The Future Makers: 100 talenti scelti fra i 23 e i 26 anni, ecco chi sono

Al via dal 14 maggio a Milano la nuova edizione di “The Future Makers”, l’iniziativa – organizzata da The Boston Consulting Group – rivolta a 100 fra i migliori studenti fra i 23 e i 26 anni, rappresentativi delle Università più prestigiose d’Italia e d’Europa.

Un progetto dal forte impatto: il 93% dei partecipanti delle prime due edizioni ha oggi un impiego Milano, 11 maggio 2018 – Cento studenti fra i 23 e i 26 anni, uomini e donne, provenienti dalle più prestigiose università: sono loro i protagonisti della terza edizione di “The Future Makers”, il percorso di formazione che vedrà la prima fase da lunedì 14 a giovedì 17 maggio negli uffici di BCG Milano. Quattro giorni di confronto e riflessione, guidati da oltre 30 esperti di BCG e autorevoli relatori, come il fondatore di Candy Crush Riccardo Zacconi, gli amministratori delegati di ENI e KIKO Claudio Descalzi e Cristina Scocchia, il direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas Alberto Mantovani e molti altri. Imparare, guidare, connettere.

L’obiettivo di “The Future Makers” è contribuire alla formazione delle giovani generazioni, i leader del futuro, e offrire loro un’occasione di incontro e scambio con i rappresentanti della business e social community italiana e internazionale. Con il supporto dei Rettori, gli studenti sono stati selezionati da Nord a Sud non solo sulla base del loro curriculum scolastico, ma anche della loro passione, della capacità di introspezione e comprensione dei grandi fenomeni. Un roadshow durato 6 mesi nelle principali Università ha portato BCG alla scelta dei 100 studenti, da una base di oltre 12.000 persone incontrate.

Tra essi, due giovani marchigiani, una ragazza di San Severino Marche, in provincia di Macerata, e un ragazzo di Falconara (Ancona). Si tratta di: Giulia Scalzini, 23 anni, maturità classica al liceo “Francesco Filelfo” di Tolentino (MC) e una laurea in Economia all’Università Politecnica delle Marche che ha previsto un periodo di studio in Gran Bretagna, attualmente impegnata in un master in Business administration all’Università di Bologna; e Federico Campagna, sempre 23 anni, campione di pallavolo (ha vinto i campionati regionali under 18 con il Falconara Volley e ha partecipato alla Nazionale italiana di serie C), anche lui laureato in Economia all’Università Politecnica delle Marche. Ora vive in Francia per frequentare un master internazionale in Business management dell’Università Bocconi e della ESSEC Business School di Parigi che comporta esperienze all’ESSEC Asia Pacific di Singapore e alla MISB Bocconi di Mumbai, in India. “The Future Makers è un’iniziativa formativa che continua ad avere un grande impatto sulla crescita professionale e personale dei giovani. Tra i partecipanti delle edizioni precedenti, che hanno terminato gli studi, oltre il 90% ha trovato lavoro.

Anche quest’anno saranno quattro giorni intensi, in cui approfondiremo tematiche al cuore dello sviluppo della nostra società: dal digitale alla trasformazione del mondo industriale, dalle principali sfide dell’economia della cultura e della creatività fino alla ricerca scientifica. Un’occasione unica per restituire al Paese e investire nel futuro”, ha commentato Giuseppe Falco, Amministratore Delegato di The Boston Consulting Group Italia, Grecia e Turchia. Nelle edizioni 2016 e 2017, i “Future Makers” si sono confrontati con decine di testimoni fra i quali il CEO di Enel, Francesco Starace, il Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, il CEO di Eataly, Andrea Guerra, il presidente di Valore D, Sandra Mori, l’atleta paraolimpica Bebe Vio, il direttore innovazione del World Food Programme, Robert Opp. E ancora Francesco Caio, già amministratore delegato di Poste Italiane, il commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale, Diego Piacentini e molti altri.

SI E’ CONCLUSO IERI THE FUTURE MAKERS, INIZIATIVA CHE HA VISTO 100 TALENTI PARTECIPARE A QUATTRO GIORNI DI INCONTRI E FORMAZIONE. UN’OCCASIONE PER CAPIRE COME CREARE VALORE NEL NOSTRO DOMANI, DICE CECILIA, LAUREATA BOCCONI

Quattordici dei 100 talenti scelti da The Boston Consulting Group per partecipare alla seconda edizione di “The Future Makers” sono bocconiani. I cento giovani, provenienti da 30 università italiane e selezionati tra 12 mila, hanno partecipato a una quattro giorni intensa di formazione caratterizzata da interventi di speaker e varie attività di mentoring. Gli argomenti al centro delle giornate sono stati lo sviluppo digitale, le evoluzioni dei grandi capitoli industriali e finanziari, il social impact, la diversità e lo sviluppo sostenibile, i grandi temi, insomma, “che stanno plasmando in maniera decisa il mondo e il nostro Paese”, precisa Giuseppe Falco, amministratore delegato di The Boston Consulting Group Italia, Grecia e Turchia.

“Tutti gli ospiti sono riusciti a trasmetterci il loro entusiasmo, ci hanno fatto capire quanto il futuro sia nelle nostre mani e quanto noi, come loro, dobbiamo credere nel nostro paese e contribuire a migliorarlo”, dice Elisabetta Biffi, studentessa di Management. Gli studenti e i laureati si sono infatti confrontati con personalità di spicco, tra i quali il commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, nonché alumno Bocconi, Diego Piacentini, l’amministratore delegato e direttore generale di Enel Francesco Starace, il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco e l’atleta paraolimpica Bebe Vio.

“Ho trovato le attività molto utili, in particolare quelle mirate al perfezionamento delle nostre soft skills, inoltre è stato interessante confrontarsi con altri studenti e laureati provenienti non solo da diversi atenei, ma da diversi programmi di laurea, con cui abbiamo potuto discutere i nostri punti di vista”, commenta Alberto Maria Fasulo, iscritto al Master of Science in Economia e management delle istituzioni e dei mercati finanziari – Finance. “È stata insomma un’opportunità unica per capire quali saranno le prossime grandi sfide economiche del paese”, aggiunge Cecilia Concetti, laureata al World Bachelor in Business, “nonché un’occasione per definire gli ideali e le competenze che ci porteranno a contribuire a creare valore nel nostro domani”.

Gli altri bocconiani che hanno preso parte a “The Future Makers”: Mihailo Durdevic, Francesca Grotti e Veronica Piacentini, iscritti al Master of Science in International Management; Niccolò Zamboni, iscritto al Master of Science in Management; Matteo Zucchi, Filippo Vesco e Wang Xiaolu, iscritti al Master of Science in Finance; Maria Letizia Caselli, iscritta al Master of Science in International Management /CEMS; Valentina Coria, iscritta al Master of Science in Economics and Management of Innovation and Technology; Virginia Fascina, iscritta al Master of Science in Marketing Management; Giulia Savino, iscritta al World Bachelor in Business.