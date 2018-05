Tesla shock, auto a guida autonoma si schianta a 90 Km orari, morti 2 diciottenni

La casa automobilistica Tesla nell’ultimo anno ha dovuto affrontare una serie di Sfide visto che nei giorni scorsi si è verificato il secondo incidente mortale del 2018, proprio a bordo di una Tesla Model S, incidente nel quale hanno perso la vita due diciottenni. Nella Giornata di sabato in Texas si è verificato Purtroppo un nuovo incidente mortale che ha visto coinvolta la Tesla Model 6 e l’agenzia statunitense per la sicurezza dei trasporti pare abbia deciso di indagare, ma anche dalle prime evidenze la causa dell’incidente non sarebbe da ricercare in un malfunzionamento del sistema di guida autonoma auto Pilot che pare sia stato disattivato, ma purtroppo l’incidente sarebbe stato causato dalla alta velocità o da un problema alle batterie. Stando a quanto ricostruito, la Model S con a bordo circa 3 persone pare abbia sbandato uscendo fuori strada, andandosi a schiantare contro un muro prendendo fuoco ed uno dei Passeggeri sarebbe stato sbalzato fuori salvandosi mentre gli altri due purtroppo sono morti.

Al momento la polizia e la National Highway Traffic Safety administration Sta indagando sulla dinamica dell’incidente per cercare di capire di chi sono le responsabilità. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che l’esemplare di Model S sia rimasto coinvolto in questo incidente a causa dell’alta velocità.

Alla guida vi era un ragazzo di soli 18 anni, il quale è rimasto ucciso nell’ impatto insieme ad un altro suo coetaneo nonché amico. Inizialmente si era detto che l’incidente fosse stato provocato da un malfunzionamento di auto pilot ovvero il sistema di assistenza alla guida tanto discusso, Ma in questo caso non sarebbe sotto inchiesta. “I nostri pensieri sono con le famiglie e gli amici delle vittime colpiti da questa tragedia”, ha detto un portavoce di Tesla in una dichiarazione. “Stiamo lavorando per stabilire i fatti dell’incidente e offrire la nostra piena collaborazione alle autorità locali”, hanno aggiunto ancora dall’azienda.

La Tesla non è sicuramente nuova a questo tipo di incidenti, visto che lo scorso marzo una model-x con pilota semiautomatico inserito fu Coinvolta in un incidente mortale in California. Per questi motivi la società di elon musk raccomanda comunque a chi si trova alla guida, di attivare questa modalità e di tenere però sempre gli occhi sulla strada. Anche per questo ultimo episodio, Tesla affronterà tutto come ha sempre fatto ed oltre a collaborare con le forze dell’ordine per fare chiarezza sulle responsabilità si appoggerà ancora una volta alla tecnica dello storytelling. Quest’ultimo come abbiamo detto, all’inizio dell’anno per la Tesla è il terzo incidente e l’azienda ha archiviato il primo trimestre del 2018 con le perdite nette record pari a 784,6 milioni di dollari.. La casa automobilistica di Elon Musk ha ribadito di fornire tutto l’appoggio possibile per concludere al meglio le indagini.

«Il veicolo a guida autonoma è già tra di noi»

Simbolo della rivoluzione industriale del XIX secolo, la macchina è probabilmente vicina ad una nuova rivoluzione, quella tecnologica e digitale. Il concetto di veicolo cambierà sicuramente passando da un semplice strumento di mobilità ad un nuovo stile di vita.

La vettura, diventando autonoma, sostituirà il conducente e attraverso le nuove tecnologie di guida quali radar, sensori, telecamere, permetterà agli utenti di beneficiare di tempo prezioso da dedicare a diverse occupazioni personali e professionali.

L’avvento del veicolo autonomo promette anche profondi cambiamenti in molti altri settori, come quelli assicurativi e legislativi, facendo sorgere alcuni quesiti. Chi sarà responsabile in caso di incidente l’uomo o la macchina? Le macchine autonome potranno circolare liberamente in tutte le strade o solamente in luoghi dedicati? Nella fase transitoria i conducenti dovranno avere sempre l’obbligo delle mani sul volante?

