Tesla presenta la tavola da surf da 1500 dollari. In poche ore tutto esaurito

Tesla presenta la sua tavola da surf e sembra che circa 200 pezzi in poche ore siano state vendute in tutto il mondo. Dopo che l’azienda ha fabbricato il lanciarazzi, adesso sembra abbia lanciato sul mercato un nuovo prodotto e si tratterebbe proprio di una tavola da surf. L’azienda di Elon musk si lancia anche nel campo dell’ attrezzatura sportiva. Non solo costruisce auto elettriche ma sul sito americano di Tesla Motors, si possono acquistare ance macchine, pannelli solari, accumulatori domestici di energia e anche tavole da surf nella sezione lifestyle dello shop online.

Infatti il costruttore Californiano avrebbe messo in vendita una tavola hi-tech con un lato nero opaco e l’altro rosso lucido, rinforzato in fibra di carbonio. I 200 pezzi esemplari unici sono stati messi in vendita a $1500 ciascuno, ma sono andati a ruba in poche ore e per non smentire, qualcuno l’avrebbe messa pure su eBay e avrebbe triplicato il prezzo come di solito capita per le edizioni limitate.

L’oggetto in questione è stato disegnato dalle Tesla Design Studio, in collaborazione con un altro marchio il Lost surfboard e con Matt Mayhen. Biolosnonché è il designatore di attrezzature per gli atleti dalla WORLD Surf League Championship. Il costruttore avrebbe garantito che l’attrezzo sportivo potrà essere trasportato all’interno di tutti i suoi modelli compresa la compatta modal 3. “L’edizione limitata della tavola da surf Tesla propone un mix degli stessi materiali lucidi e opachi presenti su tutte le nostre auto. La parte superiore è rinforzata da leggera fibra di carbonio “Black Dart”, ispirata agli interni delle nostre vetture, e presenta il logo Tesla in sottile contrasto lucido”, è questa la descrizione dell’oggetto apparsa sul sito ufficiale di Tesla.

Elon musk fondatore del marchio non è nuovo a questo tipo di operazioni, Infatti con la the boring Company è arrivato addirittura a proporre un lanciafiamme venduto in ben 20.000 esemplari sul loro sito, cioè Tesla Dove si possono anche acquistare diversi gadget tra i classici modellini da $250, anche una riproduzione in scala della colonnina di ricarica di supercharge $45 e cappellini a €25, borracce a $30, borsoni in pelle a $400.