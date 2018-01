Tide Pod, la mania shock tra i giovani di mangiare capsule di detersivo

Negli Stati Uniti si sta diffondendo un gioco sempre più pericoloso soprattutto grazie ai social network Dove girano diversi video di ragazzi che si sottopongono ad una assurda prova di coraggio che consiste nel mangiare le capsule di detersivo per lavatrici. Stiamo parlando di quella che è stata soprannominata #Tide Pods Challenge ed è una folle gara tra adolescenti che si sfidano a masticare le capsule di detersivo per lavatrici tenendole in bocca fino a fare uscire il sapone riprendendo il tutto con delle videocamere e invitando anche altri a seguirli tutta prova. Secondo i dati diffusi proprio nelle scorse ore dal centro antiveleni statunitense E aggiornati allo scorso 21 gennaio, si parla di 86 casi di intossicazione registrati tra ragazzi soltanto nelle prime tre settimane di gennaio. In tutto il 2017 si sono registrati soltanto 57 casi e nel 2016 solo 36 quindi si capisce benissimo che si tratta di una nuova moda tra adolescenti che sembra stia prendendo sempre più piede e si sta diffondendo a macchia d’olio.

Per cercare di contenere i danni si sta procedendo a mettere in atto varie campagne di sensibilizzazione su YouTube ma anche su Amazon e anche da parte della ditta Procter & Gamble per il gruppo che produce queste capsule che sono utilizzate proprio per questo gioco. “Non possiamo sottolineare abbastanza quanto questo sia pericoloso per la salute degli individui: può portare a convulsioni, edema polmonare, arresto respiratorio, coma e persino morte”, ha detto Stephen Kaminski, CEO dell’AAPCC in una nota sottolineando di contattare immediatamente la hotline nazionale di Poison Help, in caso di dubbi o emergenze in merito. La Tide Pod Challenge è una moda divampata in rete e pare abbia preso il nome proprio dalla marca americana del detersivo.

Sono tanti i video su internet in cui si vedono adolescenti che masticano le capsule detersivo sfidandosi con altri. Più nello specifico si vedono video di ragazzi che hanno messo queste capsule sulla pizza, altri su gli spaghetti, chi invece li morde tra i denti ingerendo il contenuto insieme ad un bicchiere di acqua. Purtroppo si tratta di una moda davvero molto pericolosa perché gli effetti dell’ingestione del detersivo, nonostante quantità ingerite, sono gravi e come riferisce il centro antiveleni americano possono portare a convulsioni, arresto respiratorio, edema polmonare, coma e Persino alla morte.

“È una follia“, dice Ann Marie Buerkle, nota parlamentare che presiede la Commissione sulla sicurezza dei prodotti di consumo in America. “L’ingestione delle capsule, che contengono etanolo e perossido di idrogeno, può essere fatale. Quello che era iniziato come un gioco ora si è spinto troppo oltre. Come minimo l’ingestione delle capsule provoca vomito, diarrea, difficoltà respiratorie, svenimenti, però si possono avere conseguenze peggiori”.