Le case automobilistiche stanno lavorando da diversi anni su progetti di auto automatizzate e si trovano oggi ad affrontare il risonante arrivo di player esterni al loro settore industriale. I nuovi “attori” sono pieni di ambizioni e di denaro e diventeranno sicuramente “nuovi partner” di tantissimi costruttori tradizionali.

I giganti della Rete e di tecnologia come Google o Apple stanno stringendo alleanze strategiche con diverse aziende: dai costruttori di auto ai fornitori di tecnologie radaristiche e di navigazione ma ciò non esclude che potrebbero anche trasformarsi in veri e propri concorrenti con la sperimentazione concreta su strada dei loro prototipi.

Rimangono però alcune domande essenziali: che accoglienza verrà riservata al veicolo autonomo dal pubblico e dagli automobilisti? Saranno pronti a rinunciare al piacere di guidare? Si fideranno dei costruttori o preferiranno i giganti della Rete per farsi trasportare nel futuro? E su un piano meramente economico, quale sarà il costo di queste vetture autonome?

Secondo gli studi del Corporate Vehicle Observatory l’utente di oggi è già abituato a strumenti di ausilio alla guida (come per esempio l’Adaptive Cruise Control e l’Automatic Emergency Braking) che controllano rispettivamente sia l’adattamento della velocità alle situazioni del traffico sia la frenata in caso di emergenza. Gli automobilisti intervistati affermano infatti che l’auto “intelligente” è semplicemente “l’auto ideale”, in ragione dell’incremento esponenziale in termini di sicurezza e comfort.

Non tutti i paesi però si muovono alla stessa velocità sull’argomento. Alcuni paesi emergenti come Cina, Brasile e Turchia sembrano essere i più favorevoli e felici dell’arrivo dei veicoli autonomi sul mercato. Essi ritengono infatti che il veicolo autonomo sarà una realtà della vita quotidiana già dal 2020-2021. Al contrario diversi paesi europei sono molto più cauti vista l’abitudine e il piacere stesso della guida così radicati nella tradizione culturale. Gli utenti contano in primo luogo sui produttori tradizionali per sviluppare l’auto del domani e la proporzione è più alta nei paesi con forte tradizione automobilistica come Germania, Francia e Italia.

Dovremmo concludere che i giganti della Silicon Valley porteranno avanti una battaglia persa e che nessuno vorrà comprare i loro modelli? Dalle informazioni raccolte si evince che comunque un conducente su due afferma di essere pronto a comprare una macchina di Apple o di Google. Il movimento verso la vettura autonoma è ormai ben avviato e i veicoli autonomi, una volta superati gli ostacoli infrastrutturali e legali, troveranno il loro pubblico.

Oggi il potenziale del mercato automobilistico autonomo rimane difficile da valutare: secondo alcuni, entro il 2035, potrebbe rappresentare il 17% del mercato automobilistico mondiale mentre per altri si stima che nel 2040 la quota di mercato sarà superiore al 35%.

In questa pubblicazione vogliamo riassumere i fattori che stanno portando verso questa rivoluzione fornendo una panoramica sugli eventuali cambiamenti tra l’odierno e il futuro contesto di mercato, sulle decisioni dei tradizionali produttori di vetture, sulle aziende provenienti dal settore tecnologico che stanno diventando i nuovi player e approfondire le questioni ancora da risolvere riguardanti i vari ambiti normativi e infrastrutturali.

Da piccolo mio nonno mi portava il pomeriggio a vedere i treni. Ne ero affascinato come tutti i bambini. Poi un giorno – me lo hanno raccontato più avanti – ho fatto una domanda: “Nonno, ma il treno ce l’ha il volante per girare le ruote?” Vedevo che si muoveva sulle rotaie, ma anche queste compivano delle curve che in qualche modo il treno doveva assecondare. Nella mia immaginazione, era impensabile che dietro una svolta non ci fosse un uomo a girare uno sterzo o un manubrio. Alla TV guardavamo i Pronipoti, che viaggiavano su automobili volanti, ma sempre con il papà alla guida. Del resto, era sempre stato così fin dai carri degli Ittiti.

