Tim, offerte per la telefonia mobile: minuti illimitati e 20 GB a soli 10 euro

Si torna a parlare di offerte per la telefonia mobile che pare siano piuttosto vantaggiose in vista del San Valentino. Tra le ultime offerte citiamo sicuramente quelle di Tim, l’azienda che offre la possibilità ai propri utenti di poter risparmiare in termini di minuti e Giga. Tra le ultime offerte TIM Mobile segnaliamo Ten Go + 10, una promozione riservata agli ex clienti TIM che a breve potrebbero ricevere un sms informativo. L’offerta è valida fino alla giornata del 22 gennaio e l’attivazione dovrebbe essere esclusiva per coloro che ricevono gli SMS ma si potrebbero ricevere maggiori informazioni recandosi presso un qualsiasi centro TIM abilitato, nel caso in cui si voglia effettuare la portabilità del numero da altri operatori. In questo caso è possibile chiedere la portabilità del numero soltanto se si è clienti Wind, Tre e di altri operatori virtuali.

Questa offerta nello specifico TIM Mobile ovvero TIM Ten Go + 10 offre minuti illimitati e 20 Giga byte di traffico dati da utilizzare sotto rete 4G, il tutto al costo di €10 ogni 28 giorni. Previsto un costo di attivazione iniziale che ammonta a €12 al momento della sottoscrizione dell’offerta E così resterà vincolati per i prossimi 24 mesi. Nel caso in cui si deciderà di disattivare la SIM, quindi recedere dal contratto 24 mesi si dovrà procedere al pagamento di €20 come costo di attivazione. Per tutti coloro che invece sono attualmente clienti Vodafone e che vogliono chiedere la portabilità a TIM dal mese di gennaio 2018, potranno richiedere l’offerta TIM Special top + 7 gigabyte gratis la quale offre minuti illimitati verso tutti e 10 gigabyte di traffico dati al prezzo di €10 ogni 28 giorni.

Anche in questo caso, qualora si vogliano maggiori informazioni si ci si potrà recare presso un centro TIM autorizzato e chiedere dettagli ma anche informazioni riguardo i costi di attivazione e soprattutto se l’offerta è attivabile. Wind sembra stia tentando i propri utenti e anche quelli di altri operatori lanciando dal prossimo 22 gennaio una offerta chiamata Home Fibra family Edition e la quale offre a tutti coloro che la sottoscrivono un servizio Internet illimitato di tipo ftth che arriva fino a 1000 megabyte di velocità in download. Inoltre, verrà erogato a tutti 100 giga di connessione Internet in 4G su una SIM in abbinamento e tutto per un prezzo di €24,90.

L’attivazione in questo caso è gratuita e il traffico internet mobile incluso può essere condiviso con al massimo quattro sim ricaricabili. Tra le altre offerte di Wind citiamo Smart 9 Easy 20 la quale al costo di €9 ogni 28 giorni offre minuti illimitati per chiamare gli amici e circa 20 gigabyte da utilizzare sia in Italia che in Europa. Infine citiamo All Inclusive Unlimited che sempre grazie al Raddoppia, permetterà agli utenti di ricevere 5 giga gratis al mese da aggiungere al quantitativo iniziale Per un totale di 500 sms minuti illimitati e 10 giga per la navigazione.