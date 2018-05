Tiene un bambino per le gambe facendolo penzolare a testa giù, poi lo fa oscillare. Immagini sconcertanti

Tiene un bambino per le gambe facendolo penzolare a testa giù, poi lo prende per le braccia e il collo e lo fa oscillare vigorosamente. Secondo Larissa Orynbasarovna, 35enne di Almaty, Kazakistan, che lavora da 11 anni come massaggiatrice professionista certificata, quella procedura può guarire i bambini con problemi fisici. “Li voglio solo aiutare” ha affermato la donna.

“Ho lavorato con così tanti bambini nel corso degli anni, molti con disabilità. Il mio massaggio li guarisce” aggiunge. Nonostante la sua natura quantomeno discutibile di quella che Larisse definisce “baby massage“, la procedura avrebbe ottenuto popolarità in Kazakistan con genitori disposti a pagare cifre intorno ai 3000 KZT (circa 10 euro) per fare sì che i loro figlioletti ricevano il trattamento che dura 10/15 minuti per ogni seduta.

Nel videoclip pubblicato dalla stessa Orynbasarovna, il massaggio inizia tenendo il bambino per le caviglie e facendogli piegare le gambe mentre viene oscillato da una parte all’altra. Quindi il piccolo viene capovolto e tenuto per le braccia. La professionista quindi procede rapidamente a tirare le braccia del bimbo su e giù, il che sembra far sobbalzare la testolina verso l’alto.

Dopo aver fatto oscillare di nuovo il bambino da un lato all’altro mentre lo tiene per i polsi, lo gira per un attimo per poi ribaltarlo di nuovo a testa in giù. Nell’ultima parte del video, la donna stringe il bimbo per le guance, facendo vibrare tutto il corpicino dal collo. Il filmato ha scatenato una durissima reazione sui social network. “Non dovresti trattare un bambino così”, ha scritto Danielle Marie. “Non puoi fargli questo … le loro ossa stanno ancora crescendo e sono molto fragili”.Kingsley Daniels ha descritto il “baby massage” come “una tortura”, mentre Ana Cucicea l’ha definita “la cosa più stupida mai fatta a un bambino”.