Adesso la tecnologia ci dice che va bene così, che abbiamo fatto il nostro tempo. D’ora in avanti non qualcuno ma qualcosa, un sistema intelligente, si occuperà di condurre le automobili e gli altri mezzi di trasporto su gomma. Non accadrà in maniera netta, bensì con una gradualità distribuita nel tempo. Perché l’automobile è un mezzo di trasporto di massa e tale deve restare. Dunque, ogni cambiamento deve muoversi dentro il limite di non perdersi nessuno per strada. Chiedere a tutti di fare i passeggeri con nessuno al volante sarebbe dirimente. Meglio procedere per tappe di avvicinamento, lungo un cammino che si chiama guida assistita. In pratica, il sistema ti sostituisce in una cosa alla volta. Con molto tatto, prima ti aiuta se ne hai bisogno, poi anche quando non lo chiedi, magari svegliandoti da un colpo di sonno o richiamando la tua attenzione, che avevi inopinatamente dedicato a uno schermo (dell’auto o dello smartphone fa poca differenza). In seguito ti inibirà atti contrari a quelli appropriati, prima dello stadio finale: la sostituzione piena alla guida. Questo ad oggi è il punto di arrivo del percorso.

Non è ancora chiaro quanto tempo impiegheremo. Qualcuno dice dieci o vent’anni, ma qualcuno prevede pure meno. Sappiamo anche che dovremo apportare sostanziali modifiche al sistema entro cui ci muoviamo, sia nelle infrastrutture sia nelle norme di regolamentazione. Salvo per qualche telecamera qua e là, le strade di oggi hanno più o meno la stessa tecnologia di duemila anni fa, con una segnaletica dedicata all’occhio umano come le pietre miliari dell’antica Via Appia. Resta da capire se lungo questo cammino che porta alla guida autonoma opteremo per costruire dei sistemi che ricalchino la guida umana – come sembra si stia facendo – in modo da poter circolare sulle strade attuali, oppure se si deciderà parallelamente di modificare le strade, creando delle vere e proprie piste digitali, che scambiano segnali con i mezzi di trasporto. Questo al momento non è il tema più appassionante né quello discriminante. La questione che attira le attenzioni è piuttosto quella legata alle norme. Quando non sarà più il guidatore a compiere le scelte, chi dovrà rispondere per queste?

Il costruttore del software o colui che l’ha progettato e scritto? Oppure il costruttore del veicolo, che l’ha installato e commercializzato? O ancora, chi ha eseguito la manutenzione, probabilmente da remoto? Siamo tutti consapevoli che le norme vigenti non sono in grado di accogliere automobili che non siano sotto il pieno controllo di un automobilista.

Questa delle responsabilità appare una sfida enorme, eppure non è la più difficile. Il vero tema che si cela dietro un sistema intelligente è proprio la sua intelligenza. Intelligere significa esattamente capire e discernere. Saper comprendere in ogni situazione, per quanto simile ad altre possa presentarsi, quale decisione adottare, quale scelta compiere. Spesso è facile, perché la scelta è tra il bene e il male, tra prudenza e imprudenza. Non c’è dubbio che in quei casi – e sono tantissimi – una guida meno umana e più artificiale garantirebbe il crollo verticale degli accadimenti negativi. Sarà interessante vedere quando e quanto saremo in grado di farci sostituire nelle fattispecie in cui si dovrà scegliere il male minore. O peggio ancora, quando l’unico modo per evitare un danno causato da altri sarà di causarne uno a nostra volta, di entità minore (o presunta tale). Sembrano discorsi lontani, ma calati nella realtà prendono la forma, ad esempio, di un bambino che colpevolmente sbuca in mezzo alla strada: salvarlo potrebbe implicare andare a tamponare un’altra vettura. Ossia, perseguire un fine superiore passando dalla ragione al torto.

