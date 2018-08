Tim esplosiva, ecco come avere tanti giga ad agosto

TIM sembra essere davvero scatenata e sto cercando di fare più concorrenza possibile lanciando delle nuove offerte e promozioni ai clienti ed ai nuovi utenti che dovranno affrontare qualche giorno di relax e di vacanza. Proprio durante i periodi di vacanza e dunque di permanenza fuori o in casa è più facile consumare gigabyte di internet per la navigazione, questo perché nonostante tutto non si rinuncia mai all’utilizzo dello smartphone o di qualsiasi altro dispositivo che porta a connetterci ad internet. Per poter andare incontro alle esigenze di tanti, Tim proprio in questi giorni ha voluto lanciare una nuova promozione o meglio una nuova soluzione che prevede 3 gigabyte extra sul proprio piano ricaricabile.

In base a questa novità, coloro i quali vorranno potranno avere 3 gigabyte di internet al prezzo speciale di 2,99 euro. Questi gigabyte e si potranno utilizzare per un massimo di 28 giorni e poi non saranno più disponibili. Tim da anche la possibilità al cliente di poter decidere se utilizzare la promozione per il proprio numero oppure se utilizzarla per un numero amico e avrà validità soltanto entro la mezzanotte del 5 agosto.

In questi giorni TIM ancora diffuso l’offerta TIM Ten One Go 20 gigabyte la quale prevede minuti illimitati e tanti giga ma è rivolta solo ed esclusivamente ai clienti Vodafone che hanno intenzione di acquistare una nuova SIM con o senza richiesta di portabilità del numero. Al costo di €10 al mese Dunque il cliente avrà minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili e 20 gigabyte di traffico dati fino alla velocità del 4G.

Va Sottolineato che L‘offerta prevede soltanto 3 gigabyte di traffico dati ai quali cose andranno da aggiungere altri 17 gigabyte di traffico entro 92 ore dalla nuova attivazione. Tutto ad un costo di attivazione pari a €12. Per poter attivare Dunque l’offerta bisognerà recarsi presso tutti i rivenditori autorizzati muniti di codici coupon oppure attraverso la sezione specifica del sito ufficiale.