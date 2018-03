Terrorismo, blitz contro jihadisti pronti a fare attentati in Italia con camion

Vasta ed importantissima operazione antiterrorismo stamattina il nostro paese nei giorni scorsi. Sembra sia stata smantellata la rete di Amri Anis ovvero l’attentatore di Berlino che lo scorso XIX dicembre 2016 ha ucciso 12 persone, ferite ben 56 passanti oltre al guidatore polacco del camion sequestrato ferito con un colpo di pistola e ucciso poi a coltellate proprio mentre deviava il mezzo salvando decine di persone. Il Blitz antiterrorismo è stato messo a punto dalla direzione centrale della polizia di prevenzione e dalla Digos di Roma e Latina che ha portato a dei risultati davvero eccezionali, perché ha demolito letteralmente la rete di tunisini legati al attentatore di Berlino. Da quanto è emerso, Sarebbero circa 20 indagati nell’ambito della richiesta nata proprio dopo l’attentato a Berlino.

L’operazione è stata chiamata Mosaico ed ha portato all’arresto di ben 5 persone tutti accusati di addestramento e attività con finalità di terrorismo internazionale e associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti nonché al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono state portate avanti una serie di perquisizioni che hanno riguardato non soltanto la città di Roma e di Latina Ma anche diverse città in provincia di Napoli, Caserta Viterbo e Matera. Tra gli arrestati ci sarebbe Abdel salem Napulsi, già detenuto A Rebibbia e fermato lo scorso mese di ottobre il quale si sarebbe addestrato su internet dopo aver imparato ad usare le armi da fuoco e da guerra nonché i furgoni che molto probabilmente avrebbe dovuto impiegare per compiere degli attentati terroristici nel nostro paese.

Tra gli arrestati figurano anche Mohamed Baazoui, Dhiaddine Baazaoui, Akram Baazaoui e Rabie Baazoui, Che fornivano documenti falsi agli immigrati per poter permettere loro di raggiungere i paesi europei in modo semplice e indisturbati. Questi sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Bravo, adesso mi hai capito, non ti devi fidare di loro perché sono infedeli, gente che non conosce Dio, gente senza parole di valore, tanto se ti vedono morto per la strada non gli importa nulla. Basta andare in vacanza e mangiare il maiale di sua madre”. E poi: “Bisogna mettere la loro testa sul tagliere e via e colpire (mozzare la testa) e avanti un altro”.

E’ questo Quanto emerso dalle intercettazioni dove Napulsi si fa chiamare anche Haythem. Il palestinese inoltre avrebbe tentato di acquistare un furgone tipo pick-up o un camioncino adatto a montare delle armi da guerra e come già abbiamo detto pare che questo dovesse servire per poter compiere un attentato in Italia. Le accuse per tutte e cinque sono di addestramento attività con finalità di terrorismo e condotte con finalità di terrorismo per Napoli associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per i quattro tunisini.