Poi ci sono – e continueranno ad esserci – tutti quei piccoli comportamenti che oggi adottiamo, che stanno al limite delle norme e spesso ben oltre esso, come fermarsi in doppia fila per far salire un passeggero. Molti hanno un giudizio preciso e netto su queste vicende. Se siano da tollerare oppure no. Quello che nessuno davvero può affermare è se il saldo complessivo di tutti questi gesti umani alla guida sia positivo o negativo, alias se rimuovendoli in blocco la circolazione e la produttività che ne deriva aumenterebbero o diminuirebbero.

Gli uomini e le donne non sono perfetti, ma restano al momento e da alcuni milioni di anni il cervello più sofisticato mai apparso sul pianeta. Sostituirlo è probabilmente possibile. Che sia facile è tutto da dimostrare.

Alla fine degli anni ‘70, Internet e Google non esistevano, e il personal computer era ancora raro negli uffici. I centri di studio e gli ingegneri erano però già al lavoro su progetti di auto che si muovevano più o meno senza l’intervento dell’uomo. Nel 1977 il Laboratorio di Ingegneria Meccanica di Tsukuba in Giappone sviluppa un primo veicolo autonomo, dotato di visione artificiale, che può raggiungere i 30 km/h.

È in Europa, tuttavia, che iniziano i primi test negli anni ‘80, sotto la guida del costruttore Mercedes. La casa produttrice diventa partner, partecipando al programma di ricerca Prometheus europeo (*), del professor Ernst Dieter Dickmanns dell’Università militare di Monaco, ex alunno di Princeton e con trascorsi alla NASA, e pioniere del veicolo autonomo. Trasforma un’utilitaria Vario del marchio a stella con telecamere e sensori e installa un gruppo di computer. Il veicolo pesa 5 tonnellate; può accelerare, frenare e girare il volante robotizzato su una strada chiusa al traffico. Il suo nome è VaMoRs e può raggiungere quasi i 100 km/h.

Con lo stesso partner, Mercedes successivamente farà un prototipo molto simile al suo futuro modello di berlina Classe S. Questo veicolo robotizzato è il primo veicolo al mondo a guidare percorrendo la distanza tra Monaco e Copenaghen, compreso il ritorno, (vale a dire 1678 km) nel 1995. è in grado di eseguire automaticamente il sorpasso con picchi fino a 180 km/h. Ricordiamo che, a quel tempo, il GPS è rudimentale e non c’erano le moderne mappe digitali. È solo utilizzando una visione artificiale (catturata dalle 4 telecamere) e con il riconoscimento di ostacoli a 3D, che Mercedes riesce a far muovere i veicoli per il 95% del tempo senza intervento umano. Una autentica prodezza per quegli anni.

Anni 2000 : Il coinvolgimento del Pentagono

II caso di Mercedes non è isolato. Dall’altro lato dell’Atlantico, si dimostra molto interessata al veicolo autonomo anche la General Motors, che già alla fine degli anni ‘30 aveva immaginato dei veicoli in grado di muoversi e di parcheggiare autonomamente, basati su un sistema di guida a morsetti magnetici incorporati in carreggiata. Nell’agosto del 1997 a San Diego, grazie all’aiuto di un consorzio (Automated Highway Consorzio Nazionale System), diversi veicoli di GM viaggiano in convoglio, praticamente collegati virtualmente a pochi metri di distanza. In questa occasione un’infrastruttura speciale con magneti per la guida viene implementata appositamente in alcune tratte autostradali.

Le università si interessano a loro volta all’automazione della vettura. Nel 1995, un team di esperti nel campo della robotica della Carnegie Mellon University riesce ad attraversare l’America da Pittsburgh a Los Angeles a bordo della NavLab 5, una Pontiac Trans Sport modificata. L’operazione prese il nome di “No Hands Across America”.

