneo. Nello specifico, i comuni interessati da questa scossa di terremoto sono stati i seguenti Elva, Casteldelfino, Bellino, Pontechianale, Stroppo, Prazzo, Sampeyre, Acceglio, Macra, Marmora, Canosio, Celle di Macra, Oncino, Frassino, San Damiano Macra, Crissolo, Ostana e Cartignano.

Fortunatamente non si è registrato alcun tipo di danno, né tanto meno preoccupazioni particolari. La scossa è stata leggermente avvertita dai residenti della zona, ma non sembrano esserci state preoccupazioni particolari. L’evento è stato localizzato a 43 km ad ovest di Cuneo, a 69 km a sud ovest di Moncalieri, 75 km a sud-ovest di Torino.

Sempre nella notte intorno alle ore 3:50 una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata a Preci in provincia di Perugia, con un ipocentro ad 11 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 30 km ad est di Foligno, 47 km a nord-est di Terni, 48 km ad ovest di Teramo ed al momento non sembrano esserci danni, ma soltanto un po’ di preoccupazione da parte dei residenti della zona che negli ultimi anni hanno vissuto davvero l’incubo del terremoto. A livello mondiale non sembrano esserci state forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0.