Convogli nel deserto

Tuttavia, è il Pentagono che fa un reale scatto in avanti lavorando su diversi progetti. Dalla metà degli anni 80′, una delle sue agenzie, DARPA (*), sta cercando di sviluppare dei veicoli autonomi per muoversi in zone di conflitto senza rischiare la vita dei suoi soldati. Essa ha finanziato il programma VLT (veicolo terrestre autonomo), prima di creare la “Grande Sfida” nel 2004, spingendo i ricercatori a mostrare le loro abilità. Durante la prima edizione, lungo 150 miglia nel deserto del Mojave, nessuno dei 15 veicoli in fila riesce a raggiungere il traguardo. Il migliore, della Carnegie Mellon University, si ferma a 7 miglia, bloccato in una duna.

L’anno successivo, la DARPA decide di motivare i ricercatori con un premio di 2 milioni di dollari. Questa volta, il livello della sfida si alza e sono 23 le squadre a partecipare. L’edizione 2005 è stata vinta dalla Stanford University con Stanley, un autonomo Volkswagen Touareg che copre il percorso in meno di 7 ore. Ironia della sorte, la squadra vincente ha nei suoi ranghi il futuro Direttore del progetto di ricerca per Google. Nel 2007, l’evento diventa più complesso, perché il percorso si trova nelle aree urbane. Si iscrivono 89 squadre, ma solo 11 vengono selezionate per la partenza, tra cui la Carnegie Mellon che raccoglie la vittoria con una Chevrolet Tahoe chiamata Boss.

La sfida incoraggia comunque le università e i produttori in tutto il mondo a lavorare di più insieme. In Italia, un team dell’Università di Parma nel 2010 organizza il VisLab (*) Intercontinental Autonomous Challenge. Progetta una spedizione con un convoglio di 4 veicoli ad alimentazione elettrica e a guida autonoma che percorre 16.000 km fino a Shangai. Lo stesso anno Audi raggiunge un’altra impresa sul suolo americano. Un’autonoma Audi TT gestisce la salita solitaria di Pikes Peak, una montagna che sale a oltre 4300 m, in Colorado. Il veicolo ha impiegato 27 minuti per percorrere i 20 km del tracciato che conta non meno di 156 giri. L’Audi TT è stata preparata dalla Stanford University e dagli esperti di Volkswagen.

2010 : L’anno di Google

Ma nonostante questi autentici exploit, un annuncio rivoluzionerà il piccolo mondo che gira intorno al veicolo autonomo. Google ha presentato nel 2010 la sua “Self-Driving Car”, che ha iniziato di fatto i test l’anno precedente. Il gigante di Internet ha dotato una flotta di Toyota Prius e Lexus RX450h con telecamere e un enorme telemetro laser sul tetto, che mette alla prova la prima volta in California. I veicoli utilizzano i dati forniti da Street View per orientarsi.

Pubblicato il video su YouTube, la società di Mountain View attira l’interesse globale intorno al veicolo autonomo, fino al punto di convincere una grande parte dell’opinione pubblica ad essere stata la prima ad aver inventato il concetto di auto autonoma. Successivamente Google ha innovato chiedendo e ottenendo il permesso per testare i propri veicoli su strade pubbliche in alcuni Stati degli Stati Uniti (Nevada, Florida e California) con una licenza speciale, accumulando di fatto il chilometraggio e l’esperienza.

L’arrivo del pilota automatico

Grazie alla sua “self-Driving Car” Google si è posta come Benchmark per i vari produttori e fornitori del settore, con il rischio di farli sembrare eterni ritardatari di fronte al gigante di Internet. Al contrario, gli specialisti di automobili hanno spesso implementato progetti su larga scala, il cui punto di partenza era precedente agli annunci di Google. Questo è il caso del progetto Volkswagen HAVEit (*), lanciato nel 2008, che ha permesso di sviluppare la prima generazione di “pilota automatico” in grado di prendere il controllo della strada a 130 chilometri all’ora e arrestare e riavviare l’auto nel traffico.

Dal 2009, BMW ha anche iniziato i suoi primi giri in modalità autonoma al Nurburging; il produttore ha sviluppato anche alcune innovazioni, come ad esempio un assistente in grado, in caso di malessere del conducente, di accostare l’auto sul ciglio della strada ed effettuare una chiamata di emergenza. Da parte sua, Volvo ha creato l’evento con il progetto SARTRE (*), che ha avuto inizio nel 2009 e che si è protratto fino al 2012. Si trattava di far circolare in convoglio dei veicoli automatizzati con un camion in testa, portando nella sua scia tre vetture completamente autonome, viaggiando alla velocità massima 90 km/h, rispettando una distanza adeguata di 6 metri tra i veicoli.

2013 : I costruttori e la sfida dell’automazione

Dobbiamo aspettare fino al 2013 per fare il passo successivo nel campo dell’automazione. Quell’anno, l’Alleanza Renault-Nissan ha deciso di rafforzare la propria presenza nella Silicon Valley. I due partner, che avevano già aperto un ufficio a Mountain View, due anni prima, decidono di aprire un nuovo centro di ricerca avanzata, con sede a Sunnyvale, specializzata in guida autonoma e auto connesse. Nel cuore dell’estate Nissan svela la Leaf autonoma, dotata di uno scanner laser e di una macchina fotografica. L’auto fa scalpore, perché è in grado di gestire le situazioni di guida reali complesse, illustrate attraverso tre scenari concreti mai rivelati prima: il controllo della distanza laterale, le precedenze ai bivi e il sorpasso monitorando i veicoli in avvicinamento.

Per il prossimo futuro il capo dell’Alleanza, Carlos Ghosn, promette l’arrivo dei veicoli autonomi sul mercato entro il 2020. L’Alleanza Renault-Nissan si impegna ad offrire i primi sistemi di assistenza alla guida nel traffico entro la fine del 2016. Nel 2018, la tecnologia permetterà di cambiare fila in modo autonomo, per arrivare poi alla fine del decennio a gestire il passaggio agli incroci, senza intervento del conducente.

Sempre nel 2013, Mercedes presenta al Salone di Francoforte la S500 ad azionamento intelligente. Un prototipo che concentra tutte le innovazioni accumulate dal costruttore negli anni: dal DISTRONIC (*) che regola le distanze di sicurezza a seconda del traffico, attraverso il sistema Pre-Safe (frenata automatica in caso di probabile incidente), lo stop & Go (arresto e riavvio automatico nel traffico), il DISTRONIC PLUS (con controllo direzionale) o il Magic Body Control, che riconosce tramite una telecamera le irregolarità del fondo stradale e regola di conseguenza le sospensioni. Alcuni mesi prima questo prototipo aveva realizzato l’impresa 125 anni dopo il primo percorso a lunga distanza fatta tra Mannheim e Pforzheim (un centinaio di chilometri), questa volta in modo autonomo. Il costruttore aveva chiesto agli specialisti della cartografia HERE (della quale ha poi preso il controllo con BMW e Audi) di mappare il percorso con una precisione di un centimetro.

Obiettivo « zero vittime »

Impossibile parlare di automazione della macchina senza menzionare Volvo. Il produttore di origine svedese condivide un obiettivo comune con la Mercedes e la Toyota, quello di “zero vittime” a bordo dei suoi modelli. Un impegno che si protrae in vista del 2020. Il suo coinvolgimento nella sicurezza stradale non è una novità, sia riguardo alla di sicurezza passiva (airbag, protezione contro gli impatti laterali) che per la sicurezza attiva (frenata, rilevamento automatico di pedoni e ciclisti). Come la maggior parte dei marchi di fascia alta, è stato fatto uno sforzo considerevole per rendere di serie tutti i dispositivi di aiuto alla guida. Nel 2013 il marchio aveva presentato in Svezia una dimostrazione di parcheggio automatico, con una V60 controllato a distanza da uno smartphone e in grado di cercare un posto in un parcheggio e parcheggiare, prestando attenzione durante il suo percorso all’eventuale presenza di pedoni e di altri veicoli che cercavano di manovrare.

Altri produttori stanno cercando una risposta diretta alla Google car, con dei prototipi specifici. Questo è il caso della Lexus e la sua AARSV (Advanced Active Safety Research Vehicle). La gamma comprende le seguenti attrezzature: un sensore laser montato sul tetto con tecnologia LIDAR 360 (*), che rileva i pedoni a 70 metri; antenne GPS anche sul tetto; tre telecamere ad alta definizione, tra cui una centrale per monitorare il traffico e i semafori fino a 150 m e per rilevare veicoli ai lati; radar per monitorare le intersezioni; misure basate sull’inerzia per misurare l’accelerazione e l’angolo di spostamento; un sistema di misura della distanza e della velocità. Per Lexus, l’obiettivo non era quello di muovere una macchina da sola, ma piuttosto dare la massima assistenza al conducente per aiutarlo a prendere le giuste decisioni e quindi guidare meglio.

Sfruttando l’esperienza del gruppo Volkswagen, anche Audi esplora molti settori di assistenza alla guida (assistenza nel traffico, seguire le traiettorie, controllo delle distanze autostradali, parcheggio completamente automatico) facendo molto scalpore nel mese di ottobre 2014, con le sue RS 7 “Piloted driving”. Sul circuito di Hockenheim, questo veicolo ha completato un giro in poco più di 2 minuti, senza conducente e con precisione centimetrica, spingendo fino a 240 km/h. Gli ingegneri hanno usato segnali GPS appositamente modificati, che sono stati trasmessi al veicolo da collegamenti wireless (via Wi-Fi e radio ad alta frequenza) per muovere la RS 7 autonomamente sul circuito. In parallelo, le telecamere 3D in macchina filmavano il circuito e un programma per computer confrontava le immagini della fotocamera con i dati conservati a bordo. La RS7 Piloted driving è ora in grado di andare più veloce dei piloti umani. Va detto che la nuova versione del RS7 Piloted driving, chiamata “Robby” pesa 400 kg in meno rispetto alla generazione precedente e ha sfruttato i dati delle versioni precedenti per migliorare ulteriormente le prestazioni.

2015 : L’inizio dei test su strada

L’anno appena concluso ha segnato un punto di svolta. I prototipi del veicolo autonomo non si accontentano più semplicemente dei circuiti chiusi ed i loro progettisti non esitano a provarli concretamente su strada. Con la sua licenza in Nevada, Audi ha organizzato nel 2015 un viaggio di 900 km in modalità autonoma tra Silicon Valley e Las Vegas, a bordo di una A7 Sportback. Anche Delphi, fornitore di soluzioni per l’automotive, ha viaggiato migliaia di chilometri nello stesso anno attraverso gli Stati Uniti. In California, diversi marchi hanno ottenuto il diritto di testare le loro tecnologie su strada, come ad esempio BMW, Honda, Nissan, Mercedes e Tesla, oltre a Google.

I test non si sono svolti solo in suolo americano, anche la Germania ha acconsentito ad effettuare i test per un breve tratto dell’autostrada A9 vicino a Monaco. Gli effetti di questa scelta hanno influito positivamente registrando un continuo incremento dei veicoli testati dal 2013 in poi. BMW ha scelto di ampliare la propria flotta di veicoli autonomi sulle strade, come altre marche (Audi) e produttori (Bosch, Continental). In Francia, invece, è stata concessa una deroga specifica per la regione di Bordeaux al Congresso Mondiale sulla Intelligent Transportation (ITS), tenutasi nel mese di ottobre del 2015.

Test al grande pubblico

Le autorità hanno anche dato la loro approvazione per esperimenti a Parigi, così, PSA Peugeot Citroen, il primo produttore francese a ricevere tale autorizzazione, è stato in grado di far muovere la sua Picasso autonoma fuori pista al centro di prova di La Ferte- Vidame (Eure-et-Loire) per testare la tecnologia nel traffico intorno Vélizy (Yvelines). In tutta Europa (Spagna, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera) e in molte parti del mondo (Giappone, Australia), le leggi nazionali sono state modificate per autorizzare questo tipo di sperimentazione.

Nel 2017, la Svezia ospiterà una prima mondiale: il progetto Drive Me sviluppato da Volvo nel 2014, prevede di assegnare 100 veicoli autonomi a dei clienti su strade selezionate intorno a Goteborg. Questi veicoli saranno testati dal pubblico, in condizioni reali di traffico. Il produttore di origine svedese ha sviluppato una soluzione completa per determinare con precisione la posizione esatta della vettura e l’ambiente circostante, attraverso un sistema di visione a 360° ottenuto da una combinazione di radar, telecamere e sensori laser.

Quando la guida autonoma non sarà disponibile, a causa di condizioni climatiche eccezionali, guasti tecnici o fine percorso, al guidatore sarà richiesto dal sistema tramite dei comandi specifici posti sul volante di riprendere il controllo del mezzo. E se per qualche motivo non sarà in grado di farlo, l’auto si parcheggerà da sola in un luogo sicuro.

Nuovi marchi generalisti stanno facendo degli ulteriori sforzi per incrementare le loro ambizioni. L’ultimo produttore in ordine di tempo per il lancio è Kia. Il marchio legato al gruppo Hyundai annuncia un investimento di 2 miliardi di dollari entro il 2018 per lo sviluppo dell’assistenza alla guida. Kia prevede di dotare la propria gamma di diverse tecnologie di guida parzialmente autonoma entro il 2020. Solo raramente c’è stata una tale convergenza di vedute intorno alle macchina sia in fatto di date che di tecnologia. Questo non accadde, ad esempio, quando vennero lanciate le prime auto elettriche.

Il veicolo autonomo nell’immaginario americano

General Motors già nel 1939 in una mostra intitolata “Futurama” vedeva nel futuro la presenza di veicoli automatici. È però alla fine degli anni ‘50 che questi modelli prendono forma agli occhi della popolazione. Una pubblicità apparsa nel Saturday Evening Post nel 1950 accelera le cose. Essa mostra una famiglia giocare a Scarabeo in una macchina il cui abitacolo è completamente in vetro, con l’autista voltato di spalle rispetto alla guida e il gomito appoggiato sulla portiera. Il veicolo sfreccia su una delle autostrade americane. La pubblicità precisa che “un domani l’elettronica sostituirà l’autista”. Le vetture saranno guidate nel loro cammino per mezzo di sistemi elettronici integrati nella carreggiata, che eviteranno ingorghi, incidenti e, naturalmente, la stanchezza del guidatore. Nel 1958, la stessa General Motors testò su strada il prototipo Firebird III, dotato di un pilota automatico in grado di seguire un cavo situato sotto la carreggiata.

Per far avanzare i progetti, diversi attori hanno svolto un ruolo chiave oltre oceano. La Silicon Valley è naturalmente parte di tutto ciò. Numerosi sono i produttori (BMW, Daimler, Ford, Gruppo Volkswagen, GM, Renault-Nissan) che in California hanno un contatto all’interno di nomi come Google o Apple. Si tratta di una posizione strategica per percepire le tendenze e trovare competenze nel campo del software e dell’intelligenza artificiale.

Questo è ciò che è avvenuto ad esempio per la ricerca di Volkswagen con ERL (Electronic Research Lab). Più recentemente, Toyota ha aperto un centro per la ricerca e sviluppo a Palo Alto, vicino alla Stanford University. Si chiamerà Istituto di ricerca Toyota (TRI), con un budget di un miliardo di dollari e impiegherà 200 dipendenti.